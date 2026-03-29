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marzo 29, 2026
Cultura Música y Teatro

Entre el pop, lo espiritual y lo eterno: los lanzamientos que redefinen la música actual

Laura Galindo nos recomienda en marzo lo nuevo del cantante y compositor estadounidense Bruno Mars, la banda británica Gorillaz y una versión del Metropolitan Opera de Nueva York de la ópera Lucia di Lammermoor.
POR:
Laura Galindo
Revista Diners
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En un panorama musical que ya no reconoce fronteras entre géneros, épocas ni geografías, los nuevos lanzamientos parecen dialogar entre sí desde lugares inesperados. El pop se reencuentra con sus raíces, la música alternativa mira hacia lo espiritual y la ópera clásica se reinventa para no perder vigencia en el mundo contemporáneo. En este cruce de caminos, artistas y obras de distintas tradiciones demuestran que la música sigue siendo un territorio en constante transformación, donde lo íntimo, lo experimental y lo atemporal conviven sin esfuerzo.

(Le puede interesar: Aerosmith revisita sus orígenes con Legendary Edition, la versión definitiva de su álbum debut)

Bruno Mars / The Romantic / Atlantic Records

Música, pop
Entre el pop, lo espiritual y lo eterno: los lanzamientos que redefinen la música actual

Hace diez años, Bruno Mars se convirtió en una de las mejores voces masculinas del pop. 24K Magic fue un disco que puso tres sencillos en el top 100 de Billboard y que subió el retrofunk a la ola de tendencias. Desde entonces, el público esperaba un nuevo disco de Mars y conjeturaba, a partir de sus colaboraciones, sobre cuál sería el concepto. 

The Romantic es la respuesta a esas preguntas: nueve cortes con claras influencias latinas, que transmutan del funk a las baladas románticas, poniendo incluso un ligero sabor mexicano. I Just Might, su primer sencillo, lleva varias semanas liderando las listas del mundo.

Gorillaz / The Mountain / kong

Pop, música
Entre el pop, lo espiritual y lo eterno: los lanzamientos que redefinen la música actual

Damon Albarn, vocalista y fundador de Gorillaz, viajó a Varanasi, uno de los centros espirituales del hinduismo, para pasar el duelo por la pérdida de su padre. Después de un tiempo de reflexión y sanación, llegó a una conclusión simple pero certera: la mejor forma de llevar un duelo es celebrando la vida. Fue así como nació The Mountain, el noveno álbum de Gorillaz y el primero producido por Kong, su propio sello.

El disco incluye sonidos de instrumentos tradicionales de la India, como cítaras, flautas y saros, al igual que colaboraciones con Sparks, The Clash, Paul Simon, Joe Talbot y Bizarrap.

Donizetti / Lucia Di Lammermoor / Deutsche Gramophone

Música pop
Entre el pop, lo espiritual y lo eterno: los lanzamientos que redefinen la música actual

Lucia di Lammermoor es un drama eterno entre los amantes: un idilio profundo que tiene como obstáculo a las familias de los enamorados, que se oponen y conspiran para que no estén juntos. Sin embargo, sus puestas en escena no son eternas y sí envejecen. Por eso, esta versión —hecha por el Metropolitan Opera en el 2021— es tan valiosa. Trajo al siglo XXI, con mensajes de texto y redes sociales, el guion de Donizetti. Sin disminuirlo, sin ridiculizarlo ni frivolizarlo. 

A eso se suman las interpretaciones del tenor Javier Camarena y la soprano Nadine Sierra, que reflejan en cada aria lo profundo que puede ser el sufrimiento y lo sublime que puede ser el amor.

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