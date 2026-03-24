El movimiento Bogoshorts regresa con la edición 110 en la Cinemateca de Bogotá el próximo 27 de marzo. En el marco del mes de la mujer, el equipo de Bogoshorts preparó una programación que reúne cinco cortometrajes dirigidos por mujeres. Estas mujeres provienen de la más reciente edición del Festival de Cortos de Bogotá Bogoshorts.

El año pasado, el festival entregó el premio Santa Lucía a varios cortometrajes. Cinco de estas obras fueron dirigidas por mujeres y, en la edición de este año, las ganadoras vuelven al escenario de la Cinemateca de Bogotá demostrando el talento, la dedicación y las nuevas perspectivas femeninas en el cine colombiano. Las entradas ya las puedes conseguir en la taquilla de la Cinemateca de Bogotá y en TuBoleta.

Banner de la edición #110 de Bogoshorts. Foto: cortesía del equipo de Bogoshorts.

Programación | 27 de marzo – Especial Cinemateca

La Mona I Colombia I 18’18»

Competencia Nacional Ficción 2

Dir. Laura Gutiérrez

Póster de La Mona. Foto: Cortesía del equipo de Bogoshorts

La sinopsis de la obra «La Mona» es: «Entre el polvo y el bochorno está La Hondura, un caserío olvidado donde la tensión se siente como electricidad en el aire. Allí La Mona, una paramilitar, impone el orden. Sin embargo, no puede dominar la naturaleza de su cuerpo y la menstruación la doblega hasta tirarla a la cama. Su deseo sexual reprimido y la maternidad que no ejerce traicionan su autoridad. Su carácter huraño es de trinchera pero su feminidad aflora revelando la sensibilidad que también la habita», según la nota compartida por el equipo de Bogoshorts.

Tres hombres miran pasar las estaciones I Colombia I 19’10»

Competencia Nacional Documental

Dir. Patricia Ayala

Póster de Tres Hombres miran pasar las Estaciones. Foto: Cortesía del equipo de Bogoshorts

La obra «Tres hombres miran pasar las estaciones» narra la historia de tres generaciones de la misma familia que tenían la misma obsesión: imágenes, las generadas por la cámara de cine o por la máquina de radiología. Irónicamente o no, los tres murieron de cáncer.

Una vez en un cuerpo I Colombia, Estados Unidos I 10’20»

Competencia Nacional Ficción 2

Dir. María Cristina Pérez

Póster de Una Vez en Un Cuerpo. Foto: Cortesía del equipo de Bogoshorts

La obra de «Una vez en un cuerpo» trata sobre una mujer quien busca reconciliarse con su hermana por un incidente que ocurrió en su adolescencia. Sin embargo, esto transcurre mientras lidia con un ser extraño en su interior. «Al explorar las experiencias compartidas a través de sus cuerpos, logra enfrentar la naturaleza de aquello que la habita.» según la sinopsis compartida por el equipo de Bogoshorts.

Somnolítico I Colombia I 10’56»

Competencia Nacional Experimental

Dir. Abril Natalia Velásquez

Póster de Somnolítico Foto: Cortesía del equipo de Bogoshorts

Según la sinopsis compartida por el equipo de Bogoshorts, la obra «Somnolítico» trata sobre «un ser extraño que pierde su rumbo en el caos del sistema de transporte, pasando de un lugar a otro sin encontrar una salida. Los caminos se ven invadidos por recorridos acelerados que van y vuelven como cascadas humanas. Los transeúntes, sin identidad, se mueven automáticamente, creando un laberinto en el que las rutas parecen no tener fin. Personas dormidas y agotadas parecen fusionarse con el entorno y, mientras el bus sigue su marcha, el ser finalmente logra descubrir su identidad.»

Pudor ante el asalto de los ojos furtivos I 2025 I Colombia I 8’35»

Competencia Nacional Animación

Dir. Laura María Rodríguez

Póster de Pudor ante el Asalto de Los Ojos Fugitivos. Foto: Cortesía del equipo de Bogoshorts

La obra «Pudor ante el asalto de los ojos furtivos» gira alrededor de una ciudad como un escenario de deseo, «donde la mirada masculina suscita vigilancia y escrutinio ante el cuerpo femenino. Esta relación de poder convierte al cuerpo en un campo de disputa en el espacio público», según la sinopsis compartida por el equipo de Bogoshorts.

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No obstante, no solo se podrá observar las piezas sino que el equipo de Bogoshorts planificó un conversatorio con cuatro de estas directoras para poder entender mucho más sobre estas piezas y sus procesos creativos.

Conversatorio con las realizadoras

María Cristina Pérez

Directora, Una vez en un cuerpo

María Cristina Pérez. Foto: cortesía del equipo de Bogoshorts

María Cristina Pérez es una directora independiente de animación. Locarno, Sundance, Annecy, Clermont-Ferrand, TIFF, Dok Leipzig, Varsovia, PÖFF y Zinebi son festivales internacionales que han seleccionado sus cortometrajes. En la actualidad, se encuentra trabajando en su primer largometraje, Mi papá el camión, una coproducción entre Colombia, España y Francia que cuenta con el respaldo del Hubert Bals Fund y el FDC.

Patricia Ayala Ruiz

Directora, Tres hombres miran pasar las estaciones

Patricia Ayala Ruiz. Foto: cortesía del equipo de Bogoshorts

Patricia Ayala Ruiz es una directora, productora, docente y fundadora de Pathos Audiovisual. Su primera película, Don Ca, fue estrenada en Visions du Réel y fue galardoneada, entre otros reconocimientos, con el premio Macondo a Mejor documental colombiano. Ha sido directora conceptual y guionista del proyecto transmedia Reconstrucción, además de codirigir A recomponer y dirigir el documental Mutis. En 2023 estrenó su primera obra de ficción, Puentes en el mar.

Durante 2024 y 2025 trabajó como investigadora, guionista y directora en la serie documental Fighters, alma de guerreros y en el documental Posthumans. Asimismo, su cortometraje Tres hombres miran pasar las estaciones obtuvo un estímulo del FDC en 2022 y se estrenó en BOGOSHORTS en 2025.

Diana C. Patiño Martínez

Productora, La mona.

Diana C. Patiño. Foto: cortesía del equipo de Bogoshorts

Diana C. Patiño es una productora graduada del Máster en Producción de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de esto, ha sido reconocida con la Palma de Oro en Cannes por su «Leidi» y del León a Mejor Corto en Venecia por Entre tú y Milagros.

Ha producido obras como Frente al espejo, galardonada con el Premio India Catalina, y Las Afroditas, destacada en Abrecámara. En 2023 estrenó «Bogotá Story» en Venecia y, en 2024, recibió el Premio Macondo otorgado por la Academia. A lo largo de su trayectoria, sus proyectos han participado en más de 100 festivales internacionales.

Abril Velasquez

Directora, Somnolítico

Abril Velásquez. Foto: cortesía del equipo de Bogoshorts

Abril Velasquez es una realizadora audiovisual egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Ha ocupado distintos roles dentro del Festival Equinoxio, incluyendo la coordinación de los Encuentros Nacionales de Cineclubes. Su trayectoria incluye labores en cinematografía, así como la creación de proyectos de videoarte y propuestas multimedia.

Carla Melo Gampert

Moderadora

Carla Melo Gampert. Foto: cortesía del equipo de Bogoshorts

Carla Melo Gampert es una artista visual y directora de cine originaria de Bogotá. En 2019 formó parte del Programa de Cine del Di Tella en Buenos Aires. Su exploración cinematográfica transita entre la escritura, el dibujo y el cuerpo como lenguajes expresivos.

Su primer cortometraje, Por ahora un cuento, se presentó en el Festival de Annecy en 2018. Posteriormente realizó La perra, su segunda animación, producida por Evidencia Films y June Films (Francia), que fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2023.

Actualmente trabaja en el desarrollo del cortometraje La jorobada, y se desempeña como docente y programadora de muestras audiovisuales con Porosa Animación.