Perder un Óscar después de todo, no es tan malo. Mientras que solo cinco personas levantan la estatuilla dorada en cada categoría principal, los 25 nominados se van a casa con algo que vale considerablemente más que la escultura de 34 centímetros: una bolsa de regalos valorada en 350,000 dólares.

La bolsa Everyone Wins (Todos Ganan), curada por Distinctive Assets, una firma de marketing de entretenimiento con sede en Los Ángeles, se ha convertido en uno de los rituales más codiciados de la temporada de premios. Aunque la Academia no tiene ninguna relación oficial con estas bolsas y ha intentado distanciarse de ellas en el pasado, la realidad es que cada año llegan a manos de los nominados en las categorías de Mejor actor, Mejor actriz, Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto y Mejor director del Óscar 2026.

«Estamos reconociendo a estos increíbles nominados mientras elevamos y mostramos pequeñas empresas, marcas de minorías, emprendedoras mujeres y compañías que devuelven algo a la comunidad en un momento en que todos podemos usar un poco más de diversión y frivolidad», dijo Lash Fary, fundador de Distinctive Assets, a The Hollywood Reporter.

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La bolsa más cara en la historia del Óscar

Foto: HBO

Según Tatler, la edición del Óscar 2026 alcanzó los 350,000 dólares por bolsa, la más valiosa en la historia del programa. El principal motivo de esta cifra (incrementó 130,000 dólares en comparación con 2025) fue un cambio en los servicios ancla de alto costo: un paquete personalizado de diseño de interiores residenciales de CBespoke por 100,000 dólares. No es un cupón de descuento ni una consulta gratuita. Es una transformación arquitectónica e interior que convierte cualquier espacio en un proyecto de diseño.

A diferencia de las bolsas de regalos convencionales que se entregan en eventos de la industria (donde las celebridades deben recoger sus obsequios en persona y a menudo hay expectativas tácitas de publicidad), la bolsa Everyone Wins se entrega directamente a cada nominado sin ningún tipo de condiciones. «No tienen que hacer nada», explicó Fary a The Guardian. No hay obligación de publicar fotos en Instagram, mencionar marcas en entrevistas ni asistir a eventos promocionales.

¿Qué hay dentro de la bolsa de regalo del Óscar?

Más allá de regalos espectaculares, la bolsa del Óscar refleja una tendencia creciente hacia el «lujo consciente»: productos premium que a la vez le apuntan a ser éticos, sostenibles o socialmente responsables.

La villa Can Nemo en Ibiza, por ejemplo, ofrece un retiro para 16 personas con una filosofía de hospitalidad consciente. El retiro Santani Wellness en Sri Lanka es un programa de diez días dirigido por médicos que incluye terapias de desintoxicación ayurvédica, yoga y medicina consultiva. Las carteras veganas de Gunas, elaboradas con microfibra de cuero vegano sin piel de vaca, cocodrilo ni avestruz, representan este mismo espíritu y responden a los valores ambientales de nominados como la directora Chloé Zhao.

También están los procedimientos estéticos. El Dr. Konstantin Vasyukevich ofrece rejuvenecimiento facial quirúrgico y no quirúrgico adaptado a cada persona. Mientras que el Dr. Thomas Su de ArtLipo aporta una experiencia de liposucción de alta definición. Ambos procedimientos que normalmente costarían decenas de miles de dólares.

Detalles que cuentan

Pero no todo es lujo y apariencias. La bolsa también incluye regalos con utilidad para el día a día. Entre estos está la maleta inspirada en Kabuki de Asia Luggage, diseñada para viajes internacionales de alta frecuencia; la regadera Grohe Euphoria 140 para baños tipo spa en casa; el hilo dental eléctrico Flaus; y una billetera de criptomonedas chapada en oro de Ballet para seguridad de activos digitales.

Ahora, quizás el regalo más pragmático de todos es un acuerdo prenupcial personalizado del abogado Jim Sexton. En una industria donde los matrimonios y divorcios son una constante, esto no es un gesto irónico: es una herramienta legal que muchos nominados probablemente necesitan.

También incluye un set de skincare K-beauty de Glow Recipe y los pretzels de chocolate oscuro con oro comestible de Posh Pretzels: pequeños en precio, pero enormes en simbolismo.

Perder un Óscar no es el escenario ideal para cualquier artista en competencia, pero con 350,000 dólares en regalos, la derrota, sin duda, debe saber menos amarga.

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