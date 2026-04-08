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La vigésima cuarta edición del BOGOSHORTS – Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá ya abrió sus convocatorias para realizadores de Colombia y el mundo. Los interesados podrán inscribir sus cortometrajes hasta el próximo 6 de agosto, siempre que tengan una duración inferior a 30 minutos, hayan sido producidos después de 2025 y cumplan con el requisito de estreno en Colombia.

El festival, que se realizará del 1 al 8 de diciembre de 2026, mantiene su apuesta por una programación diversa que incluye competencias nacionales e internacionales en categorías como ficción, documental, animación, experimental, videoclip, realidad virtual y corto periodístico. A estas se suman espacios como F3 – Fanático Freak Fantástico, enfocado en géneros como el terror, la ciencia ficción y la fantasía.

Bogoshorts. Foto: créditos al equipo de Bogoshorts

Convocatorias abiertas y nuevas apuestas del BFM

De manera paralela, el BFM – BOGOSHORTS Film Market (el único en Latinoamérica especializado en formatos cortos) también abrió sus convocatorias hasta el 6 de agosto. Este espacio de industria incluye iniciativas como Incubadora BFM, In Vitro BFM y Flipbook BFM, y presenta como novedad Freak BFM, una plataforma dedicada a proyectos de terror, ciencia ficción y fantasía.

Asimismo, se mantienen por segundo año la Competencia de Corto Periodístico y se amplían las convocatorias para las secciones de Realidad Virtual (VR) y F3, en las que pueden participar producciones tanto nacionales como internacionales.

Un festival clave en el circuito internacional

El BOGOSHORTS – Bogotá Short Film Festival se consolida como un evento de referencia en la industria audiovisual al ser calificador oficial para los Premios Oscar (Estados Unidos), los Premios Goya (España) y los Premios Macondo (Colombia). Los cortos ganadores en categorías principales pueden aspirar a ser considerados en estos reconocimientos internacionales.

En su edición anterior, el festival reunió a más de 46.000 asistentes en cerca de 300 actividades y presentó más de 430 cortometrajes de distintos países, exhibidos en 120 funciones a través de 17 escenarios físicos y digitales. Por su parte, el BFM continúa consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo del cortometraje, al ofrecer oportunidades de formación, circulación, producción y networking con actores relevantes de la industria audiovisual.

Dentro de sus secciones competitivas, la Competencia Nacional está dirigida a realizadores colombianos en categorías como ficción, documental, animación, experimental y videoclip, mientras que la Competencia Internacional convoca a creadores de todo el mundo —excepto Colombia— en las mismas categorías. Las dos entregan premios en efectivo.

Adicionalmente, los cortometrajes inscritos podrán ser considerados en la Competencia Colecciones, que otorga el Premio del Público, y en la Competencia Conexión, orientada a fomentar coproducciones entre países iberoamericanos, fortaleciendo así los vínculos dentro de la industria regional.

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BFM – Bogoshorts Film Market. Foto: créditos al equipo de Bogoshorts

El BFM – Bogoshorts Film Market

El mercado del Festival BOGOSHORTS, es reconocido como el único festival en Latinoamérica enfocado exclusivamente en el cortometraje y que se lleva a cabo cada año en el marco del evento, funciona como un punto de encuentro para productores, distribuidores, festivales y otros actores de la industria audiovisual a nivel global, con especial énfasis en Iberoamérica. Allí, los participantes trabajan en el fortalecimiento y desarrollo de los proyectos seleccionados dentro de sus distintas líneas.

En su décima edición, el BFM mantiene sus tres convocatorias tradicionales y suma un nuevo componente orientado a impulsar proyectos de género, consolidando así cuatro líneas de trabajo en las que se elegirán las mejores propuestas. Todas las convocatorias estarán abiertas hasta el 6 de agosto.

El componente In Vitro BFM está dirigido a directores y productores colombianos que busquen realizar su primer cortometraje profesional, con rodaje en Bogotá y una duración entre 7 y 10 minutos. Ofrece un incentivo cercano a los 50 mil dólares para su producción.

La Incubadora BFM convoca proyectos iberoamericanos de ficción y documental en cualquier etapa de desarrollo, brindando acompañamiento, conexiones con la industria y oportunidades de acceso a mercados internacionales y equipos de rodaje.

Flipbook BFM se enfoca en proyectos de animación en desarrollo que buscan coproducción internacional, ofreciendo fortalecimiento de pitch y espacios de conexión con aliados estratégicos.

Como novedad, Freak BFM impulsa proyectos colombianos de terror, ciencia ficción y fantasía, con asesorías especializadas y estímulos para apoyar su desarrollo y producción.

La convocatoria también está dirigida a empresas del sector audiovisual, tanto consolidadas como emergentes, interesadas en vincularse a nuevos proyectos o a descubrir talento. Asimismo, los cortometrajes iberoamericanos de ficción, documental, animación y experimental inscritos en el Festival podrán hacer parte de la Videolibrería BFM, una plataforma del mercado que facilita el contacto con distribuidores, espacios de exhibición, programadores y festivales.

Requisitos de inscripción para el Festival Bogoshorts y el Mercado BFM

Uno de los requisitos principales para inscribirse en este festival es que solo se aceptaran obras de ficción, documental, animación, experimental, videos musicales y periodísticos de máximo 30 minutos de duración, que hayan sido terminados después del 1 de enero del 2025. Estos proyectos no deben haber sido exhibidos públicamente en Colombia y no se deben encontrar publicados en internet (excepto videos musicales y corto periodísticos).

La inscripción solo será efectiva en la plataforma de ShortFilmDepot. «No se aceptará ningún tipo de copia física ni screeners por fuera de la plataforma con excepción de las obras provenientes de Palestina, Irán, Ucrania y Cuba, que tendrán una vía especial de envío.», según la nota de prensa de Bogoshorts.

Se puede descargar las bases completas en la página web de Bogoshorts. «Todos los cortometrajes colombianos, de coproducción colombiana o dirigidos por colombianos en cualquier lugar del mundo (incluyendo aquellos que deseen postular a la Competencia F3 – Fanático Freak Fantástico), deberán inscribirse en la Competencia Nacional», según Bogoshorts.

Por otro lado, para inscribirse en el BFM- Bogoshorts Film Market, el proceso debe hacerse por medio de formularios de Google específicos para cada componente. Las bases de cada categoría y los formularios se pueden encontrar en este enlace o en la página web del festival.