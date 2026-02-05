Medellín se prepara para recibir la tercera edición del Alternativa Film Festival (AFF), el evento nómada de cine con impacto social impulsado por inDrive, del 21 al 30 de abril de 2026. Por primera vez, el festival lanza una convocatoria abierta exclusiva para artistas visuales colombianos que quieran diseñar su imagen oficial, un hito que marca una nueva tradición en su historia.

La obra ganadora –ya sea ilustración, collage, diseño gráfico o técnicas mixtas– se convertirá en el rostro del festival y se adaptará a todos sus materiales de comunicación, impresos y digitales. El premio incluye USD 1.000 en efectivo, crédito en todas las plataformas de Alternativa y visibilidad masiva, además de una invitación al festival con acceso a la ceremonia de apertura, premiación y funciones clave.

Una imagen que capture el alma de Medellín y Colombia

AFF busca propuestas originales que reflejen la misión del festival –cine de impacto social– y la vibrante energía cultural de Colombia y Medellín, sin caer en estereotipos ni exotismos. Artistas individuales, colectivos, ilustradores, diseñadores o agencias pueden postular hasta tres obras a través del formulario en alternativa.film/festival/artist-open-call. La fecha límite es el 28 de febrero de 2026 a las 11:59 p.m. (hora Colombia).

(Le puede interesar: ¡Imperdibles de Netflix en febrero! Romances, acción, documentales y más para no despegarse de la pantalla)

Un jurado mixto de equipos de Alternativa, inDrive y expertos locales en diseño preseleccionará entre tres y cinco proyectos para destacarlos en redes y web. El ganador se anunciará en una rueda de prensa a finales de marzo.

“Andjelka Jankovic, jefa de Mercadeo y Comunicaciones de AFF, enfatiza: ‘Priorizamos creadores locales porque entienden el lugar, su contexto y su energía como nadie. Esta colaboración no solo definirá la identidad visual de 2026, sino que creará una tradición: afiches por artistas de cada sede, hacia ediciones coleccionables y una futura exposición’”.

¿Qué ofrece AFF 2026 en Medellín?

El festival, gratuito en sus eventos públicos (sujeto a aforo), incluirá proyecciones de películas en competencia, conversaciones y diálogos para amplificar el impacto social del cine. Los Días de Industria conectarán a cineastas, productores y líderes del sector, mientras la ceremonia de premiación repartirá siete galardones, tres dedicados a latinoamericanos, incluyendo un nuevo Focus Award para largometrajes sobre América Latina.

Para aplicar la convocatoria, hacer click aquí.