Así se veían los grandes monumentos de la antigüedad hace 2.500 años

Una recreación digital le permite conocer y comparar el antes y el después de 7 de los monumentos más importantes de la historia.

El Partenón (Atenas), la pirámide de Nohuch Mul (México) y el templo de Júpiter (Pompeya) son algunos de los grandes monumentos que se pueden “visitar” en su presentación original gracias a una animación creada por unos diseñadores del portal Expedia.

El equipo realizó una ardua investigación de la mano de varias organizaciones de museos, y el resultado es impresionante. En cuestión de segundos se puede descubrir cómo fueron originalmente estas joyas de la antigüedad, y, de paso, planear un viaje para conocer sus ruinas en la actualidad.

El Partenón de Atenas (Grecia)

Este templo, construido en la época de Pericles, conmemoraba a Atenea la diosa de la sabiduría, quienes los habitantes de Atenas consideraban su protectora. La estructura tiene 69 metros de alto y 30 de ancho, y dentro de ésta se encontraba una enorme estatua de 12 metros de Atenea hecha de mármol y oro.

Fue construido entre los años 447 y 432 a. C. pero a lo largo de los siglos el templo ha sido desmantelado y hoy en día solo sobrevive parte de él. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial varias piezas del Partenón fueron robadas, y no fue hasta 2008 cuando se recuperaron parte de ellas, pero lo cierto es que en el siglo XIX el embajador británico Thomas Bruce Elgin decidió quitar la mayor parte de las esculturas para trasladarlas a Inglaterra. Ahora gracias a esta animación podrá el templo completo, y no por pedazos, como sucede si visita el Museo Británico (Londres).

La pirámide de Nohuch Mul, Cobá (México)

La grandeza de los mayas y de su increíble cultura se refleja en los restos de sus impresionantes ciudades, y una de ellas fue Cobá, que floreció entre el 500 y 900 d. C.

Se sabe de su existencia desde el siglo XIX, cuando unos arqueólogos encontraron las ruinas sepultadas por la naturaleza. Su atractivo principal es, de hecho, la pirámide más alta de la península de Yucatán: Nohuch Mul, de 42 metros de altura.

El templo de Júpiter (Italia)

También conocido como el templo de Júpiter Capitolino, fue construido en honor al dios Júpiter, que regía el cielo y el trueno, y que se convirtió en el principal centro religioso de Pompeya.

En la actualidad tan solo se conservan 3 ángulos y el muro de cimentación, el resto de la construcción se encuentra en los jardines del Palazzo dei Conservatori y en el nuevo Museo Capitolino, ambos en Roma.



Muralla de Adriano (Escocia)

Durante la ocupación romana de Gran Bretaña, una de las construcciones más asombrosas fue el Muro o la Muralla de Adriano, que fue levantada como estructura de defensa de la isla. Fue construida entre los años 122 y 132 por el emperador Adriano, y medía cinco metros de alto con una extensión de 117 Km. Hoy en día solo quedan algunos tramos de lo que fue esta impresionante muralla.

Un dato curioso del Muro de Adriano es que inspiró la historia detrás de ‘The Wall’ de Game of Thrones, que protege los 7 reinos de las invasiones de los salvajes del norte.

El templo de Luxor (Egipto)

Situado en la antigua ciudad de Tebas, es uno de los sitios turísticos más importantes de Egipto, y fue construido hace 1500 años. Este templo estaba dedicado al dios Amón-Ra, pero dinastía tras dinastía fue transformado y conservado, por lo que su fachada a cambiado mucho a lo largo de la historia. En 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La pirámide del Sol de Teotihuacán (México)

Esta es la edificación más grande de la zona arqueológica de Teotihuacan y una de las más imponentes de Mesoamérica. Su construcción se inició en la etapa Tzacualli (1-150 d. C.) cuando la ciudad empezó a florecer, y se convirtió en la principal de Mesoamérica.

Actualmente la pirámide ha perdido muchos escalones y detalles, pero originalmente cada cara tenía un color distinto y estaba llena de detalles de la cosmología y de las tradiciones de sus habitantes.

Área Sacra de Largo di Torre Argentina (Roma)

Largo di Torre Argentina es una plaza en Roma que contiene 4 templos republicanos y los restos del teatro de Pompeyo. Es un lugar fascinante para los turistas, ya que se descubrió casualmente dentro del corazón de la ciudad y es un espacio para transportarse a la grandeza de la época.

De acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, se conoce el punto exacto donde fue asesinado Julio Cesar, pues mediante diferentes pruebas se logró confirmar incluso la esquina en que el emperador murió, lo que hace de este punto uno de los más importantes de la historia romana.