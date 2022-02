Consejos para viajar por Colombia con Juliana Galvis y Christian Byfield

Viajar por Colombia es encontrarse con desiertos, bosques, playas, ríos, montañas y un sinnúmero de paisajes que deslumbran por su belleza natural. Por otro lado, la hospitalidad, la oferta gastronómica y las aventuras que ofrece el país, lo convierten en un destino irresistible para nacionales y extranjeros.

Así se ve en la nueva serie Tr3inta y 2: Regionalmente nuestro, una producción de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en donde la actriz Juliana Galvis y el influencer de viajes Christian Byfield cuentan de primera mano los secretos que todo viajero debe conocer sobre Colombia.

“Lo que mostramos en la serie es lo más auténtico de Colombia, si se guían por lo que presentamos les aseguramos una guía súper especial para recorrer el país”, dice Byfield y complementa Galvis: “Aquí no hay libretos ni cosas ensayadas, la gente puede darse cuenta que nos gozamos el programa de principio a fin”.

El programa se emitirá los sábados semanalmente, desde el 12 de febrero, a las 9 a. m. por el Canal Institucional, Canal Trece, Canal TRO, Teleantioquia, Telecaribe, Telecafé, Teleislas y Telepacífico. Un plan ideal para compartir con toda la familia.

Consejos para viajar por los 32 departamentos de Colombia

Como antesala a las aventuras de Galvis y Byfield, Diners reunió sus mejores consejos para viajar por Colombia. Desde qué aplicación de viajes debe tener en su celular, hasta las prendas básicas que debe llevar en su maleta de viaje. Disfrute las recomendaciones a continuación:

1. Leer guías de viajes

“Hay guías históricas en el mundo como Lonely Planet, Rough Guides o World Travel que se salen del libreto y ofrecen planes por fuera del plan turístico y para cada gusto. Desde el aventurero, hasta el que quiere disfrutar del descanso y el lujo”, comenta Christian Byfield.

Vea también: Siete desiertos a los que debe ir al menos una vez en la vida

2. Mirar al detalle de la naturaleza

“Viajar por Colombia es darse cuenta que somos uno de los países más biodiversos y no solo en un listado. Vean las grandes diferencias de bosques, árboles y frutos que se dan en cada departamento y descubrirán la variedad infinita que tenemos”, dice Juliana Galvis.

3. Hoteles verdes

“A la hora de viajar por Colombia y el mundo apoye a los hoteles que ofrecen alternativas sostenibles de viaje. Por ejemplo, el hecho de lavar las sábanas todos los días representa un impacto ambiental duro, entonces elija el lugar donde primero preguntan si quiere ese servicio o si tienen dentro de sus insumos productos sostenibles como bolsas biodegradables”, cuenta Byfield.

4. Hacer ejercicio y meditar

“Para mí es muy importante la rutina de ejercicio y meditación por la mañana. Por eso a donde sea que vaya no puede faltar mi entrenamiento con 54D, porque siento que el día empieza diferente y con una energía renovada. También tengo muchas meditaciones en mi playlist, que me permiten volver a mi centro y respirar con paz y alegría”, comenta Galvis.

5. Compensar la huella de CO2

“Es verdad que viajar es muy rico y todo, pero hay que decir que genera contaminación ambiental de CO2. Por eso cuando viajo, procuro compensar mi huella con identidades como Saving The Amazon, en la que uno hace un aporte económico y ellos siembran árboles”, dice Byfield.

6. Tenis para viajar por Colombia

“Mis tenis de entrenamiento me ayudaron en varios momentos del programa porque son súper versátiles. Tanto para caminar, pasar por una trocha y hasta hacer deportes extremos. A eso le sumo un par de jeans, botas y ropa súper cómoda porque en Colombia siempre te encuentras con sorpresas climáticas”, recomienda Galvis.

7. Tripcase y Maps With Me, las apps para viajar

“Tripcase es buenísima porque le pone el código de sus tiquetes y ellos en tiempo real le van diciendo si tiene que hacer check-in, si el vuelo cambió de horario o la puerta de embarque. Maps With Me es tremenda porque puede bajar los mapas de cualquier destino sin conexión, entonces si está perdido y no tiene internet el mapa sí funciona”, comenta Christian Byfield.

8. Aprovechar que estamos en Colombia

“Resulta obvio, pero en este momento en donde el dólar está carísimo, es el momento ideal para que como nacionales descubramos Colombia. Se puede viajar por carretera o en avión. Además los departamentos están con una mentalidad diferente e invitan a la gente a conocer cosas nuevas, como lo hacemos aquí en Tr3inta y 2: Regionalmente nuestro”, dice Juliana Galvis.

9. Pantaloneta de baño para viajar por Colombia

“Siempre llevo una pantaloneta de baño, así viaje a un páramo. De hecho, me pasó ahorita grabando un capítulo de Tr3inta y 2: Regionalmente nuestro, que estuvimos en una cascada en el Tolima a 3.200, helada, pero pues tocaba meterse para vivir la experiencia”, dice Byfield.

10. Dejarse guiar por la gente

“Si quiere comer bien o si quiere quedarse en un buen hotel, pregúntele a un local. Déjese llevar porque ellos viven ahí y saben dar las mejores recomendaciones. Y si está buscando dónde comer, vaya a las plazas principales de cada región. Ellos saben exactamente dónde hay que entrar, incluso le preguntan por su presupuesto para saber si le dicen un lugar de lujo o algo mucho más tranquilo”, aconseja Juliana Galvis.

11. Vibre con sus sueños

“No le voy a decir que renuncie a todo para viajar por Colombia, porque claramente los sueños de todos son diferentes. Pero creo que si vibra con lo que quiere y le gusta, le va a ir muy bien. Yo estuve dos años sin recibir ni un centavo por escribir y reportar mis viajes, y ahora vivo de esto. Hay que darle una oportunidad a los sueños porque solo se vive una vez”, concluye Byfield.

También le puede interesar: Estos son 25 de los lugares más hermosos de Colombia

Relacionado