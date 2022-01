Diana Sánchez y Federico Millán son una pareja de ingenieros que empezaron su relación desde muy jóvenes. Desde entonces comparten su pasión por la bicicleta, la cual los ha llevado a conocer gran parte del territorio colombiano. Fue justo eso lo que los llevó a fundar Travesías en bicicleta, un videoblog que muestra las mejores rutas y paradas para los amantes de las dos ruedas en el territorio nacional.

Con este proyecto documentan en video todos los circuitos que recorren para que el ciclista sepa de antemano con qué terreno se enfrentará y conozca por dónde pasar y cómo prepararse para el viaje. De esta manera esperan promover el bikepacking en la región, la modalidad que combina el viaje mochilero con el ciclismo y que es común en Europa y Estados Unidos.

“Hemos descubierto Colombia mucho mejor que en carro o en avión, porque hemos llegado a destinos que no nos hubiéramos imaginado”, cuenta Federico mientras Diana explica que las experiencias que la bicicleta les permite vivir los ha llevado a relacionarse de una forma distinta con el territorio y a descubrir la historia de pueblos como Pinchote y Güepsa en Santander, San Roque en Antioquia, San Alberto en Cesar y San José de Pare en Boyacá. “Todos tienen un encanto muy especial que merece que uno se detenga a conocerlos y por eso en nuestro blog contamos sus historias”, agrega.

Esta pareja nunca se imaginó que una mala experiencia los llevaría hasta donde están ahora. “Volviendo de Barichara seguimos las recomendaciones de Google Maps y terminamos en una vía en un estado terrible. Estábamos en medio de la nada cuando empezó una tormenta que nos dejó tiritando del frío”, recuerda Diana.

Esto fue lo que los llevó a brindar información confiable para que otros ciclistas no tuvieran que pasar por lo mismo. Así, desde 2018 han recorrido 25.000 kilómetros, lo que equivale a tres viajes desde Punta Gallinas en la Guajira colombiana hasta La Patagonia argentina. Sus 23 travesías en bicicleta por 12 departamentos están documentadas en 220 videos que puede ver en su canal de YouTube.

Más mujeres ciclistas

Federico recuerda que fue Diana quien lo motivó a montar bicicleta. “Ya estaba bastante grandecito y nunca me había subido en una. Ella me enseñó”, dice. Fue así como empezaron andando tramos cortos en Bogotá y luego en municipios cercanos a la ciudad.

Justamente por este primer impulso es que Diana es la punta de lanza de Travesías en bicicleta, pues a través de ella pretenden incentivar que más mujeres se suban a la bicicleta, ya que de acuerdo con la última Encuesta de Movilidad (2019) por cada tres hombres que recorren la ciudad en dos ruedas, tan solo una mujer se anima a hacerlo.

“Los hombres sobresalen en el Tour de Francia y en el Giro de Italia, pero si te das cuenta no tenemos una Nairo Quintana o una Egan Bernal”, apunta Federico. Sin embargo, el potencial está y Diana asegura que con sus travesías quieren dejar el mensaje de que como mujer también se puede viajar por el país. “No importa si vas sola, con amigas, primas o hermanas, las mujeres también somos buenas para el ciclismo”, agrega.

Vivir sin cargas

A este componente de paridad de género se sumó la búsqueda de alternativas a la modalidad de competencia. “Estuvimos en una y nos fue muy mal, pero no solo porque llegamos de últimas sino porque no nos gustó ese espíritu de ganar o perder”, comenta Federico.

Por el contrario, en el bikepacking encontraron una forma de comunicación que incluso fortaleció su relación de pareja. Aprendieron a viajar livianos por el mundo y a eliminar cargas innecesarias.

“Cuando viajas en bicicleta tienes un equipaje de dos kilos máximo con cosas muy básicas. Eso nos ha cambiado tanto la forma de pensar que incluso en nuestro closet tenemos solo lo que realmente necesitamos. Hemos empezado a entender que la vida es mucho más sencilla de lo que parece y que a veces somos nosotros mismos los que le subimos el nivel de complejidad”, dice el ingeniero industrial.

Y aunque sabe que no es tan sencillo como despertarse un día cualquiera y dedicarse a viajar, cree que con metas claras es posible. Por eso no toman ni salen de fiesta y de lunes a viernes cumplen sus trabajos de oficina para tener ahorros, pues Travesías en bicicleta todavía no les genera ningún ingreso, salvo el salario emocional de que lo que hacen le sirve a otros ciclistas. Eso sí, como guardan sus vacaciones, cuatro veces al año se dan el gusto de viajar por el país por al menos ocho días. Mientras esperan a que llegue la gran travesía, todos los fines de semana se dedican a recorrer circuitos cercanos.

Recomendaciones para los que aún no se atreven

Para Diana el mejor consejo es intentar ese primer viaje. “Después les aseguro que no hay vuelta atrás”, dice. Sin embargo, recomiendan tramos cortos para empezar. El mejor recorrido para principiantes, según ellos, es partir desde Bogotá hacia Pacho, Cundinamarca.

Agregan que es normal sentirse abrumados por el sonido de los motores y las mulas que cruzan cerca de los ciclistas, pero que es justo por eso que es tan importante empezar con recorridos sencillos. “Eso te da templanza mental y cierta cancha para que te concentres en la carretera”, menciona Diana.

Sin comunicación no hay nada

Además de eso, la comunicación es fundamental. Por tal motivo desarrollaron un sistema de números para avisarse mutuamente si viene un carro o si pueden tomar la siguiente salida. “Con tanto ruido es imposible entendernos bien, así que esto nos ha facilitado todo porque yo voy adelante y Federico tras de mí”, agrega.

Con todo esto pretenden que las personas que aún no se animan a dar ese primer paso aprendan sobre lo increíble que es conocer el país desde otra perspectiva. Eso es lo que usted podrá ver en su canal de YouTube y en su blog, que está dividido en tres partes: puertos de montaña que debería conocer, entrenamiento para salir a pedalear y travesía, donde documenta las vías.

“No somos los mejores, seguramente muchos lo pueden hacer mejor, pero intentamos mantener este centro de datos para animar a otros a conocer Colombia en bicicleta”, concluye Federico.

