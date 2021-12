Revista Diners en diciembre: cinco lugares para celebrar año nuevo

Con las medidas del caso, la Revista Diners en diciembre le propone cinco destinos que aportan actividades seguras e inolvidables, algunos clásicos y otros que se salen del esquema, para recibir un 2022 mejor que su símil anterior.

Entre buena comida, mares energizantes, cultura, arquitectura y música, el mundo abre sus puertas con cuidado, pero con ganas de ofrecer la esperanza de la posibilidad. Desde Budapest hasta Galápagos.

Además, para conmemorar el centenario del nacimiento del pintor colombiano Alejandro Obregón, el Grupo Bolívar lanzó un libro de arte que contiene dibujos inéditos y un análisis de su obra de diversos curadores.

La chef Tansy Evans comparte cuatro recetas que le darán un toque diferente a la tradicional cena navideña. Ya sea usted vegetariano, amante del tradicional pavo o estrella de la parrilla, conozca cómo llevar las comidas festivas a otro nivel.

Personajes y tendencias

El autor cartagenero Juan Carlos Lecompte decidió rescatar el legado de su tatarabuelo, Luis Alfredo Jaspe, artífice de varios íconos arquitectónicos de la Ciudad Amurallada. A Diners le contó sobre esta apasionante investigación.

También, lea la entrevista exclusiva con Mandy Moore. La actriz estadounidense es la protagonista de This Is Us, una de las series dramáticas más vistas en el mundo. En Latinoamérica acaba de estrenarse la quinta temporada y ya se anunció que habrá una última en 2022.

Conozca el nuevo campo de batalla del mundo financiero: las billeteras virtuales. Encuentre una guía para que utilice este medio de pago a su favor, sin dejarse seducir por los “cantos de sirena” de la tecnología

En esta edición encuentre también las cinco canciones favoritas de Carolina Gaitán, que hace la voz de Pepa en Encanto; los libros que han marcado a la diplomática María Emma Mejía y las respuestas de la actriz Valerie Domínguez al #CuestionarioDiners.

Vea tambien: Los mejores 15 municipios de Boyacá para disfrutar del alumbrado navideño en 2021

La edición de diciembre está disponible en Carulla, Éxito, Librería Nacional, Panamericana y almacenes de cadena. Para recibirla todos los meses en su casa, puede suscribirse aquí.

Lea también: 10 nuevos restaurantes en Colombia que debe conocer

Relacionado