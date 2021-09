Juan Camilo Vélez es un fanático de los lugares desconocidos en Colombia. Gracias a su trabajo como arquitecto, tuvo la posibilidad de visitar tesoros ocultos del país, los cuales aprovechó para compartir en su cuenta de Instagram @Kasedna_travel.

“Hubo un momento en que crecí en seguidores y tuve que poner en la balanza qué era más importante: mi profesión como arquitecto o mi pasión por los viajes y aventuras. Fue así, como di el salto de fe y me convertí en un viajero del mundo”, comenta Vélez, quien tiene 166.000 seguidores en Instagram.

Aunque no ha sido fácil, el camino ha valido la pena. Ahora es vocero de marcas de lujo internacional como Talisker, el single malt escoces, del cual siempre lleva una botella y aprovecha para brindar con otros viajeros por la naturaleza, libertad y aventura que ofrece Colombia y el mundo.

Por eso, en el Día Mundial del Turismo, le preguntamos a Juan Camilo Vélez sobre lo infaltable en un viaje, la planeación del mismo y los destinos que no puede dejar de visitar en Colombia.

¿Cómo planear un viaje?

“Busco recomendaciones de lugares que aún no conozco. También visito blogs, Instagram y el mismo Google Maps para ver lo que hay alrededor, así como sus caminos y planes que se pueden hacer”, comenta Vélez.

Aquellos lugares desconocidos en Colombia deben tener una buena dosis de naturaleza, así lo recomienda este influencer: “Siempre digo que sin naturaleza y agua no hay paseo. Definitivamente estar en este ambiente me permite conectar con todo lo que soy, me recarga de energía y me fortalece”.

Aunque no hay que dejar de lado las ciudades colombianas. “Como soy arquitecto, me encanta ver las nuevas formas y paisajes urbanos. Realmente encuentro felicidad en conocer la historia detrás de cada edificio, así sea en el pueblo más recóndito del país”, cuenta el nacido en Andes, Antioquia.

Lo que no puede faltar

“Lo primero es el celular ya que es donde diseño mis post, tomo fotos y guardo las recomendaciones que me dan. Otro infaltable es la maleta. Debe ser liviana ya que me facilita viajar rápido y de forma práctica, además, me hace sentir tranquilo y fresco en el camino”, comenta Vélez.

A esto le puede agregar tres mudas de ropa, dependiendo del clima de su destino. Por eso, este influencer recomienda informarse sobre cada detalle del lugar antes de viajar.

Los lugares desconocidos que debe visitar en Colombia

Antes de mencionar los lugares desconocidos en Colombia, Vélez revela su secreto para que cualquier experiencia, así sea un paseo de olla, sea única e inolvidable.

“Independiente si el destino es grande o pequeño, puedo decir con la experiencia que depende mucho del estado de ánimo que uno tenga al momento de visitarlo. Por ejemplo, cuando viví en Australia, la pasé mal los primeros seis meses porque no me adaptaba al idioma y tampoco tenía trabajo. Sin embargo, pude revertir la situación hasta sentir ese lugar como mi segundo hogar”, comenta @Kasedna_travel.

1. Caño Canoa

“Este tesoro del departamento del Meta es impresionante. Sus cascadas y paisajes llenos de contraste son alucinantes. Y lo mejor de todo es que es un destino muy poco explorado en Colombia”, cuenta Vélez

2. San José del Guaviare

“¿Qué se le puede pedir a un lugar como San José del Guaviare? Esta región selvática tiene arte rupestre y piscinas naturales con toda la seguridad para el turista. También tiene la Puerta de Orión que es una formación rocosa de 15 metros de altura en la que se puede ver por las noches el Cinturón de Orión. Las estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka se posan en toda la abertura de la roca”, dice el influencer.

3. El Cañón de Güejar

“Esta joya de Mesetas es uno de mis lugares favoritos en el mundo. He estado allí unas ocho veces y nunca me canso de su hermoso río que atraviesa grandes formaciones rocosas que completan el espectacular paisaje”, comenta Vélez.

4. Taroa en la Guajira

“Todo el lugar es mágico, pero las dunas son impresionantes porque se unen al mar y forman uno de los paisajes más hermosos de la Costa Caribe. Además es uno de los lugares desconocidos de Colombia, que de a pocos ha despertado el interés de los viajeros”, cuenta @kasenda_travel.

