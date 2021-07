Travesías por Yopal y Cartagena, dos ciudades imperdibles

Con ganas de volver a viajar? ¿Por qué no redescubrir Colombia? Diners y Privilegios Davivienda le traen dos opciones que le encantarán: Yopal y Cartagena.

Yopal, la capital mundial del llanero

El yopo es un árbol perenne –con hojas vivas todo el año– originario de Sudamérica, y es, además, la razón del nombre de la capital del departamento de Casanare. A la orilla del río Cravo Sur, esta especie es abundante y ha hecho parte de la cultura indígena por cientos de años.

Rodeada por ríos, llanos y especies de animales tan sorprendentes como el caimán, el oso hormiguero y el venado sabanero, esta región de Colombia fue nombrada por The New York Times como uno de los 52 lugares para amar en 2021. Aquí le recomendamos tres planes para hacer durante su visita.

Safari llanero

En la vereda San Rafael de Guanapalo, en el corazón del Llano, el hato ganadero El Boreal permite vivir la verdadera experiencia de un safari. Para acercarlo a la vida silvestre el lugar cuenta con actividades como cabalgatas, paseos en canoas y bicicleta, avistamiento de aves y otros animales como pumas, chigüiros, zorros y anacondas.

Gastronomía autóctona

Esta travesía se intensifica con los sabores tradicionales de Yopal. La carne de ternera –conocida como mamona– asada al estilo llanero es el plato insignia de la región. También puede degustar las distintas preparaciones típicas de pescados como mojarra, curito y cachama.

Foto Mendit Productions / Shutterstock

Rafting extremo

Los ríos que cruzan el departamento se han convertido en el escenario de actividades extremas. El rafting, la práctica que consiste en descender por ríos en balsas inflables en dirección de la corriente, es uno de los deportes que se pueden realizar en el cauce del río Cravo Sur. Para principiantes y expertos, la diversión es para todos.

Cartagena, el Corralito de Piedra

Hay destinos a los que siempre es buena idea volver y Cartagena es uno de ellos. Cada visita representa una oportunidad para explorar nuevos rincones de la ciudad y enamorarse de su ambiente romántico, colonial y caribeño.

El mar rosado

A poco menos de 70 kilómetros de Cartagena, un fenómeno natural sorprende en el mar de Galerazamba, Bolívar, teñido de un particular tono rosa. La concentración de sal en las aguas produce este evento que atrae a turistas cada año. Apreciar el lugar merece un espacio en su agenda, plan que puede complementar con una visita al volcán de lodo.

Kayak al atardecer

Anímese a probar una nueva experiencia en el mar Caribe. Varias empresas le permiten ser testigo de la puesta del sol desde la playa de Castillogrande y la bahía de Cartagena mientras rema un kayak en las aguas cálidas del Atlántico.

Foto Luis Inacio P. Prado / Shutterstock

Frutos del mar Caribe

En Costa Restaurante Bar los protagonistas son los sabores tradicionales de Cartagena. Los platos de la costa caribe se exaltan con las preparaciones del restaurante ubicado en una casa-hotel colonial en la conocida Calle del Colegio. El menú ofrece coctelería y cocina de autor con opciones como encocado de róbalo, papel de patacón y ensalada fresca.

Yopal, Casanare

Precio Privilegios Davivienda por persona en acomodación doble desde $69.300

El precio incluye:

Alojamiento por dos noches – tres días en acomodación doble en habitación estándar en el hotel Holiday Inn Express Yopal + desayunos diarios para dos personas.

Cartagena

Precio Privilegios Davivienda por persona en acomodación doble desde $139.000

El precio incluye:

Alojamiento por dos noches – tres días en acomodación doble en habitación superior en el hotel Marriott Ermita Cartagena + desayunos diarios tipo buffet + bebida de bienvenida + 2 cervezas o copas de vino + 2 tapas a sugerencia del chef.

Los precios indicados ya incluyen el beneficio del certificado 2X1

*No incluye transportes aéreos o terrestres y alimentación no especificada.

*No incluye gastos no especificados personales y servicios adicionales.

*Cartagena válido hasta el 15 de agosto de 2021 y para viajar hasta el 15 de octubre de 2021 como última fecha de check out.

*Yopal válido hasta el 15 de diciembre de 2021.

*Para más información comuníquese al 3078015 en Bogotá o al 018000973838 en el resto del país, opción 2.

