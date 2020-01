Los 5 lugares de Latinoamérica para visitar este año según The New York Times

The New York Times actualizó su lista de 52 places to Go. En esta oportunidad cinco destinos latinoamericanos están dentro de este top y se destacan por sus proyectos de conservación natural, su gastronomía y actividades acuáticas.

Aquí le contamos de cuáles son:

Islas Vírgenes Británicas

Aunque las Islas Vírgenes Británicas están ubicadas en la ruta de huracanes y tormentas tropicales, se han convertido en el paraíso de los deportes náuticos, desde el buceo o el surf hasta las menos convencionales como kiteboarding o paravela.

Con temperaturas de 30 °C y con unas playas blancas y aguas color turquesa, este archipiélago está conformado por alrededor de 60 islas, tres de ellas más conocidas: Tórtola, Anegada y Virgen Gorda.

Tórtola es la más habitada de todas y cuenta con una playa llamada Long Bay, cuyas olas reciben la visita de surfistas de todo el mundo. Anegada es una isla llana famosa por su gran barrera de coral, la cuarta más grande del planteta. Y Virgen Gorda cuenta con varias bahías donde se pueden alquilar catamaranes para navegar.

“En el verano del 2020, el Bitter End Yacht Club abrirá una nueva marina utilizando materiales reciclados y un mercado para abastecer a las tripulaciones de botes. Cooper Island Beach Club, en la isla Cooper, a 15 minutos en taxi acuático desde Tórtola, planea ofrecer paquetes que combinan estadías en la isla con viajes en velero libres de emisiones, a bordo de un nuevo yate eléctrico de Voyage Charters”, reseña el New York Times.

Rurrenabaque, Bolivia

“Este pequeño pueblo es la puerta de entrada a una parte exótica y hermosa del noroeste de Bolivia que ofrece un 2×1 para los turistas apasionados por apoyar los esfuerzos hacia la sostenibilidad y proteger las especies en peligro de extinción” asegura The New York Times.

En esta ciudad, ubicada en la orilla del río Beni, el segundo más caudaloso del país, se encuentra el Parque Nacional Madidi, donde habitan cerca de 4000 especies de plantas y animales, entre ellas la rata espinosa y la lagartija cola de látigo, dos animales poco convencionales, y otras acuáticas como las pirañas, las rayas de agua dulce y los delfines rosados.

Bolivia se acaba de ganar un premio al Mejor Destino Verde de World Travel Awards por sus esfuerzos para hacer que esta región, basta en cascadas, vida silvestre y hogar de muchos grupos indígenas como los takana, sea sostenible con sus programas de ecoturismo.

La paz, México

La capital del Estado de Baja California Sur ha luchado para que los proyectos de construcción y creación de infraestructura a gran escala no se realicen en sus tierras.

Hace un par de décadas, los ambientalistas locales presionaron por la creación de lo que finalmente se convirtió en el área protegida del Patrimonio Mundial Marino de la UNESCO, una mención que tenía como objetivo preservar la costa.

Una de las principales actividades para hacer en La Paz es recorrer su malecón, que tiene una extensión de 5 kilómetros de largo junto al Golfo de California. Bucear junto al tiburón ballena es otro de los atractivos de este lugar, y si practica paddle board se sentirá como si caminara sobre el mar.

Dentro de las cosas que el medio estadounidense resalta para incluir a esta ciudad en la lista, es que a finales de este año el Grupo Habita, un operador de hoteles boutique de México, abrirá La Casa de las Perlas, un hotel con estilo clásico de la década de 1910 que tendrá 32 habitaciones y contará con una piscina, spa, restaurante y un con vista al malecón y al mar.

Lima, Perú

El contraste entre el mar, las edificaciones, las plazas y sus construcciones históricas como la Catedral ubicada en la Plaza de las armas hacen que esta ciudad tenga un encanto especial.

Para The New York Times, Lima es posiblemente el epicentro culinario de América del Sur, cuenta con dos restaurantes que hacen parte del top 10 del ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo: Maido cuya especialidad es la comida nikkei; y Central, que hace importantes esfuerzos de investigación sobre los productos locales a través de su propio laboratorio: Mater Iniciativa.

Miraflores es uno de los barrios más visitados de Lima, desde allí se puede dar un paseo a pie o en bicicleta por el acantilado, tomarse fotografías en el Parque del amor con la escultura en barro de una pareja besándose y disfrutar de la puesta de sol.

Las Bahamas

Las cientos de islas que componen las Bahamas son un espectáculo visual incluso desde el espacio, pues el astronauta Scott Kelly las consideró como el lugar más fácil de reconocer de la Tierra y uno de los más hermosos.

Aproximadamente 6.6 millones de personas visitaron las Bahamas en 2018, pero a raíz del huracán Dorian, que pasó sobre en el archipiélago en septiembre de ese año, ese número disminuyó. Sin embargo, este conjunto de islas (en total 700), ubicadas al norte de las antillas, se ha ido recuperando y por eso el medio estadounidense lo incluye dentro de este listado.

La capital, Nassau es un despertar de sentidos. Desde la llegada se puede oír a los locales negociando joyería, pasteles de ron y monedas en las tiendas duty-free de Bay Street. Hay lugares imperdibles, como el Museo de los Piratas, en el que a través de pantallas interactivas se recrea la historia de los barcos que navegaban sus aguas hacia 1776.

Si quiere ver la lista completa de clic en este link