¿Le gustaría tener unas vacaciones en donde el destino sea sorpresa?

Esta es la novedad de una agencia de viajes internacional que diseña su luna de miel y diferentes paseos a la medida de sus gustos y acompañantes.

Carolina y Diego estaban bastante estresados por la planeación de su boda. De hecho, para evitar más problemas, decidieron renunciar a la tradición de la luna de miel debido a las restricciones financieras. El día del matrimonio todo era perfecto, pero Carolina estaba un poco triste por no poder celebrar su unión en una playa, con una piña colada en su mano. Sin embargo, Diego le dio una sorpresa y le dijo que preparara maletas, pues por la noche viajarían a la Riviera Maya, a un resort solo para adultos y con una playa privada.

Carolina no se dio cuenta en qué momento su pareja compró boletos de avión, hizo reservas en los hoteles y restaurantes, e incluso programó las actividades que les esperan en este paraíso veraniego. De lo que se enteró más tarde fue que Diego se arriesgó a pagar un plan todo incluido a un destino sorpresa.

Para ello solo tuvo que completar un formulario por internet sobre sus gustos y los de su pareja. Allí respondió qué clima les gusta, cuánto es su presupuesto, qué lugares desea evitar, cuáles son sus platos preferidos, qué les gustaría hacer en la luna de miel y todos los datos que consideraba pertinentes para tener las vacaciones de sus sueños.

Cuando aterrizaron los esperaba una limusina a las afueras del aeropuerto, que los llevó a un resort boutique, donde disfrutaron de todas las comidas preparadas a sus gustos. También fueron a pasear por las aguas cristalinas y una tarde de bronceo en la playa de arena blanca.

La diversión de la incertidumbre

Un mes antes Diego contactó a la agencia de viajes The Vacation Hunt, sin saber siquiera a dónde se iría a luna de miel con su pareja. Todos los días recibía, a través de redes sociales, una pista que le indicaba cuál sería el destino.

Esta agencia, con sede en Washington, ofrece viajes de tarifa estándar que van de un fin de semana a 14 días. Esto incluye alojamiento, boletos, alimentación y planes en el destino final. Puede elegir desde All-American Adventures hasta International Intrigue, sin contar con los paquetes especiales para familias, aniversarios, empresariales y lo mejor: disponible para los latinoamericanos. Los planes van desde 950 hasta los 2500 dólares.

Otras ofertas

Si usted vive en Estados Unidos puede usar Pack Up and Go que ofrece llevarlo a un destino sorpresa que esté a tres días en avión, tren o automóvil de su ubicación. Esta agencia se caracteriza por llevarlo a las zonas turísticas menos conocidas de los Estados Unidos y dejan que el viajero organice su propio itinerario. Vale la pena aclarar que usted recibirá un correo electrónico o un sobre físico dos días antes del destino para que pueda empacar.

Por otro lado, si usted quiere conocer los destinos menos visitados de Europa y Asia, como las ciudades ocultas de Taiwán con aguas termales naturales y avistamiento de ballenas, entre a Anywhr y descubra las ofertas que hay. Aquí puede crear su perfil de viajero para luego comprar su plan y recibir un correo en el que le dirán qué debe empacar. Dos días antes del viaje, recibirá un cuaderno con la información de vuelos, alojamiento, recomendaciones de actividades y 30 dólares en la moneda del país. Planee su viaje desde 330 dólares para tres días, hasta 10 mil por 15 días.

