Seis hoteles biblioteca en el mundo para amantes de los libros

París, Nueva York y Gales cuentan con hoteles mágicos para disfrutar de la lectura y una buena habitación. Véalos todos aquí.

Leer y viajar pueden ser dos actividades muy parecidas. Ambas representan un escape de nuestra cotidianidad o una búsqueda de ver el arte y a uno mismo. Aquí le mostramos cinco hoteles que combinan la esencia de estas dos para que disfrute de sus viajes por América, Europa y Asia.

B2 Boutique Hotel, Zúrich (Suiza)

Si es un amante de la literatura, las casas antiguas y la cerveza, no puede dejar de visitar este hotel boutique. Hace 152 años fue una cervecería, hoy es un hotel que comparte la calle con las sedes europeas de Google. El lugar está lleno de elementos mágicos, como por ejemplo, antiguedades, arte suizo y más de 30 mil libros comprados a un anticuario local y distribuidos en bibliotecas de 13 metros de altura.

B2 cuenta con 52 habitaciones. Cada una tiene con detalles artísticos únicos, como fotografías de la antigua cervecería, lámparas Dixon e incluso una máquina de café. Las instalaciones incluyen un pequeño gimnasio, donde encuentra artefactos cerveceros en exhibición y un spa termal, ideal para las temporadas de invierno.

La noche para dos personas cuesta 321 dólares.

Gladstone’s Library, Hawarden (Gales)

Esta biblioteca fue fundada en 1894 con apenas 100 novelas en sus estanterías. Hoy cuenta con más de 150 mil libros distribuidos estratégicamente en toda la casa. Desde 2016 la biblioteca se convirtió en hotel y habilitó 16 habitaciones para todos los huéspedes que quieran disfrutar de su colección de novelas locales.

Aunque el hotel no cuenta con tecnología de punta, sus habitaciones están remodeladas para que los visitantes puedan sentirse en un espacio renovado.

La noche para dos personas cuesta 124 dólares.

Book and bed, Ikebukuro (Tokio)

Si lo suyo es el minimalismo y la tranquilidad, debe visitar este hotel en todo el centro de Tokio. Book and bed cuenta con 18 camas para quienes quieran pasar la noche o tan solo unas horas rodeados de sus libros favoritos. Tiene servicio 24 horas.

Aunque no se trata de una experiencia de lujo, porque sus camas son sencillas y no cuenta con ninguna estrella hotelera, es un lugar que no debe dejar de visitar en Japón, pues cuenta con 1700 libros en inglés y más de 100 mil ejemplares manga.

La noche para dos personas cuesta 80 dólares.

Paris Boutike, París (Francia)

En medio del barrio Le Marais se encuentra esta joya viva para los amantes de los libros. Con más de 4.500 autores diferentes, este hotel biblioteca se levanta entre la urbe para entregarle a sus huéspedes un espacio para descansar de la rutina. Cuenta con una opción para intercambiar libros, por lo que está asegurado que su estantería se renueva constantemente.

La noche para dos personas cuesta 312 dólares.

NoMad Hotel, Nueva York (Estados Unidos)

El arquitecto francés Jacques García, reconocido por la remodelación del mítico hotel Majestic (The Peninsula Paris), diseñó la torre de cobre adornada de libros de este edificio antiguo en el centro de Nueva York. Allí puede pasar la noche disfrutando libros en más de 12 idiomas en los que predominan el inglés, español, francés y alemán. El lugar cuenta con WiFi gratis, un bar- restaurante y con un salón, estilo victoriano, para leer los libros que se le antojen.

La noche para dos personas cuesta 325 dólares.

Estancia Mendoza Wine Hotel, Tunuyán (Argentina)

Este hotel cuenta con 8000 libros en español, ideales para disfrutar después de un paseo por los viñedos de Mendoza o la cata de vinos que ofrece el mismo hotel a lo largo y ancho de sus 100 hectáreas. A su vez, Estancia Mendoza Wine Hotel le ofrece a sus huéspedes tratamientos de descanso, así como una piscina semiolímpica rodeada de rosales.

La noche para dos personas cuesta 325 dólares.

¿En qué hotel le gustaría quedarse? Escríbanos en el recuadro de comentarios