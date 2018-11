Vea los mejores hoteles de lujo del mundo

Los World Luxury Hotel Awards reconocen a los mejores hoteles de lujo del mundo. Estos son los ganadores.

Desde hace doce años se celebran los World Luxury Hotel Awards, que cuenta con la opinión de más de 300.000 viajeros y profesionales del sector hotelero.

Este premio se ha consolidado como uno de los más prestigiosos de la industria hotelera y el sector turístico que premian la excelencia en varias categorías como servicios, decoración, instalaciones y ubicación, entre otras.

Este año se presentaron más de 2.000 hoteles de 100 países, entre los que se escogieron los mejores del mundo. El gran ganador fue el Gaia Retreat & Spa, de Brooklet, Australia, que ganó en la categoría como Mejor Hotel de Lujo del Mundo.

En total son 100 categorías en las que se premian los mejores hoteles del mundo, que se dividen en las categorías global, continental y regional.

Entre otros ganadores destacados se encuentran:

Vacala Bay Resort, en Fiji, que recibió los premios a Mejor Villa Contemporánea de Lujo y Mejor Villa Eco / Verde

Hotel Lamaraz Arts, en Argelia, que recibió el premio al Mejor Nuevo Hotel de Lujo

Valamar All You Can Holiday, de Croacia, que ganó el premio a Mejor Grupo Hotelero de Lujo

Tintswalo Atlantic, de Sudáfrica recibió el Mejor Lodge de Lujo de Playa y Okinawa Spa Resort.

