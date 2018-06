Barbados: Un paraíso en el Caribe

Se aproximan las vacaciones de mitad de año y la isla de Barbados, conocida como la Capital Gastronómica del Caribe, es un destino que no puede quedar por fuera de su radar.

Hay pocas cosas tan desalentadoras para quien busca descansar del ruido y el frenetismo de la ciudad, que llegar al destino que eligió y descubrir que en las playas blancas, tranquilas y de aguas cristalinas que se imaginó, hay tantas personas que es preciso luchar por el espacio para nadar, caminar, instalar el parasol y las sillas.

Por eso, la tendencia es que el viajero busque lugares menos concurridos, donde la exclusividad sea garantía de experiencias inolvidables. Entre los destinos que cumplen con estas características está Barbados, una isla ubicada al oriente de las Antillas Menores.

Por su influencia africana, mediterránea e inglesa (fue colonia británica hasta su independencia en 1966), Barbados es conocida como la Capital Gastronómica del Caribe. Restaurantes como The Cliff –minimalista e ideal para celebrar eventos románticos como matrimonios y lunas de miel–, propiedad del chef británico Paul Owens, quien combina técnicas de la cocina europea con las locales, o Cin Cin By The Sea, que ofrece cenas mediterráneas al aire libre con vista al mar, son algunos de los recomendados.

Por fortuna para quienes sueñan con playas paradisíacas y un ambiente de tranquilidad, Copa Airlines, miembro de la red global Star Alliance, se convirtió en la única aerolínea que conecta Barbados con Latinoamérica. A partir del 17 de julio ofrecerá vuelos directos desde Panamá a Bridgetown, su capital. “Con este nuevo destino consolidamos nuestro liderazgo y presencia en la región del Caribe, en donde llegamos a 16 destinos”, afirma Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Por lo pronto, serán dos vuelos semanales, que partirán los martes y viernes a las 9:30 a.m., con llegada a las 2:00 p.m., y regresarán a las 3:00 p.m. “Esta nueva ruta es de suma importancia para nosotros, ya que nos brinda la oportunidad de mostrar a toda Latinoamérica nuestra cultura de servicio, increíbles playas, variada oferta de hotelería, identidad culinaria y las numerosas actividades que tenemos para ofrecer”, dice William Griffith, director ejecutivo de la Oficina de Turismo de Barbados.

Cabalgatas en la playa, excursiones a cavernas, campos de golf, recorridos en catamarán y modernos spas, como el ubicado en el Coral Reef Club, que ofrece una lujosa sala de relajación, piscina hidrológica al aire libre y suites térmicas, entre otras opciones, se encuentran al alcance gracias a Copa Airlines, que lo lleva directamente a este destino, en el cual se combinan tres de los conceptos que más buscan los turistas en la actualidad: romanticismo, exclusividad y lujo.

Consulte www.visitbarbados.org