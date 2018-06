Conozca Moscú: imponente y cosmopolita

La capital cosmopolita de Rusia es el hogar del primer y último partido del mundial. Disfrute las calles que albergan los tesoros de los zares y la simbólica Plaza Roja.

La literatura, el cine estadounidense y hasta la política de algunos países de Latinoamérica nos han dado ideas, algunas más acertadas que otras, de Rusia y su cultura. El mundial de fútbol, que se llevará a cabo hasta ek 15 de julio, puede ser el escenario en el que usted, como viajero, pueda aterrizar más sensaciones sobre este país.

Héctor Iván Hurtatis, politólogo, no sabía ruso, ni conocía el país, ni tenía parientes o amigos que hubiesen estado allá alguna vez, aun así aplicó a una beca para estudiar la maestría en Política Pública Global en la Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Pasó, empacó sus maletas y se fue.

“Me recogieron en el aeropuerto Domodédovo, hice el trayecto hasta la universidad en metro. Nunca había visto algo así, esas estaciones parecen, literalmente, museos (al metro de Moscú se le conoce como el Palacio Subterráneo), hay unas partes elevadas que pasan sobre el río Moscú, fue alucinante. Llegué en verano, donde anochece casi a las 8 p. m. y hacía una temperatura de 25 °C. ¡Qué gran destino escogí!, pensé”.

Foto Yana Ermakova/Shutterstock

Uno de sus lugares favoritos es el parque Gorki, nombrado en honor al escritor Máximo Gorki, ubicado al suroccidente del Kremlin y que en verano se vuelve uno de los espacios preferidos de los locales, en donde “ponen música y bailan salsa. Oyen salsa cubana, por la historia cercana que tienen”, cuenta Héctor.

Entre los planes imperdibles se encuentra caminar por la calle Arbat, de un kilómetro de largo y una de las más antiguas y famosas de la ciudad, pues su construcción se remonta, por lo menos, al siglo XV, y fue un espacio comercial que tuvo que reconstruirse luego de un incendio provocado por el paso de las tropas de Napoleón, y que después se convirtió en el lugar que frecuentaba la nobleza rusa durante los siglos XIX y XX.

Tampoco puede dejar de visitar el Kremlin y sus cuatro palacios para igual número de catedrales. Por otro lado, en la Plaza Roja, una de las insignias de la ciudad, puede encontrar la Catedral de San Basilio, un templo ortodoxo construido por orden de Iván el Terrible.

Sin embargo, el templo más importante para los ortodoxos –la religión mayoritaria en Rusia– es la Catedral de Cristo Salvador, que se construyó en el siglo XIX, pero en 1931 se destruyó para comenzar la edificación del Palacio de los Sóviets, un fallido proyecto de la Unión Soviética que consistía en levantar una estructura con una estatua de Lenin de cien metros.

El interés en otras megaobras y los problemas financieros que dejó la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la victoria rusa, anularon el proyecto y se decidió reconstruir la estructura original de la iglesia durante los años noventa.

A través de la ciudad pasa el río Moscú. Aquí una vista panorámica del Kremlin Foto: Baturina Yuliya/Shutterstock

El río Moscú es uno de los protagonistas de la ciudad, y aunque caminar por su orilla y contemplarlo es ya un plan inigualable, puede mejorar, sobre todo, si lo recorre en barco. El Radisson Royal Moscow, que cuenta con una flotilla de lujo, puede ser una buena opción.

Después de vivir dos años en Moscú, Héctor resalta una curiosidad sobre la gente de la ciudad, y es que “a los rusos les encantan las flores, tienen floristerías 24 horas. Llevar flores es como comprar el pan para las onces, es impresionante”.

Además, para subrayar la diferencia entre moscovitas y quienes viven en otras regiones explica que, por ejemplo, “Volgogrado y otras ciudades son más tradicionales, Moscú es cosmopolita, se le siente el peso de ser la capital, es imponente, bella, única. No tiene comparación, aquí puedes ver su destrucción y reconstrucción histórica”.

Un hotel: Radisson Royal Moscow

Un bar: City Space

Un restaurante: Café Pushkin

Un sitio para ir de compras: GUM