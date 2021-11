Microviajes, cinco opciones para disfrutar en Colombia

Entre las muchas recomendaciones de expertos para combatir el estrés laboral, están las técnicas de relajación, dormir bien, comer sano, no fumar, hacer deporte y mantener una comunicación abierta con todas las personas del trabajo. Sin embargo, muchas veces lo que necesita es de una buena programación de microviajes en todo el año. Perfectos para eliminar la rutina y la desmotivación.

¿Qué son los microviajes?

Los microviajes o viajes cortos son una especie de válvula de escape para romper con la rutina. Consiste en hacer pequeños trayectos de dos o tres días a cualquier lugar: un pueblo cercano, un campamento, la playa… a donde sea. El objetivo es cambiar de aires, ocupar la mente en otra cosa y sobre todo descansar.

Contrario a lo que muchos piensan, este tipo de viajes, que pueden surgir de la nada, no son costosos. Sin embargo es vital que tenga una planeación de al menos dos semana para que encuentre hospedaje al mejor precio y tenga claro si se quiere transportar en bus intermunicipal, su automóvil o en avión.

Lo más importante es aprovechar el tiempo para reponer energías, desconectarse completamente y darse a sí mismo la oportunidad de disfrutar un pequeño descanso después de una semana estresante en el trabajo.

Cinco destinos para aprovechar los microviajes

1. Si está en el centro de Colombia: Boyacá

Encuentre planes para toda la familia. Desde caminar en bosques de niebla hasta volar en parapente. Además la gastronomía boyacense es una de las más apetecidas del país, sin mencionar que cuenta con una variedad de postres y tradiciones culinarias dignas de reconocimiento internacional.

2. Si está en el norte de Colombia: Guachaca

Si le gusta la playa y quiere desconectarse absolutamente de todo, Guachaca es su destino. Este lugar olvidado por los turistas es ideal para entrar en intimidad con la playa y el sonido del más. Curiosamente lo conocen más extranjeros que nacionales, pero eso no es una excusa para disfrutar de su ambiente ideal para meditar y por la noche disfrutar de un buen par de piñas coladas.

3. Si está al sur de Colombia: Amazonas

Llegó la hora de que olvide todo lo que le han dicho del Amazonas y lo conozca por usted mismo. Este pulmón mundial es perfecto para conocer y apreciar la naturaleza de Colombia. Aquí encontrará tanto actividades acuáticas como lugares para descansar y desconectarse del mundo digital.

A 60 kilómetros de Leticia encuentre Canaloa, un ecohostal de lujo donde podrá descansar con toda la familia y apreciar desde su estructura amigable con el medio ambiente las maravillas que guarda el Amazonas.

4. Si está al occidente de Colombia: Meta

Y no nos referimos a la nueva empresa de Zuckerberg, sino el departamento donde la corrida de caballos y la carne a la llanera son símbolo de gallardía y aventura. Disfrute de los paisajes más espectaculares y conozca la flora y fauna que ahora los expertos describen como el mejor safari de Latinoamérica.

5. Si está al oriente de Colombia: El Retiro

Si hay un pueblo que lo tiene todo en Colombia es El Retiro. A 30 minutos de Medellín, este lugar se precia por contener lo mejor del país: gastronomía de talla mundial, cabalgatas, clima templado, glamping de lujo y hasta senderos de ciclismo para los más deportistas.

Atrévase a conocer un lugar diferente y dejarse atender por los guarceños que lo recibirán con los brazos abiertos.

Tres cosas para tener en cuenta al momento de hacer un microviaje

1. Desconéctese

Las redes sociales son un gran distractor, trate de enfocarse únicamente en usted mismo y en disfrutar al máximo su microviaje.

En lo posible trate de no estar muy pendiente del celular. Puede subir luego las fotos a las redes sociales; recuerde que este es un momento de descanso y relajación total, no se robe tiempo a usted mismo, sólo tiene dos días para reponer energías.

2. Aproveche el tiempo

Está cansado, la semana fue muy difícil y lo único que quiere hacer es dormir. Esta bien, pero no se pase todo el día en esas. La satisfacción de hacer algo nuevo en el poco tiempo libre que tiene, es mucho más grande que el hecho de haber dormido las horas que no durmió en la semana.

Recuerde que el objetivo es cambiar de aires, de nada sirve ir a la playa si se va a quedar todo el día metido en el hotel.

3. No piense en el trabajo

Para lograrlo es importante tener en cuenta que la prioridad es su bienestar y después sus obligaciones

No tiene sentido planear un microviaje para cambiar de aires, romper la rutina y descansar; si durante todo este corto tiempo va a estar pensando en el reporte que no entregó, en la reunión de la próxima semana o en lo que tiene que hacer y no ha empezado. Procure olvidarse del trabajo por dos días y dedique todo ese tiempo única y exclusivamente a usted mismo.

Al final se vas a sentir tan renovado que los siguientes días serán más llevaderos y podrá enfrentar mejor la semana en la oficina.

Los microviajes son una de las mejores alternativas para lidiar con las preocupaciones que se generan en el día a día laboral, pues es casi un hecho que las personas que viajan frecuentemente tienen un mejor estado de ánimo y una mejor disposición a la hora de enfrentar problemas del día a día.

