Esta es la mejor silla de avión para viajar por todo el mundo

Todos tenemos alguna historia de horror que involucra una silla de avión. Ese vuelo de nueve horas, sentado en medio de dos pasajeros ruidosos y en la cola, donde el ruido y el olor del baño que estaba precisamente detrás nunca nos dejaron dormir…

También está la silla que no reclinaba justo cuando nos habíamos trasnochado… O en la que escasamente nos cabían las piernas… Sin embargo, evitar este tipo de pesadillas es posible. Ahora se puede escoger puesto con anticipación, por teléfono o internet.

Por eso, hablamos con expertos que nos contaron los secretos a la hora de escoger las mejores sillas en la cabina principal de los aviones que utilizan las aerolíneas que salen de Colombia a los destinos internacionales más populares.

Valga la aclaración, algunas aerolíneas están cobrando por sillas con mas espacio en las cabinas de las aeronaves, inclusive por las salidas de emergencia y dan prelación a los viajeros con más millas acumuladas.

¿Cuál es si silla de avión favorita?

1. Avianca

–Airbus A330

Su configuración de sillas es 2-4-2. Las más demandadas son la 7J y la 7C, ambas en el pasillo, en la primera fila de económica y por consiguiente con el mayor espacio disponible para acomodar las piernas. Sin embargo, si va a viajar en familia, seguramente le sea más cómodo ubicarse en las sillas de la mitad (D, E, F, G) para que todos se sienten juntos.

Los asientos en la fila 23 tienen la ventaja de contar con más espacio puesto que son las salidas de emergencia, pero tienen el inconveniente de que no se pueden reclinar.

En este avión es mejor evitar las sillas en la fila 21, ubicadas directamente contra el baño, y donde tendrá que soportar gente pasando por detrás de usted durante todo el vuelo.

–Airbus A319 y A320

Vuelan hacia Nueva York o el Cono Sur y se caracterizan por una configuración 3-3. Aquí, como en el caso del Airbus A330, la numeración para la cabina principal se inicia también en la fila 7, haciendo que las sillas más apetecidas sean las 7D y la 7C en el pasillo.

Ojalá que en este vuelo no le toque viajar en la 25, porque no solo es la última del avión, sino que se encuentra justo al frente de los baños. Si a usted no le importa no reclinarse y prefiere el espacio adelante para estirar las piernas, solicite una silla en la fila 12 ubicada en la salida de emergencia.

2. Iberia

–Airbus a340-300 (346)

Este avión tiene una configuración 2-4-2 y 45 filas en la cabina de turismo. Aquí la primera fila es la 10, pero no resulta tan cómoda debido a que también se considera una salida de emergencia así que las sillas no son reclinables. Las más apetecidas son la 11H y 11D que se encuentran en los pasillos de la mitad. No solo están adelante, sino que tienen más espacio para estirarse debido a que la fila 10 en la mitad no existe.

Dada la configuración de este avión, las peores sillas son las del centro en los puestos E y G. También la fila 51, en la cola del avión, tan grande, que si está lleno le tocaría esperar a que salgan 370 personas antes que usted.

3. Air France

–Airbus a340-300

Para viajar a París en la mejor ubicación posible, reserve en la fila 18, principalmente en los pasillos (18J, 18D y 18B), es la primera fila de la cabina principal del avión.

Evite a toda costa quedar en las filas 31 y 47 debido a que están contra los baños.

4. American Airlines

–Boeing 757

A Miami desde Bogotá trate de ubicarse en las filas 14, 15 y 16, catalogadas como “sillas especiales”, con un cargo extra y más espacio entre sillas. Las salidas de emergencia están en las filas 17 y 18, con más espacio para las piernas pero no permiten reclinar la silla.

5. LATAM Airlines

–Airbus A319 y A320

Aquellos viajeros que utilizan LAN hacia Chile y a otros destinos en el Cono Sur, lo harán en los Airbus A319 y A320 que tienen una configuración 3-3.

Muchas de estas aeronaves no cuentan con clase ejecutiva y las mejores sillas para viajar son de la fila 1 a la 3, pagando una tarifa llamada premium economy que le da acceso a las mismas sillas pero con servicios adicionales.

La clase turística empieza en la fila 4 y son las sillas más cómodas, destacándose las del pasillo en la C y en la J.

6. AeroMéxico

–Boeing 737

En vuelos de Bogotá a Ciudad de México los pasajeros viajarán en un Boeing 737 de configuración 3-3. En esta aeronave debe tratar de quedar ubicado en la fila 6, la primera de la aeronave, en las sillas de los pasillos (C y D).

Las sillas A y F de la fila 13 no existen, así que si a usted le gusta estirar las piernas escoja la sillas 14 A y 14 F. Tenga en cuenta que la fila 14 también se considera una salida de emergencia, así que si quiere reclinarse durante su vuelo, no es para usted.

Evite quedar en la fila 25, es la última fila y queda justo enfrente del baño.

7. Copa Airlines

–Boeing 737-700

Se utiliza normalmente en vuelos de Bogotá a Panamá y a Ciudad de México y se caracteriza por una configuración 3-3. La cabina de clase turística empieza en la fila 5 haciendo que las sillas más apetecidas sean la 5C y 5D en los pasillos de adelante.

Para mayor comodidad, evite las filas 17 y 18 donde se encuentran las salidas de emergencia y la última fila, la 29, que está frente al baño.

– Embraer 190

Entre Bogotá y Quito, Copa vuela en Embraer 190 de configuración 2-2. Así que no importa qué número de fila escoja, nunca tendrá la tragedia de quedar en la silla de la mitad.

Pero a diferencia de otros aviones, la primera fila está en la 5 y tiene el baño al frente así que evite quedar en este puesto. Así mismo evite la fila 32, donde tendrá el baño atrás y además estará en la cola del avión.

8. United Airlines

–757-200

En sus vuelos de Bogotá-NY y Bogotá-Houston viajará en un avión de configuración 3-3, donde la clase económica empieza en la fila 7. Esta es una salida de emergencia, por lo que tendrá más espacio y será el primero en bajarse de la cabina, pero no podrá reclinar su silla.

En ocasiones, alguno de los lados de la fila 7 no existe (por medidas de seguridad a la hora de una emergencia), así que la fila 8 es la más apetecida, con más espacio para las piernas y con capacidad de reclinarse.

Evite las filas 20 y 21 que son también salida de emergencia y la 40 que es la última y está enfrente del baño.

9. Delta Airlines

–737-700

La configuración de los vuelos 737-700 de Delta con destino Bogotá-NY y Bogotá-Houston es de 3-3. Las primeras dos filas (10-12) de la clase económica se denominan economy confort. Aunque el servicio es el mismo, cuentan con más espacio entre sillas para estirarse. Las sillas más apetecidas son las 10D y 10C que están en los pasillos, que tienen un cargo extra. Las sillas de las filas 27 y 28 también tienen esa ventaja del espacio, pero están situadas en la parte trasera del avión enfrente del baño.

Si a usted le gusta estirar las piernas y no quiere pagar extra, trate de quedar en la fila 17 en la ventana (17F, 17A) pues es una salida de emergencia y no tiene silla al frente en la fila 16. Sin embargo, recuerde que en esta fila las sillas no reclinan.

