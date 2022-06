Privilegios Davivienda lo invita a descubrir La Paz, la capital boliviana, a través de lugares que mezclan cultura, gastronomía y naturaleza a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

En los últimos años, La Paz se ha convertido en una ciudad auténtica que combina las tradiciones culturales con tendencias contemporáneas. De allí que se haya gestado una nueva movida de arquitectos, chefs y artistas que apuestan a rescatar sus raíces bajo una nueva mirada.

Proponemos un recorrido por cinco puntos de esta ciudad, denominada Ciudad del Cielo, antes o después de salir a explorar las grandes maravillas naturales que tiene este país.

Restaurate Ali Pacha. Foto: Cortesía 50 Best.

1. Mercado de las brujas

La Paz, al igual que la mayoría de destinos turísticos en Latinoamérica, es famosa por sus múltiples mercados locales. Sin embargo, uno resalta en esta ciudad: el Mercado de las Brujas.

En este sitio se rinde homenaje a las tradiciones indígenas y, lejos de ser un tema de oscuridad, está lleno de artesanías, rituales naturales y remedios poco ortodoxos recetados por curanderos autóctonos.

2. Mirador Killi Killi

En una ciudad que destaca por su altura, no hay mejor forma de apreciar su inmensidad que subiendo aún más, como lo hace el ave que da nombre a este mirador.

Desde el noreste de la ciudad, el Killi Killi ofrece una vista panorámica de 360 grados a la ciudad y la montaña Huayna Potosí. El sitio es, además, un escenario histórico en el que el líder indígena Tupac Katari construyó su cuartel general para controlar el asentamiento español.

Vea también: Cinco islas del Caribe que seguramente no conocía

3. Ali Pacha

La parada gastronómica de este recorrido es en Ali Pacha, del chef Sebastián Quiroga, el primer restaurante vegano de alta cocina de Bolivia.

A través de un menú degustación de once platos, Quiroga exalta productos locales como la oca –un tubérculo andino– y el singani –la bebida alcohólica insignia de Bolivia– en los cocteles de su pequeño bar. La propuesta fue seleccionada por los Latin America’s 50 Best Restaurants dentro de su listado de El Espíritu de América Latina, que elogia los sabores autóctonos de la región.

4. Muela del diablo

Los viajeros más aventureros y deportistas pueden agregar a su itinerario un día de senderismo por la conocida Muela del diablo. Esta colina, situada a 40 minutos al sur de La Paz, tiene una particular forma que recuerda una muela humana.

Alrededor de este sitio existen decenas de mitos, como que fue el escenario de una batalla entre ángeles y demonios. En su visita puede subir por un trayecto de una hora y media e incluso quedarse allí para acampar.

5. Viaje en teleférico

Treinta kilómetros de trayecto a una altura hasta de 4000 metros sobre el nivel del mar hacen al teleférico de La Paz una obra increíble de ingeniería, siendo el más extenso del mundo y el más alto en una urbe.

El viaje conecta La Paz con El Alto, una ciudad contigua en la que podrá conocer la arquitectura andina y su máximo exponente en Bolivia: los “cholets”. Estas construcciones –cuyo nombre mezcla las palabras cholo y chalet– aluden a la burguesía indígena por medio de colores fluorescentes, espejos, luces y formas geométricas inusuales.

Precio socio Privilegios por persona en acomodación doble: USD 1158

Vea también: Un viaje a los saberes ancestrales del alto Putumayo

El precio incluye: alojamiento en categoría primera superior por 4 días – 3 noches + desayuno americano + traslado de llegada y salida en La Paz y salar de Uyuni, tour de medio día por Tiwanaku en servicio compartido + city tour de día completo y visita valle de la Luna en servicio compartido + experiencia mate time en mirador Killi Killi + tour de día completo en Uyuni en servicio privado con almuerzo típico de Apthapi + cuotas de entradas y contribuciones.

Los precios ya incluyen el beneficio de Week Vacations.

No incluye transportes aéreos o terrestres no mencionados, gastos o servicios no especificados ni el trámite administrativo de divisas del 2 % sobre el valor del plan, cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable.

Válido hasta el jueves 15 de diciembre de 2022. Sujeto a disponibilidad.

Aplican términos y condiciones. Para más información, haga clic aquí o comuníquese al 3078015 en Bogotá o al 018000 973838 en el resto del país, opción 2.

Relacionado