Las 10 mejores playas del mundo según Tripadvisor

Las playas se han convertido en un punto turistico importante para las familias y individuos viajeros. A lo largo del último año, el portal de viajes Tripadvisor recolectó la opinión y valoración de los usuarios para realizar el ranking de las mejores playas del mundo. La clasificación forma parte de los premios «Best of the best» (Lo mejor de lo mejor) de Traveller´s Choice 2026 que reconocen a los destinos favoritos de los usuarios. Aqui están los primeros 10 puestos de las mejores playas según Tripadvisor, se puede ver la lista en este enlace oficial.

1. Isla Pasión (Cozumel, México)

Mejores playas. Isla Pasión, Cozumel, México. Foto: theislandexplorers.com /ShutterStock

La Isla Pasión es el epítome del paraíso tropical. Accedible solo en barco desde Cozumel en unos diez minutos, esta playa se ha convertido en un punto turistico para quienes buscan una experiencia de playa, ya que cuenta con arena blanca y fina, aguas cristalinas de un turquesa intenso y un ambiente de tranquilidad incomparable. El acceso se realiza generalmente a través de excursiones o pases de día que incluyen servicios como comida, bebidas y actividades acuáticas, lo que convierte la visita en una experiencia completa sin necesidad de planear demasiado.

2. Playa de Elafonisi (Creta, Grecia)

Mejores playas. Colores azules y rosados de la playa de Elafonisi, Creta, Grecia, tonificado. Foto: Neirfy/ ShutterStock

La playa Elafonisi, considerada como la mejor playa del año pasado, se mantiene en el top, en este caso, en segundo puesto. No es de sorpresa esta posición, ya que cuenta con aguas transparentes, horizontes abiertos, una luz que lo envuelve todo y, su rasgo más distintivo, es su arena rosada, resultado de diminutos fragmentos de conchas y corales que tiñen la orilla de matices suaves.

3. Balos Lagoon ( Creta, Grecia)

Mejores playas. Vista Aéreas de la laguna de Balos en el municipio de Kissamos en la región de Chania, Creta, Grecia. Foto: monticello / ShutterStock

Al igual que la playa anterior, la tercera mejor del mundo también se encuentra en Creta. Situada al noroeste de la isla, la laguna de Balos ofrece un espectáculo de tonos azules y turquesas que se mezclan con arenas blancas y aguas tan poco profundas que parece que caminas sobre un cristal líquido.

El acceso a la laguna, ya sea por la carretera llena de curvas o en barco desde Kissamos, forma parte de la experiencia. Desde la altura, la vista resulta casi de otro mundo: la franja de arena que se adentra en el mar, la isla de Gramvousa en el horizonte y los colores cambiantes según la luz del día. En la playa, el tiempo parece detenerse entre largos baños, caminatas descalzas y la brisa marina que despeja la mente.

4. Eagle Beach (Palm Eagle Beach, Aruba)

Mejores playas. Eagle Beach en Noord Aruba. Foto: Naduns_shots/ShutterStock

En la costa oeste de Aruba, Eagle Beach deslumbra con su arena blanca y fina y los icónicos árboles divi-divi inclinados hacia el mar. Sus aguas turquesas y tranquilas invitan a nadar mientras tortugas marinas ocasionalmente desovan, creando un santuario natural. Al atardecer, el cielo se tiñe de naranja y rosa, completando un paisaje de ensueño. La playa combina esta belleza con comodidad: aparcamiento, transporte cercano y alquiler de tumbonas y sombrillas, lo que la mantiene entre las favoritas de los viajeros.

5. Playa da Falésia (Olhos de Água, Algarve, Portugal)

Mejores playas. Reflexiones vidriosas en la playa de Falésia, Algarve, Portugal. Foto: SamMcGizmo/ShutterStock

En el Algarve, Praia da Falésia destaca por su arena dorada que se extiende entre Olhos de Água y Vilamoura, flanqueada por acantilados rojizos. El contraste entre el Atlántico profundo, la arena brillante y los acantilados iluminados al atardecer crea un paisaje impresionante. Con senderos panorámicos, fácil acceso y servicios bien cuidados, combina belleza natural y comodidad para los visitantes.

6. Banana Beach (Phuket, Tailandia)

Mejores playas. Banana Beach, Phuket, Tailandia. Foto: ozerkizildag/ShutterStock

Banana Beach es una playa que despliega una versión más intima del paraíso tailandés. Está entre colinas cubiertas de vegetación tropical con aguas cristalinas y rodeada por una exiberante vegetación tropical. Por eso y más, puede crear el ambiente perfecto para relajarse y disfrutar del sol.

7. La Jolla Cove (La Jolla, San Diego, California)

Mejores Playas. La Jolla Cove. Foto: Wirestock Creators/ ShutterStock

En La Jolla Cove, San Diego, el Pacífico forma una ensenada protegida por acantilados dorados. Sus aguas calmadas revelan fondos marinos vibrantes y leones marinos descansando sobre las rocas. Con marea baja, las piscinas naturales parecen acuarios al aire libre, y la cueva marina de Sunny Jim añade un toque aventurero a la visita.

8. La Pelosa (Cerdeña, Italia)

Mejores playas. Playa La Pelosa, Italia. Foto: travelwild /ShutterStock

La Pelosa ofrece un mar de aguas poco profundas durante metros y metros. Ofreciendo la sensación de estar caminando en una piscina infinita. Cuando sopla el viento, la zona se convierte en un espacio idilico para el windsurf y el kitesurf. Sin embargo, se debe estar con cuidado con las rocas y las medusas en ciertos momentos del verano. Durante la temporada alta, el acceso está limitado y requiere reserva para proteger su ecosistema y la arena blanca. Se puede llegar en autobús desde Stintino, aunque el paseo en barco ofrece probablemente la mejor perspectiva de la playa.

9. Manly Beach (Sídney, Australia)

Mejores playas. Playa Manly Beach, Australia. Foto: dorinser/ ShutterStock

Desde la arena de Manly Beach se llega a The Corso, una zona que conecta océano y bahía en donde se concentra boutiques, tiendas de surf, cafeterías y restaurantes. Entre el puerto y el mar, la zona ofrece calas secretas, paseos con vistas panorámicas y más de 40 playas cercanas, creando un auténtico paraíso costero. Es ideal para surf, buceo, vela, un picnic al atardecer o simplemente disfrutar del juego de luces sobre el agua.

10. Boulders Beach Penguin Colony (Simon´s Town, Sufáfrica)

Mejores playas. Grupo de pingüinos africanos en Boulders Bay, Sudáfrica. Foto: Wirestock Creators/ ShutterStock

A poco más de una hora de Ciudad del Cabo, Boulders Beach sorprende con su colonia de pingüinos africanos entre enormes rocas de granito. Sus calas, piscinas naturales y senderos ofrecen vistas al Atlántico, mientras los pingüinos se pasean libremente, siempre respetando el ecosistema protegido.



