¿Quién es Ali Stone, la DJ colombiana que triunfa en el mundo?

Diners conversó con la bogotana, quien ha producido para artistas como Prince Royce, Kesha, Mauricio Bautista y Alicia Keys, además de participar en la conferencia internacional Women Working For Women.

Bajo su 1.64 mt de altura, chaqueta de lentejuelas y botas de taches se esconde uno de los oídos más prolíficos de Colombia, y una de las pocas disc-jockey que pueden producir, escribir, editar, lanzar sus proyectos musicales por sí sola y triunfar. Así es Ali Stone, una artista colombiana de talla mundial que el país no conoce mucho y, como dice el dicho, no es profeta en su tierra, aún.

En 2016 esta bogotana fue nombrada por la revista Billboard como una de las cinco mejores nuevas artistas. Además, en 2017 fue quien abrió el concierto a Justin Bieber en Bogotá y este año fue una de las invitadas a la conferencia Women Working For Women en Los Ángeles, en la que, además de compartir la tarima con las productoras de Katy Perry, Britney Spears, Kelly Clarkson, puso sobre el escenario que tan solo el 2 % de los artistas de electrónica son mujeres.

“Muchas somos intimidadas por el machismo. Hace poco un productor me dijo que no se veía bien que yo cantara, produjera y mezclara, que eso no lo podía hacer, prácticamente me dijo que debía ser yo a escondidas”.

De Alicia María a Ali Stone

“Mi mamá me cantaba y bailaba desde que tengo memoria. A los cuatro años empecé a estudiar música clásica en piano. A los cinco podía escuchar cualquier canción y sacarla a oido”, recuerda Alicia María Gómez, quien desde pequeña ha escuchado toda clase de géneros musicales para ampliar su espectro musical. “Soy fanática ferviente del pop de los años 90. Desde Shakira hasta Britney Spears, pero también rock de Guns and Roses, AC/ DC. Géneros que me abrieron paso para aprender guitarra y batería”.

Desde los siete años fue la pupila de Juan Pablo Villamizar, el primer guitarrista de Juanes, y a los 13 Stone empezó a grabar melodías en guitarras para artistas nacionales y a mostrarse en la escena musical del país. Luego encontraría la forma de combinar su amor por la guitarra, el bajo y la batería en un solo lugar: los sintetizadores. “Con la electrónica también descubrí que podía identificar frecuencias, mover las perillas y entender qué puedo agregarle a una canción”.

“Descarté la música pero ella me volvió a encontrar”

Después de pasar un año sabático en París, regresó a Colombia para estudiar Administración de Empresas, sin que le terminara de llamar la atención del todo. “Seguí produciendo por hobbie, pero luego me di cuenta que la música me permitía liberar mi creatividad y donde podría ser realmente yo”.

Fue entonces cuando creó su nombre artístico: Ali, porque así le han llamado sus padres y amigos desde la infancia, y Stone porque quiere que su música sea atemporal y que quede tallada en la piedra. “Esto lo aprendí cuando estudié a Beethoven y Mozart, porque lograron traspasar la barrera del tiempo de tal forma que siguen siendo vigentes”.

Ascenso a la fama

Uno de sus primeros grandes éxitos fue ganar el concurso que le dio la posibilidad de hacer parte de la banda sonora de la película Monster University (2013).“Fui la única mujer del concurso. Competí con gente de Europa y el mundo entero con una electrónica poco comercial, con sonidos de monstruos, un poco terrorífica”, comenta.

Después hizo la musicalización de la película Demental (2014), del director colombiano David Bohórquez, para la cual usó la grabación en reversa de violines distorsionados.

“Fueron 6 meses de trabajo. Analicé la música incidental de Titanic y varias películas de terror. Me di cuenta que la clave de una película de terror está en la música, así que entregué mi 200 por ciento.

El secreto de Stone para llegar a la cima musical fue su oído prolífico. Este don la ha llevado a producir melodías y letras para artistas como Prince Royce, Kesha, Mauricio Bautista y Alicia Keys, entre otros.

Además de producir también sigue su carrera de artista en el mundo de la electrónica. “Cuando entré no era consciente de la visión machista del género. Recuerdo que en mis primeras sesiones los otros DJs me veía como una basura y se sorprendían porque pedía guitarra y micrófono, en vez de un ‘Dj set’ convencional”.

Proyectos a futuro

Ali Stone estrenó Oculto, el primer sencillo de su EP llamado En mis manos, que mezcla la estructura de la electrónica con elementos colombianos, como percusiones del Chocó, La Guajira y el acordeón.

Este disco contará con ritmos electrónicos y de hip-hop, más letras en español, portugués y francés. “Quiero que la gente sepa que no soy solamente un sonido, sino un camaleón que está relacionada a una misma identidad”.