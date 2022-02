Diseño a pulso: la historia del colombiano Julián Ruiz en Nueva York

Durante varios meses, Julián Ruiz estuvo intentando contactarse -desde Bogotá- con Unfashional, una tienda de moda conceptual en el corazón de SoHo, en Nueva York. Sin recibir respuesta, el diseñador santandereano aprovechó un viaje familiar el año pasado para visitar la tienda por si mismo y presentarles su trabajo.

Para su sorpresa, el equipo de Unfashional no solo le agendó una cita, sino que decidió quedarse con todas las prendas que Ruiz llevaba desde Colombia. Dos meses más tarde, en una visita a la ciudad para una sesión de fotos, Julián pasó nuevamente por el lugar. Allí se enteró de que sus prendas se habían vendido en tiempo récord.

Desde ese instante, Julián entendió que era momento de migrar su talento y propuesta de moda masculina a Estados Unidos. Y en menos de cuatro meses, sus diseños hicieron un justo debut en uno de los eventos más importantes de la industria: la Semana de la Moda de Nueva York -New York Fashion Week-.

Una decisión de diseño

Participar en una de las plataformas de moda más notable es producto -en el caso de Julián Ruiz- de una decisión que tomó en su preadolescencia. “Siempre estuve inconforme con la ropa que me compraban y ponían mis papás. Así que cuando tenía 13 años les pedí que por favor me consiguieran una máquina de coser”, le cuenta a Diners el diseñador.

Foto cortesía Julián Ruiz

Con su primera máquina, Ruiz comenzó a intervenir sus prendas. Rompía mangas, cosía otras, agregaba algo de color y las lucía con propiedad en su natal Bucaramanga.

Así fue hasta los 17 años, cuando sus amigos comenzaron a cuestionarlo cada vez más por su forma de vestir y a pedirle que hiciera algo similar para ellos. “Me preguntaban mucho dónde compraba mi ropa. Así que comenzaron a pagarme para intervenir sus prendas”, recuerda Julián Ruiz.

Un año después lanzó su primera línea de camisetas, un reto que debió afrontar sin el apoyo de su familia. “Todo ha sido puro trabajo a pulso. De forma orgánica y con mucha pasión. Llegó una persona al equipo y así fue creciendo. Hasta que en 2011 me mudé a Bogotá”, dice el diseñador de 33 años.

La moda masculina de Julián Ruiz

La moda para Julián ha sido un camino de descubrimiento personal. Aquella inconformidad con la oferta de moda masculina aún vive en él y su manera de enfrentarla es siendo parte de la solución.

“Yo decidí centrarme en la moda masculina porque todo esto responde a una necesidad personal. Si yo no me sentía bien con lo que tenía, otros tal vez se identifiquen conmigo. Así que me parece muy valioso poder explorar y contribuir en el universo de la moda para hombre”, explica Ruiz.

Foto Arun Nevader / Cortesía Art Hearts Fashion

Su propuesta se ha caracterizado por una intersección entre la esencia urbana del streetwear y una visión futurista. Chaquetas deshilachadas, blazers sin costuras, sacos con una sola manga y pantalones desgastados hacen parte de la historia de la marca Julián Ruiz.

Entre sus clientes se encuentran artistas como Carlos Vives, Pipe Bueno y Juanes. “La ausencia de academia lo que hizo fue centrarme, obligarme a ser creativo y construir una propuesta comercial. Aterrizar mis ideas y conceptos a algo que la gente quisiera usar”, cuenta.

Eboy en Nueva York

Tras años y años de trabajo sensato, Julián cumplió este mes el que es -quizá- el sueño de todo diseñador emergente: presentarse en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. Su colección Eboy hizo parte de Art Hearts Fashion, una plataforma que desde 2010 se dedica a llevar diseñadores y artistas innovadores al frente de las semanas de moda en Estados Unidos.

Foto Arun Nevader / Cortesía Art Hearts Fashion

“El año pasado logramos contactar con Art Hearts Fashion. Les presentamos un portafolio, ellos hicieron la curaduría y luego nos dijeron que nos querían en el evento. Así que desde noviembre comenzamos a preparar esta colección” dice Ruiz.

Ziegfeld Ballroom, un escenario ubicado a un par de cuadras al sur del Central Park, alojó la presentación de Eboy otoño invierno 2021, que tuvo la responsabilidad de abrir la agenda del Art Hearts Fashion 2022.

Foto Arun Nevader / Cortesía Art Hearts Fashion

“Eboy es una narrativa de un hombre digital pero también emocional, con una búsqueda de bienestar, que es un propósito colectivo después de la pandemia. La colección se caracteriza por tener transiciones de color en lugar de bloques, así que desdibujan las fronteras de un tono a otro. Además hay efectos hologramas con telas metálicas y plastificadas que hacen referencia a las pantallas digitales”, explica el diseñador.

Foto Arun Nevader / Cortesía Art Hearts Fashion

Las prendas creadas en su taller en Teusaquillo brillaron -literalmente- en Nueva York con cortes innovadores y materiales como PVC, algodón y el denim, característico del diseñador. Para darles vida a sus creaciones, el santandereano contó con figuras como el actor Jerónimo Cantillo (Rebelde) y el modelo caleño Francisco Escobar.

Lea también: Chapter X, entre bastidores con Christian Colorado

Adrián David Osorio Ramirez , redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales. Twitter @adriianosoriio adrian.osorio@revistadiners.com.co Correo electrónico: redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales.

Relacionado