'Regalos del Bosque' de Nespresso, la edición que personifica a Colombia

La colección Regalos del Bosque de Nespresso tiene esencia colombiana. Y no es una exageración. Por un lado, la diseñadora caleña Johanna Ortiz creó la imagen de los empaques y accesorios de esta edición limitada, inspirada en la fauna y la flora del Amazonas. Y, además, Alexis Rodríguez, microbiólogo bogotano, líder de desarrollo global de café de Nespresso, eligió unas mezclas diversas que reúnen granos de Nariño, Caldas, Cundinamarca y Santander. El resultado es una historia de orgullo para compartir con todos los que disfrutan una buena taza de café con perfiles únicos.

Pero vamos por partes. La diseñadora Johanna Ortiz se convirtió en la primera colombiana que hace una colaboración global con Nespresso, en la que han figurado personalidades como el actor George Clooney y la empresaria e influenciadora de moda Chiara Ferragni.

Los empaques de los tres cafés de la edición creada para la temporada de fin de año –Forest Black, Forest Fruit Flavour y Forest Almond Flavour–, así como una bolsa reversible de algodón orgánico, un cuaderno fabricado con materiales sostenibles, un calendario de adviento y un travel mug, fueron diseñados por Ortiz, con el objetivo de llevarles a los consumidores la esencia del bosque colombiano.

Forest Black, Forest Fruit Flavour y Forest Almond Flavour son los sabores de café de la colección Regalos del Bosque.

Una edición que respira naturaleza

“La inspiración para esta colección fue, definitivamente, la naturaleza, belleza y riqueza del dosel del bosque. El patrón que diseñamos para esta colaboración es una oda a mi herencia colombiana y su precioso bosque tropical”, explica. Y utilizó una paleta de colores mágica, con tonos ocre y muy festiva, ideal para esta temporada de fin de año.

Para Ortiz, además, se trata de una valiosa oportunidad, dada la admiración que siente por la empresa y sus productos: “Siempre he sido una gran fan del café Nespresso. Uso la máquina a diario y estoy orgullosa de decir que he dominado la elaboración de cappuccinos. Pero lo que más me gusta de la marca son sus valores, su compromiso con la sostenibilidad y el amor y cuidado detrás de cada taza de café. Desde el primer acercamiento hemos estado alineados en nuestras prioridades de sostenibilidad, toma de decisiones conscientes y retribución a nuestras comunidades, por lo que ha sido una colaboración realmente natural”, asegura.

Café en las venas

Desde hace más de veinte años, el bogotano Alexis Rodríguez lidera la investigación y selección de café para Nespresso. Para él, un buen café debe seducir la vista a través de colores atractivos y su textura; después, debe conquistar el gusto a partir de su acidez, amargor, notas frutales y cuerpo.

Rodríguez, graduado de Microbiología en la Universidad de los Andes, trabajó como investigador de la química del café en el laboratorio de la Federación Colombiana de Cafeteros. Luego creó un laboratorio de control de calidad para atender a los clientes de Café de Colombia en la oficina de la federación en Bruselas. Allí permaneció dos años hasta que lo llamaron para trabajar en Suiza con Nespresso. Desde entonces, en su nariz y su particular sentido se esconde gran parte de las mezclas más codiciadas por los amantes de esta marca.

Nespresso, la marca de café suizo, llegó hace siete años a Colombia.

Y esta colección, por supuesto, no fue la excepción. Tres sabores concebidos delicadamente, tres sabores que evocan un universo particular. El primero, Forest Almond Flavour, un espresso que se impregna de los frutos arábicos de América del Sur, aporta notas almendradas marcadas por la vainilla y un toque frutal con sabor a cereal; el segundo, Forest Fruit Flavour, un café de sabor jugoso que estalla con los aromas de los frutos del bosque, envuelto por una nota dulce de repostería. Y Forest Black, una mezcla de cafés cultivados bajo el follaje de los árboles, pues la sombra protege los cafetales del sol directo y crea un ambiente más fresco en el que la fruta puede madurar más lentamente. El resultado es un espresso picante con exóticas notas amaderadas que transportarán las papilas gustativas a las profundidades del bosque.

Exploración profunda

Tanto Alexis Rodríguez como Johanna Ortiz tuvieron la oportunidad de probar cafés colombianos de distintos orígenes. Rodríguez asegura que “Johanna plasmó exactamente lo que uno quiere sentir, y en efecto siente, cuando se toma alguno de los sabores de la colección; ella logra dar a la experiencia una tercera dimensión al meternos en los paisajes de ese bosque tropical, gracias a sus bellos diseños, que les dan aún más valor a los ya potentes sabores y aromas de los cafés”.

Johanna agrega que ha sido un trabajo muy especial, pues le permite apoyar a los caficultores colombianos: “Es uno de nuestros tesoros culturales para preservar y, por supuesto, también me encanta el sabor de esta bebida”, afirma.

Otro punto que vale la pena destacar es que los cafés de la colección fueron pensados para que se mezclaran muy bien con leche y bebidas vegetales, de manera que cada cual pueda prepararlo con sus ingredientes favoritos. “Los consumidores y cocineros nos sorprenderán con sus distintas creaciones, porque hay mucho para explorar”, asegura Rodríguez.

El colombiano Alexis Rodríguez lidera la investigación de café para la compañía.

Sostenibilidad, una apuesta primordial

En esta nueva colección, Nespresso está comprometido a contribuir con la conservación de la selva amazónica. “En el Amazonas no se produce café, pero allí está el principal pulmón natural del mundo, por eso nuestro compromiso es proteger más de diez millones de árboles en la selva amazónica”, explica Rodríguez.

Para hacer realidad este sueño, Nespresso se asoció con la ONG Conservation International, aliado fundamental en su propósito de cuidar la naturaleza a través de proyectos agroforestales, no solo en los ecosistemas de los que dependen sus fincas de café, sino en otros entornos naturales. En este caso particular será con la comunidad Madroño de La Pedrera, en la selva amazónica colombiana.

Rodríguez insiste en la importancia que la marca le ha dado al cuidado del medioambiente. Sobre las cápsulas, recuerda que son de aluminio, un material infinitamente reciclable, y que además el 85 % es elaborado a partir de su recuperación. “En todo el mundo recibimos las cápsulas para reciclar en las tiendas y disponemos de una línea telefónica gratuita para que las personas soliciten que las recojamos en caso de no poder llevarlas; necesitamos mucho apoyo de los consumidores en este propósito”, explica.

Regalos del bosque es una colección limitada.

Una mirada común

Nespresso es una compañía de Nestlé, con sede en Lausana, Suiza, pionera en café en porciones de alta calidad. Opera en 82 países y cuenta con más de 13.900 empleados. Esta empresa trabaja con más de 122.000 agricultores en quince países para integrar prácticas de sostenibilidad en las fincas y los paisajes circundantes.

A Colombia llegó hace siete años, tiempo en el cual ha tenido un gran crecimiento y se ha ganado el corazón de muchos amantes del café. Está presente en Bogotá, Medellín y Barranquilla con diferentes formatos de tiendas; en Bucaramanga, Cali y Cartagena opera en alianza con Rappi.

Como país productor, Colombia es un mercado muy relevante para Nespresso, pues muchos de los cafés que vende la marca en el mundo provienen de sus montañas; la compañía le apuesta a este producto como una fuerza que construye bienestar, da forma a las comunidades y preserva la tierra donde se cultiva, con un impacto positivo en la vida de las personas y la naturaleza. “Nos esforzamos por crear valor compartido para todos los involucrados en nuestra cadena de valor, desde los agricultores con los que trabajamos, hasta nuestros clientes y la sociedad en la que estamos presentes”, afirma Sylvia Guerrero, gerente de marketing para Colombia.

Johanna Ortiz es la primera colombiana en colaborar con Nespresso.

Resaltar la belleza de Colombia

Al igual que esta multinacional, Johanna Ortiz, una marca de lujo global, ha demostrado su compromiso con la comunidad y ha construido su imagen en torno a un diseño imaginativo y una sólida reputación que une el mundo natural y la sofisticación contemporánea. Esto lo quiso combinar Nespresso con sus cafés inspirados en el bosque, una colaboración que nace de valores compartidos, como la sostenibilidad y el impacto en las comunidades vulnerables.

Sin duda, hay mucho por celebrar este fin de año y la naturaleza es una buena forma de hacerlo: “La flora y la fauna de nuestro país, sus colores, la alegría de mi ciudad natal, su música y su gente siempre han estado presentes en mis colecciones, y fueron los elementos más importantes en el proceso creativo de esta colaboración. Con Nespresso tuvimos esa intención desde un principio, resaltar la belleza de Colombia”, afirma Johanna Ortiz. Y así, sin duda, se percibe en cada uno de estos cafés y en obsequios diseñados especialmente para esta colección.

*La colección Regalos del bosque ya está disponible en la página web de Nespresso y en tiendas seleccionadas.

*Alianza estratégica

Aprenda cómo preprarar un Forest Spritz

Una exquisita bebida para disfrutar con una cápsula de Forest Fruit Flavour.

Utilice sus cápsulas de café para crear bebidas refrescantes como este Forest Spritz.

Ingredientes

1 cápsula de Forest Fruit Flavour

4 cubitos de hielo (30 g cada uno)

10 ml de jarabe de azúcar

1 hoja de laurel

120 ml de agua con gas

2 hojas de limonaria

Frutos rojos para decorar

Preparación

Mezcle 3 gramos de limonaria triturada fresca en una jarra y vierta encima 40 ml de una cápsula de Forest Fruit Flavour espresso. Déjelo reposar durante 3 minutos.

En un vaso view recipe agregue cuatro cubos de hielo (de 30 g c/u), 10 ml de jarabe de azúcar y 120 ml de agua con gas; revuelva y agregue una hoja de laurel.

Vierta el café en el vaso con ayuda de un colador. Decore con algunos frutos rojos y limonaria fresca.

También le puede interesar: Nespresso y Johanna Ortiz traen el regalo perfecto en Navidad

Relacionado