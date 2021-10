Transgénero:

Se usa como término “sombrilla” para acoger a personas cuya identidad y / o expresión de género es diferente de las expectativas culturales basadas en el sexo que se les asignó al nacer. Ser transgénero no implica ninguna orientación sexual específica. Por lo tanto, las personas transgénero pueden identificarse como heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, etc.

Bisexual:

Describe a alguien que tiene el potencial de atracción emocional, romántica o sexual hacia personas de cualquier género. Aunque no necesariamente de manera simultánea, de la misma manera o en el mismo grado. Este término a veces se utiliza indistintamente como sinónimo de pansexual.

Intersexual:

Las personas intersexuales nacen con una variedad de diferencias en sus rasgos sexuales y anatomía reproductiva. Existe una amplia variedad de diferencias entre las variaciones intersexuales. Incluidas las diferencias en los genitales, cromosomas, órganos sexuales internos, producción de hormonas, respuesta hormonal y / o rasgos sexuales secundarios.

Asexual:

Una persona que no experimenta atracción sexual pero que puede tener una atracción romántica.

No binario:

Un adjetivo que describe a una persona que no se identifica exclusivamente como hombre o mujer. Las personas no binarias pueden identificarse como hombres y mujeres, en algún punto intermedio, o como completamente fuera de estas categorías. Si bien muchos también se identifican como transgénero, no todas las personas no binarias lo hacen. No binario también se puede utilizar como un término general que engloba identidades como agénero, bigénero, genderqueer o de género fluido.

* Con información de Human Rights Campaing y Sentiido

