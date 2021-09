Los Emmy 2021 estuvieron llenos de sorpresas. En la edición 73 de los premios a lo mejor de la televisión mundial, se esperaba que Marvel se llevara todos los premios con Wanda Vision y Loki. Sin embargo, fueron The Crown, Gambito de Dama y Ted Lasso las series más premiadas de la noche.

Fue así como la ciudad de Los Ángeles presenció la entrega de siete Emmys a The Crown (Netflix), incluida mejor serie de drama y cuatro para Ted Lasso (Apple TV), con la estatuilla a mejor serie de comedia. Por su parte, Gambito de Dama (Netflix) se llevó el premio a mejor serie de la temporada.

Las revelaciones de los Emmy 2021

Tenemos que hablar de Mare Of Easttown, I May Destroy You y Hacks, tres miniseries que debutaron en los Emmy 2021 y que sorprendieron al público por su refrescante propuesta.

Por un lado I May Destroy You (BBC) se llevó el premio a mejor guion de miniserie de drama, en la que sigue la vida de Arabella, una mujer que fue agredida sexualmente en un bar y al no tener respaldo de su familia o amigos, decide empezar una nueva vida.

Entre tanto Hacks (HBO Max) obtuvo los Emmys a mejor guion serie cómica; dirección cómica y actriz principal de comedia (Jean Smart). La serie cuenta la historia de Daborah Vance, una diva de la comedia en Las Vegas, que ha perdido protagonismo y Ava, una escritora repudiada por las redes sociales. Ambas deciden trabajar en un libreto para que Vance pueda volver a brillar y Ava, volver a vivir de su trabajo.

Por último, Kate Winslet ganó el premio a mejor actriz principal de miniserie con Mare Of Easttown (HBO), en donde interpreta a una detective con problemas de personalidad que intenta resolver un crimen en Pensilvania.

7 cosas que se perdió de los Emmy 2021

Luego de repasar a los ganadores de los premios a lo mejor de la televisión mundial, vamos a las 7 cosas que se perdió de la transmisión y que seguro querrá saber:

1. Demoledor discurso de Micheale Coel

La escritora, codirectora, productora y protagonista de la mejor miniserie de 2020 (I May Destroy You) fue la protagonista de la noche, no solo por su premio sino por sus palabras que conmovieron al público:

“Escribe el cuento que te asusta, que te hace sentir inseguro, que no es cómodo. Te desafío, en un mundo que nos atrae a explorar las vidas de los demás para ayudarnos a determinar mejor cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos y, a su vez, sentir la necesidad de ser constantemente visibles, porque la visibilidad en estos días parece equipararse de alguna manera con el éxito. No tengas miedo de desaparecer de él, de nosotros por un tiempo, y mira lo que te llega en el silencio ”.

2. Cedric, el presentador que rompió el molde

El actor y comediante reemplazó el clásico discurso socarrón de bienvenida por una interpretación de Just a Friend del rapero Biz Markie, quién falleció en agosto de 2021.

Cedric, aprovechó la canción para cambiar algunas de sus letras para incluir: “TV, tú tienes lo que necesito” y “Estoy harto de la cuarentena”. Por otro lado, hizo los chistes obligados de la noche en relación a la vacunación mundial:

“¿Se sienten bien esta noche? Por lo menos yo sí, no tuve una reacción como el amigo de la prima de Nicki Minaj, porque me vacuné con Pfizer, ¿saben a lo que me refiero?”, dijo el comediante.

3. Chistes covid con Seth Rogen

El actor y comediante Seth Rogen puso en jaque a los organizadores de los premios Emmy 2021 al decir que el Microsoft Theatre no cumplía con los protocolos de bioseguridad, ni mucho menos de distanciamiento social.

Aunque todos en la sala rieron el actor continuó con su crítica, acompañada de risas: “Hay demasiados de nosotros en esta pequeña habitación. Dijeron que era al aire libre y no lo es. Pasé de limpiar mis compras a tener a Paul Bettany (actor que interpreta a Vision de Marvel) en mi cara. Esta sí que es una gran semana”.

4. El artista negro con más premios en los Emmy

El drag queen RuPaul se llevó la estatuilla a mejor show con RuPaul’s Drag Race de VH1. Así fue como se ganó su undécimo Emmy, convirtiéndose en el artista negro más condecorado en la historia de los premios de lo mejor de la televisión.

Cuando subió al escenario hizo referencia a la victoria y agradeció a sus colaboradores como si fuesen niños: “Todos nuestros adorables niños son muy amables con sus historias de coraje y vida. Esto es para ustedes que me están viendo como la Mama Ru”.

5. Netflix, la plataforma que por fin reconocen en los Emmy

Todos recordamos en 2013 cuando Netflix recibió su primera nominación al premio Primetime. Sin embargo, no lo ganó, de hecho, fue superada en los siguientes años por Hulu y Amazon Prime.

Sin embargo, después de tanta espera obtuvo dos premios. Por un lado, la cuarta temporada de The Crown, le permitió llevarse el premio a mejor serie dramática y Gambito de Dama el premio a mejor serie limitada.

6. Poca representación femenina

Las mujeres siguen en busca de su espacio en las grandes plataformas del mundo. En el caso de los Emmy 2021, Jessica Hobbs se llevó la duodécima estatuilla por directora (drama, comedia, series y miniseries) con el episodio War en The Crown.

Le siguió Lucia Aniello en la categoría de dirección en comedia con Hacks. Ambas mujeres aprovecharon sus segundos frente al micrófono para luchar por la equidad de género detrás de las cámaras.

“Esta vez, como las otras veces, no hubo tanta representación femenina en la categoría, así que siento que estoy en hombros de algunas personas extraordinarias y estoy muy agradecida por ello. Aprovecho también para rendir un homenaje a mi madre (Aileen O’Sullivan), que a los 77 años todavía dirige”, comenta Hobbs, quien con su madre con un dueto de directoras reconocidas en la industria por la serie Gloss.

7. Jason Sudeikis, el actor del momento

El actor de 46 años se llevó el premio a mejor actor de una serie de comedia, dejando en el camino a otros grandes candidatos como Michael Douglas por El método Kominsky; William H. Macy por Shameless y Kenan Thompson por Kenan.

Sudeikis interpreta a un entrenador de fútbol americano universitario, que por cosas de la vida, decide probar suerte en las grandes ligas europeas de balompié. Así fue como esta serie de Warner Bros. -distribuida por Apple TV- le permitió al actor sacar su lado deportivo, el cual exploró en los comerciales que realizó para NBC en 2013.

“No estaría aquí sin mi familia, los mentores y compañeros de equipo, incluido Lorne Michaels, con quien compartí en Saturday Night Live, y de donde aprendí que el optimismo también es una vía que te puede hacer reír fácilmente”, comentó Sudeikis.

