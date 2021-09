Han pasado 20 años desde los hechos de aquel 11 de septiembre del 2001 que le arrebataron la vida a 2.996 personas que se encontraban en las Torres Gemelas, en el World Trade Center de Nueva York. Un hecho histórico en el que se destruyeron dos edificios que, durante casi 30 años, fueron símbolo de poder y riqueza.

Este es uno de los ataques con mayor documentación gráfica en la historia y por ello existen miles de películas, series y documentales que narran desde diferentes perspectivas estos desastrosos hechos, como Fahrenheit 9/11 —la película documental galardonada con la Palma de Oro del Festival de Cannes—, World Trade Center, la cinta protagonizada por Nicolas Cage o la serie de History ganadora de cuatro premios Emmys: 102 minutos que cambiaron al mundo.

A pesar de que se han contado infinidad de historias relacionadas con el 11 de septiembre, cada año se descubren nuevos rostros que estuvieron presentes en ese momento. Por ejemplo, el pasado 9 de septiembre la BBC publicó un testimonio de un hombre colombo-alemán que sobrevivió al atentado porque había llegado tarde al trabajo ese día. Y así mismo, History Channel organizó un conversatorio en el que participó un sobreviviente al ataque de las Torres Gemelas. Le contamos su testimonio.

Una oportunidad…

Richard Eichen se encontraba en su puesto de trabajo en el piso 90 de la torre norte del World Trade Center cuando escuchó un fuerte impacto tres pisos arriba de él. “Era un estruendoso sonido metálico del primer avión que se estrelló contra la torre. Después todo eran llamas”, recuerda.

En ese momento no entendía lo que estaba pasando, miraba a su alrededor y veía cómo se caían las paredes. “Un compañero que se estaba quemando murió sobre mis piernas y yo seguía sin comprender”.

De un momento a otro y en medio de su desesperación, se dio cuenta de que tenía que ser racional si quería sobrevivir. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba herido y sangrando, pero vio a una mujer llamada Luz González y sacó fuerzas para ayudarla y continuar.

Vea tambien: Descubra los mejores planes en Bogotá y Cartagena para celebrar amor y amistad

“No la conocía, pero no podía respirar, así que la bajé los 90 pisos. Mientras bajábamos ella se desmayó dos veces. No fue sino hasta el piso 40 que vi al primer bombero y entre los dos la cargamos hasta abajo, donde le pusieron oxígeno”.

Richard recuerda que el grupo de bomberos al que pertenecía el hombre que lo ayudó pudo salvarse, pero lamentablemente su teniente no alcanzó a salir del edificio. “Ellos que estaban afuera viendo todo el caso tampoco entendían lo que estaba pasando, tenían más hechos, pero emocionalmente no alcanzaban a procesarlo”.

“No sabía si estaba vivo o muerto”

Minutos después de que él salió, cuenta que la torre se derrumbó muy cerca suyo. “Cayó casi encima de mi hombro derecho, ya no había ventanas. Trataba de respirar a través de esa nube de humo, pero sentía que me sofocaba. Siempre mantengo conmigo ese momento en el que me preguntaba si estaba vivo o muerto”.

A pesar de eso, los bomberos del lugar le pedían correr. Él estaba cansado y muy débil por la sangre perdida, pero finalmente lo logró y lo llevaron al hospital. “Obviamente era un caos. Terrible”.

Richard sentía que tenía un compromiso moral con Luz, pero como los habían separado porque ella tenía asma y requería atención inmediata, no sabía si había fallado en su propósito de salvarla.

“Solo sabía que se llamaba Luz, pero no conocía, ni su apellido, ni la empresa en la que trabajaba, pero cuando me recuperé de mi contusión cerebral empecé a buscarla por todos lados. No necesitaba contactarla, solo quería saber si estaba bien. Hasta que por fin una empresa me contestó que se había salvado”.

Richard es solo uno de los tantos afectados por aquellos atentados y considera que él y muchos más en su situación siguen viviendo el 11 de septiembre todos los días. Sin embargo, esta vivencia ha sido para él una segunda oportunidad y aprovecha cada momento para disfrutar al máximo y hacer lo que le gusta.

Vea tambien: Consejos para empezar su proyecto de compostaje y agricultura urbana

5 documentales para conmemorar el 11-S

Si desea profundizar más sobre los ataques del 11-S a las Torres Gemelas, History Channel estrenará cinco documentales este sábado 11 y domingo 12 de septiembre. Estos son los contenidos que podrá ver:

– 11 de septiembre: Teorías de conspiración

– 11 de septiembre: Los cuatro vuelos

– Auge y caída de las Torres Gemelas

– 11/9: Ataque al Pentágono

– La cacería de Bin Laden

También le puede interesar: Steve Buscemi, uno de los héroes del 11 de septiembre

Relacionado