Un libro sobre Egan Bernal y otras dos lecturas recomendadas

Un perfil del ciclista colombiano Egan Bernal, un poemario del escritor bogotano Fernando Molano y un libro de ensayos de la estadounidense Vivian Gornick forman parte de las novedades de nuestra columnista Isabel Calderón Reyes.

Egan Bernal y los hijos de la cordillera: Viaje al país de los escarabajos

Guy Roger

Laguna y Luna, 2021

Especialista en ciclismo, el francés Guy Roger está maravillado con la vida de Egan Bernal, con sus victorias, su resistencia al dolor y su estado físico excepcional. Lo interesante es que, además de hacer un perfil detallado del ganador del Tour de Francia, de entrevistarlo, conocer su país y narrar su vida como si fuera la de un héroe de ficción, Roger también ha decidido entrelazar la historia de Bernal con la de aquellos que estuvieron antes que él y los que vienen detrás.

Esta no es cualquier historia del ciclismo de carreras en Colombia: los lectores que no sabíamos nada del deporte aprendimos a leer las imágenes que vemos en televisión, a entender cómo se trabaja en equipo en una carrera, a qué problemas se enfrentan los ciclistas y cómo los resuelven. No solo son piernas y pulmones, pero no hay nada sin piernas y pulmones.

Todas mis cosas en tus bolsillos

Fernando Molano Vargas

Seix Barral, 2020

Conocimos al escritor bogotano (1961-1998) por sus novelas Un beso de Dick y Vista desde una acera. Y sus poemas de amor –o vestigios, invocaciones, como los llama Carolina Sanín en el prólogo– despiertan otra vez el deseo por releer su narrativa.

Cada imagen de este poemario crea la ilusión de que el tiempo puede detenerse: están los papelitos que intercambian los niños enamorados y que el padre descubre, o el trompo, las canicas y el álbum de las chocolatinas Jet, o el talco que deja huellas en el piso del baño, pero que “no sabe a nada cuando uno se lleva los dedos a la lengua”. La ciudad, con sus casas y sus jardines ofrece esquinas a los amantes: esquinas para esconderse o para encontrarse. La ventanilla del bus contiene al mundo entero cuando se aleja el muchacho al que estás mirando. Y las monedas para pagar ese bus tintinean en los mismos bolsillos en donde caben todas las cosas.

Mirarse de frente

Vivian Gornick

Sexto Piso, 2019

Periodista, crítica cultural y una voz del movimiento feminista de los setenta en Estados Unidos: Vivian Gornick tiene 86 años, vive en Nueva York y escribe sobre su vida. Sus libros de memorias, Apegos feroces (2017) y La mujer singular y la ciudad (2018), están entre los más exitosos de los que ha traducido al español la editorial independiente Sexto Piso.

Los ensayos de Mirarse de frente fueron publicados en inglés en 1997. Sin embargo, pasa lo mismo con ellos que con sus memorias: aunque lleguen a Colombia unas décadas después, conservan su vigencia. La misma Gornick a la que imaginábamos asomada a su ventana, hablando con los vecinos o caminando por el Bronx se pregunta en este volumen por la soledad y los vínculos con los otros. Recordar le permite argumentar y discutir consigo misma; nos cuenta sobre su pasado –los años que vivió en ciudades universitarias, las amistades que tuvo, dentro y fuera del feminismo; los veranos que pasó trabajando en hoteles–y al hacerlo nos hace pensar en la soledad como una forma de compañía.

