El superhéroe chocoano que lucha por corregir los errores idiomáticos estrenó su nueva temporada en Señal Colombia. Estas fueron las respuestas de El Profesor Súper O al cuestionario Diners.

El mejor recuerdo de mi niñez…

Las correrías al borde del río Atrato.

De mi abuelo Secundino recuerdo…

Que gracias a él tengo esta pasión por el idioma.

Quibdó es sinónimo de…

Lucha.

Lo que más me gusta de Silveria de Jesús Lucumí Pacheco (la Sevichica) es…

Su bondad y solidaridad. Su ayuda y apoyo irrestricto.

El error idiomático más común es…

‘Me doy cuenta que’ en lugar de decir ‘me doy cuenta de que’.

El secreto mejor guardado de Charles Ocoró es…

Que yo, Charles Ocoró, fui futbolista.

Mi vehículo favorito para transportarme…

Es el langostinóptero.

El mejor plato de El Mariscón…

La chancaca con quesillo agrio y compota de guama con mamoncillo fresco, en una base de emplaste de chontaduro.

Mi dicho colombiano favorito es…

No me abra los ojos que no le voy a echar gotas.

Le temo a…

Las gazaperas.

Mi mayor extravagancia es…

Viajar miles de kilómetros para corregir errores idiomáticos.

Mi héroe favorito…

Es una heroína: La Sevichica.

Le tengo pánico a…

Que me pringue el aceite hirviente en El Mariscón.

El último libro que compré…

Palabralogía, de Virgilio Ortega.

Uno de mis sueños recurrentes es…

Bajarle a la ignorancia un pocotón.

¿Qué opina de este cuestionario que le hicimos al Profesor Súper O?

