Chevrolet Trailblazer 2022, un camino de posibilidades

*Alianza estratégica

Las SUV se han convertido en las grandes protagonistas del mercado automotor colombiano, que sigue una tendencia global. Son el estándar del vehículo familiar por excelencia gracias a las ventajas que ofrece, como el amplio espacio interior, los aditamentos en seguridad y los accesorios de vanguardia.

En este segmento, Chevrolet acaba de lanzar la nueva Trailblazer 2022, una SUV 4×4 de alta gama con actualizaciones de diseño exterior, mecánica y equipamiento que la hacen una opción bastante competitiva en el mercado.

La camioneta posee una nueva visual frontal con elementos sofisticados que realzan los emblemas; los parachoques tienen un aplique central y un marco que le permiten un mayor ángulo de ataque para superar con facilidad los obstáculos de los caminos destapados, algo que resulta de mucha utilidad en varias vías colombianas.

La carrocería, de 4,88 metros de largo y 1,84 metros de alto, posee en su parte trasera un compartimiento que ofrece 545 litros de carga y se puede ampliar al reclinar la última de las tres filas de asientos para dejar un piso completamente plano.

En total, son siete puestos, lo que no quiere decir que deje de haber confort. Entre hileras hay diferentes niveles de altura y esto proporciona visibilidad para todos; además, los bancos son reclinables y tienen su propio sistema de climatización regulable.

Potencia y elegancia

El vehículo viene propulsado por un ágil motor diésel de 2,8 litros, más eficiente en consumo y turboalimentado. También se actualizó el software, que permite que las aceleraciones sean más progresivas y reduce el efecto turbo lag. Ofrece, además, 197 cv de potencia, 500 nm de torque, y está acoplado a una transmisión automática de seis velocidades.

Tecnología de vanguardia

Alineada con los últimos lanzamientos de Chevrolet, la nueva Trailblazer 2022 está conectada con wifi nativo que brinda internet 4G LTE, lo cual genera una estabilidad en la conexión mayor que la de un teléfono inteligente y permite, además, realizar actualizaciones remotas de sistemas electrónicos del vehículo.

Con estas prestaciones, el servicio de asistencia OnStar es capaz de identificar la necesidad de un cambio de aceite e, incluso, de enviar una alerta vía WhatsApp al propietario. Se destacan otras funcionalidades como el encendido remoto del vehículo y activar la climatización interior, gracias a la App myChevrolet.

La Trailblazer 2022, asimismo, incorpora la versión más reciente del sistema de Chevrolet denominado MyLink, con capacidad de respuesta mejorada y más intuitiva, que permite la conexión inalámbrica para Android Auto y Apple Car Play.

Seguridad ante todo

Por cuenta de su tipo de arquitectura y su tracción 4×4 con reductora, esta todoterreno es aún más robusta con refuerzos adicionales en su estructura y brinda más protección a los ocupantes, algo esencial para el comprador de este segmento.

El modelo ofrece, además, Seguridad 360° de Chevrolet, un sistema de alertas (colisión, punto ciego, tráfico cruzado) que permite detectar oportunamente vehículos y personas al conducir y añade el sistema de detección de peatón al frenado autónomo de emergencia, que aminora la marcha del vehículo al identificar una situación de riesgo cuando percibe que el conductor está distraído.

Este recurso funciona desde 8 km/h hasta 80 km/h y puede mitigar o incluso evitar un accidente. Además, tiene un asistente de frenado inteligente (IBA) que actúa cuando el conductor frena menos de lo necesario en una situación de riesgo.

Más comodidades

Adicionalmente, esta SUV ofrece seis airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos de disco con ABS y EBD, control de estabilidad y tracción, asistente de partida en pendientes, control de descenso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, alerta de seguimiento de distancia, sistema de monitoreo de presión de neumáticos y dirección asistida eléctricamente, entre otros.

También incluye el sistema Isofix y Toptether para fijar sillas infantiles, otra preocupación usual entre quienes adquieren este tipo de vehículos.

La cámara de visión trasera, otra de las novedades de esta nueva versión, comienza a proyectar imágenes en alta definición. Se puede encender de manera intermitente, sin necesidad de tener la reversa activada, para observar, por ejemplo, lo que se lleva de remolque.

El precio de entrada para la nueva Trailblazer 2022 es de 164.990.000 millones de pesos. Viene con una línea de accesorios que incluye barras para portaequipaje, gancho de remolque, tuercas de seguridad, iluminación led interior para piso, cubrealfombras de PVC, cámara frontal DVR y kits de seguridad. Sin duda, un vehículo que cumple con su mantra.

Términos y condiciones

*Aplican condiciones y restricciones. La versión mostrada en esta publicación y especificaciones descritas corresponden a la Chevrolet Trailblazer LTZ AT. Consulta los planes en https://www.chevrolet.com.co/. Los productos y servicios sujetos a cambios sin previo aviso. La información de la ficha técnica, colores, modelos, versiones, imágenes, precios, otras especificaciones y demás son meramente referenciales e ilustrativas y pueden no coincidir con los productos exhibidos y ofrecidos en los Concesionarios Autorizados Chevrolet, debido a la variedad y opciones de productos y servicios Chevrolet. El precio expuesto es sugerido y puede variar según condiciones de mercado, especificaciones, versiones, componentes, equipos opcionales, financiamiento, etc. Para mayor información y detalles acérquese al Concesionario Autorizado Chevrolet de su preferencia.

También le puede interesar: Concurso Diners: Gánase un celular vivo Y51 respondiendo este quiz