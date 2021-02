El artículo Gírame a mi móvil: así lo ayuda la banca digital a manejar sus finanzas, fue publicado originalmente en la versión impresa de la Revista Diners de enero del 2021

A raíz del estrés generado por la pandemia, a mi padre se le reactivó un cáncer de próstata que venía siendo tratado exitosamente con terapia hormonal, lo que me obligó a viajar a Cali a finales de octubre para acompañarlo a una serie de exámenes especializados.

Desde mi computador compré con anticipación el vale electrónico; sin embargo, cuando llegamos a la clínica no pudieron validarlo porque quedó vinculado a mi contrato y no al de mis padres.

Ante la perspectiva de perder la cita, que se demoró más de un mes en ser programada, miré a la cajera con angustia y ella me respondió: “Tranquila, compre otro vale desde su celular”.

Con manos temblorosas abrí por primera vez la app de la empresa de medicina prepagada, creé el perfil de mi papá y seguí el paso a paso sintiéndome un dinosaurio total. En menos de cinco minutos tenía en mi correo el número del nuevo vale y los exámenes se pudieron hacer sin mayores inconvenientes.

Reconozco que si bien con la pandemia incrementé mis transacciones virtuales, aún tenía algunas manías que me impedían ser una cliente financiera ciento por ciento virtual.

Hoy, no me cabe en la cabeza tener que ir a una oficina para adelantar algún trámite y respiro aliviada cuando miro a quienes deciden hacer fila para cualquier diligencia de banco.

Un cambio necesario

Con la cuarentena y las restricciones de movilidad, los servicios y productos de la banca virtual están en pleno apogeo en todos los segmentos de población.

Daviplata y Nequi son un ejemplo claro de cómo se ha logrado impulsar la bancarización de familias colombianas vulnerables, que reciben los subsidios del gobierno a través de estas soluciones.

Pero la competencia de la banca virtual promete ponerse caliente en este 2021 con la llegada de los neobancos como Nubank o Nu Colombia, que abrió lista de espera en su página web para los interesados en contar con su tarjeta de crédito “morada”.

“Desafiamos la complejidad de los servicios financieros a través de tecnología y una experiencia simple, humana y transparente”, es la propuesta de valor que promueve la entidad fundada por el colombiano David Vélez en Brasil hace siete años.

Nu no tendrá ni una sola oficina, pero promete un trato personalizado, oferta que avalan más de 30 millones de clientes en Brasil y México. Cabe aclarar que en el país ya existía un neobanco criollo, Daviplata, que si bien nació prestando servicios desde el celular, en los últimos cuatro años se convirtió en un megabanco sin oficinas.

Otras entidades bancarias también aceleraron su transformación digital en 2020 y tienen grandes apuestas en este campo para el año que comienza.

Los clientes de la banca digital en la pandemia

Entre marzo y diciembre de 2020, en Bancolombia superaron las metas trazadas para los servicios de la App Bancolombia a la Mano y Nequi, que permiten transar desde el celular.

Cristina Arrastía, vicepresidenta de negocios del banco, dice que la meta era llegar a 6 millones de personas en estas plataformas, aunque superaron los 8,5 millones de usuarios registrados.

“El banco cuenta con más de 15 millones de clientes, de los cuales alrededor de 8,4 millones son activos digitales mensuales (cifra de noviembre de 2020) y la App Personas cuenta con más de 5,5 millones de clientes activos mensuales”, afirma Arrastía.

Daviplata es otro ejemplo de esa “explosión” de los medios digitales para el manejo del dinero: pasaron de 6 millones de clientes registrados en diciembre de 2019, a más de 11,4 millones entre enero y diciembre de 2020, señala Margarita Henao, directora de Daviplata.

“Somos un banco que no tiene oficinas desde hace ocho años, y con la pandemia la gente se dio cuenta de que existía una plataforma en la que creaba su cuenta con la cédula, podía mover plata y conectarse con todo el sistema financiero muy fácil y sin costo, porque es una solución 100 % gratuita para todas las transacciones”, explica Henao.

La ejecutiva vio nacer la plataforma en 2011 y ha estado en cada una de las fases de consolidación, como el lanzamiento de la app en 2016.

Si bien Daviplata nació para personas naturales, con la pandemia han llegado miles de emprendedores y comercios que despachan domicilios por la facilidad que les brinda para recibir los pagos de sus clientes.

Más que transacciones

Además de facilitar el pago de facturas y la compra de diversos productos y servicios, la banca virtual me ha dado la oportunidad de mejorar el manejo de mis finanzas y planear mis desembolsos a largo plazo. Hace varios meses descargué una aplicación que me permite gestionar mi presupuesto, y desde la app de mi banco consulto los gastos que realizo a diario y los depósitos que recibo para mantener al día ese registro.

Con el propósito de iniciar este año con pie derecho, el pasado 21 de diciembre dediqué media mañana a organizar mi presupuesto de 2021, con un estimado de los pagos que tendré que realizar por impuestos de vivienda, vehículo y hasta renta; también calculé el costo de renovación del seguro de mi carro y del apartamento, así como el costo de mantenimiento.

Como ya me habían pagado la prima, sin pensarlo dos veces ingresé a la App Personas de mi banco y abrí una inversión virtual con la provisión del 50 % de lo que tendré que pagar por esos conceptos este año. También programé un bolsillo con el nombre Impuestos para que cada mes se descuente de mi salario un porcentaje para cubrir estas obligaciones.

Además, tengo múltiples bolsillos con los que podré gestionar los gastos fijos, como medicina prepagada, colegio de mi hija y administración, entre otros. Finalmente, dejé disponible solo el presupuesto estimado para comprar algunos regalos a mi familia y para los gastos de fin de año.

“Es mejor la seguridad que la policía”

Tener mi dinero distribuido en bolsillos diferentes y las inversiones virtuales me da mucha tranquilidad porque, además de tener ahorros para honrar mis obligaciones, también me blinda frente al riesgo de clonación de la tarjeta débito o de fraude.

Hace un par de años me robaron de esa forma: un domiciliario de una farmacia se encargó de hacer toda la maniobra con un datáfono falso y a los cuatro días retiraron dinero de mi cuenta desde un cajero electrónico en Vancouver (Canadá).

Si bien el banco me devolvió el dinero robado tras confirmar con mi pasaporte que no había salido del país en la fecha del suceso, ahora prefiero hacer el pago de domicilios por PSE o transferencias. De todos modos, me da una gran tranquilidad saber que las entidades financieras cuentan con seguros para cubrir este tipo de fraudes.

En ese sentido, los sistemas de autenticación son fundamentales para garantizar la seguridad de las operaciones, bien sea mediante token, clave dinámica o mensaje de texto al celular.

Siguiendo esa misma línea, BBVA también lanzará muy pronto el CVR dinámico, el código de seguridad de las tarjetas de crédito, que llegará al móvil de los clientes.

En todo caso, no existe mejor estrategia que “no dar papaya” en el mundo real ni en el virtual. Está claro que la banca digital llegó para quedarse y es mejor aprovechar todas las herramientas que ofrece para tener una vida financiera más tranquila y próspera.

Cómo blindarse en la banca digital

Aquí le dejo algunas recomendaciones para disfrutar las ventajas de la banca virtual sin riesgos:

¡Nunca, jamás abra correos electrónicos o documentos adjuntos supuestamente enviados por su banco! Tampoco les crea a mensajes con títulos sugestivos enviados por desconocidos, pueden ser virus o malware que afecte su computador.

No crea en llamadas telefónicas en las que le piden validar sus claves o los datos de sus productos financieros. Para convencerlo le van a dar algunos datos clave de sus cuentas o de sus tarjetas y luego le pedirán que digite su clave o que les dé el código de seguridad de su tarjeta. ¡Cuelgue de inmediato!

Mantenga su teléfono móvil con clave y téngalo siempre con usted. Nunca guarde claves de sus productos financieros en documentos o el directorio de contactos. Más bien aproveche el llavero de claves que suelen ofrecer algunos teléfonos móviles.

Ojo con la seguridad

No les preste sus claves o tarjetas débito o crédito a terceros. Aunque suene duro, he conocido muchos casos de personas de confianza que les fallaron a sus amigos o empleadores, recuerde el refrán que reza: la ocasión hace al ladrón.

Cuando ingrese a su banco digite completamente la url de la entidad, no le dé clic a la dirección que le sugiere el buscador. Cerciórese de que aparece un candado cerrado en el navegador y de que no le aparecen mensajes tipo “navegación no segura”. No ingrese a su entidad desde enlaces enviados por terceros.

No utilice claves fáciles de deducir o descifrar, como la fecha de su cumpleaños, las de sus hijos o el nombre de su mascota. Utilice aleatoriamente números, letras y diversos signos y cambie periódicamente las claves de sus productos.

Procure no realizar transacciones financieras o consultas desde equipos públicos o de otras personas, pueden afectar la seguridad de su cuenta. Si tiene dudas sobre alguna de estas operaciones, cambie inmediatamente sus claves.

Abuelos digitales

La banca digital o neobanca, una gran aliada para avanzar en materia de inclusión financiera, brinda acceso a productos y servicios financieros a las poblaciones más vulnerables y a los colombianos que viven en las zonas rurales del país.

De acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera que realizan Banca de las Oportunidades y el Departamento Nacional de Planeación, “31,0 millones de adultos, a junio de 2020, tenían al menos un producto financiero formal, lo que representó un incremento de cerca de 1,6 millones en el último semestre”.

Durante el primer semestre de 2020 los colombianos realizamos 1.687 millones de operaciones monetarias, que impulsaron en particular los canales digitales y la telefonía móvil, según el Informe de Operaciones de la Superintendencia Financiera.

En comparación con el segundo semestre de 2019, las personas disminuyeron los retiros por cajero automático (pasaron de 23 % a 19 % del total de operaciones), e incrementaron las transacciones de dinero vía internet (de 14,2 % a 18,6 %) y telefonía móvil (7,1 % a 12,5 %), los dos canales con el crecimiento más significativo.

La coyuntura sanitaria, además, logró que miles de pensionados accedieran por primera vez a un servicio digital. Según el presidente del BBVA en Colombia, Mario Pardo, a raíz de la pandemia la entidad virtualizó los servicios para 100 mil pensionados que antes cobraban sus mesadas en las diferentes oficinas de la entidad.

Un avance en la banca digital

El ejecutivo destaca que este año avanzaron en más servicios digitales, como la asignación de clave desde el teléfono móvil o la app del banco, así como en una alianza con Movistar Telefónica para otorgar préstamos 100 % digitales a través del nuevo servicio Movistar Money Colombia.

“Esta empresa tiene más de 19 millones de clientes, lo que nos abre unas posibilidades inmensas. Ya tenemos previsto lanzar créditos de libre inversión en el marco de esta alianza”, señaló el ejecutivo.

Por otro lado, Cristina Arrastía, vicepresidenta de negocios de Bancolombia, destaca que en la coyuntura fortalecieron los servicios de la App Personas de la entidad con una oferta de productos y servicios 100 % virtuales, que faciliten la vida de los usuarios, como la apertura de cuentas de ahorro y corrientes, compra de Soat, apertura de inversiones virtuales, créditos de libre inversión, libranza y CrediÁgil, y la compra de Flypass para el pago de peajes, entre otros.

Daviplata se prepara para lanzar un marketplace en el que se podrán adquirir productos como tiquetes de bus o boletas para cine. Pero la gran apuesta estará en los “nanocréditos”, que buscan analizar variables no tradicionales para otorgar créditos pequeños a las personas que no cuentan con un historial crediticio.

“Estamos buscando alianzas con empresas como Bavaria, que pueden tener información del comportamiento de pedidos de los tenderos y nosotros volvemos esa data un scoring de riesgo para prestar recursos a estos comerciantes”, señala Margarita Henao, directora de Daviplata.

