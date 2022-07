“La pandemia nos obligó a entender la vulnerabilidad de nuestros oficios y de la vida misma”: Diego Guarnizo

A pesar de que el mundo se detuvo en 2020 y miles de procesos creativos se estancaron debido a la pandemia, la creatividad y el ingenio del diseñador colombiano Diego Guarnizo no descansaron.

Guarnizo es diseñador de modas, de vestuario para televisión y director de arte. Como todos, en marzo debió confinarse en casa y pasar de realizar el vestuario de cinco novelas o series al año a la quietud total.

Pero esto no duró mucho. En lo que va del año, el diseñador tolimense ya completó cuatro colecciones y dos cápsulas con su marca homónima, estrenó sitio web, e-commerce y en pocos días abrirá su primera tienda física en Bogotá. Sin duda, un ejemplo que le devuelve la esperanza a la industria de la moda nacional.

Foto: El diseñador junto a uno de los vestidos de Origen Bridal. Cortesía Diego Guarnizo.

“La pandemia nos obligó a entender a la fuerza la vulnerabilidad de nuestros oficios y de la vida misma. Fue un tiempo para desprendernos de todas las ataduras y del ego, para al final acudir a la sobrevivencia y salir adelante”, asegura Guarnizo.

Un ‘amanecer’ esperanzador

El diseñador estuvo dos meses confinado por completo en casa, pensando cómo afrontar una situación que tomó al mundo por sorpresa. Más allá de preocuparse por sí mismo, Guarnizo pensaba en todas las personas que integran su equipo de trabajo.

“Yo tengo bajo mi responsabilidad dos equipos de trabajo muy grandes. El primero es el taller de costura, en donde se confeccionan todas las líneas de Diego Guarnizo Moda, y donde también hacemos los vestuarios para televisión. El otro equipo es el de producción y dirección de arte. En el taller somos más de 30 personas y en el otro lado somos más de 300”, cuenta.

Al tercer mes el gobierno nacional permitió que algunos sectores económicos retomaran sus labores, entre ellos la manufactura. Gracias a esto, Guarnizo pudo continuar con su equipo del taller completo, tanto costureros, como bordadores y patronistas.

El reto al volver a su lugar de trabajo, con todas las medidas de protección requeridas, fue adaptar sus procesos creativos y de producción al momento tan inusual que vivía el mundo, y apostarle a una tienda virtual por medio de la cual llegar a sus clientes.

“La verdad es que yo no tenía ni página web ni e-commerce antes de todo esto. La pandemia nos mostró que era una necesidad hacerlo. Gracias a esto pudimos seguir adelante”, confiesa el diseñador.

Con muchas expectativas, Guarnizo y su equipo trabajó en lo que fue su primera colección exclusivamente diseñada para protección, titulada Amanecer, que incluyó tapabocas con diseños artesanales, chaquetas fabricadas con materiales antifluidos y overoles.

Foto: Diego Guarnizo junto a la cantante Catalina García, imagen de Libertad. Cortesía Inexmoda.

“Gracias a Amanecer nos dimos cuenta de que sí podíamos seguir, que el camino que llegaba estaba ‘destapado’, con muchas piedras que nos hacían tropezar, pero por lo menos había un camino abierto. Comenzamos a trabajar como locos y a vender a través del e-commerce”, asegura.

Por si fuera poco, con la realización de Colombiamoda 2020 de manera virtual, el diseñador tolimense reactivó su alianza con Avon para abrir la feria de moda más importante del país con su colección Libertad, que se alejaba de las prendas de protección y le brindaba a las mujeres la oportunidad de “verse bonitas en casa y satisfacer su necesidad de vestir”.

“Estaré agradecido toda la vida con Colombiamoda porque al no cancelar el evento, motivaron a toda la industria de moda nacional a seguir adelante. Libertad fue un éxito rotundo, no solo para mí y nuestra tienda virtual, sino también para Avon. Hoy se sigue vendiendo en Ecuador, Perú y Colombia”, cuenta.

Foto: Vestido de la colección Origen Bridal. Cortesía Diego Guarnizo.

Diego Guarnizo: de vuelta al ‘origen’

Diego Guarnizo ha sido el encargado, durante los últimos veinte años, de contar la historia de Colombia por medio del vestuario. Múltiples producciones de televisión como Bolívar, Laura, la santa colombiana y Las Hermanitas Calle; más de diecinueve años de experiencia como director de vestuario del Concurso Nacional de Belleza; y su instinto de ser un antropólogo de la moda le han permitido a Guarnizo enaltecer la moda a través de la artesanía colombiana.

Y es precisamente ese recorrido el punto de partida para aceptar la propuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá de realizar su primera colección para novias, a pesar de que confiesa que no es su especialidad y que nunca se imaginó “hacer una colección de novias tan pronto”.

Foto: Vestido de la colección Origen Bridal. Cortesía Diego Guarnizo.

Anteriormente, Guarnizo había hecho algunos vestidos bridal por encargo, el primero fue “por allá entre 1998 y el año 2000. Un productor con el que trabajé en muchos comerciales de televisión me contó que su hija se casaba y ella me pidió que le hiciera su vestido de novia. Ese fue el primero que hice. Desde ahí los trajes que he hecho han sido para mis amigas y algunas clientas que me lo piden”, recuerda.

De la mano de la Cámara de Comercio y el asesor Fabian Hirose, Diego Guarnizo decidió inspirarse en Colombia y sus técnicas ancestrales para crear 10 vestidos de novia que narran una historia del país por medio del lujo artesanal hecho a mano y cuidadosamente manufacturado.

Foto: Vestido de la colección Origen Bridal. Cortesía Diego Guarnizo.

Para esto, Guarnizo y su taller trabajaron junto a tres comunidades: kamëntsá, del Putumayo; los indígenas embera chamí, que ahora están asentados en Risaralda; y el grupo de mujeres bordadoras de Cartago, en el Valle del Cauca.

El resultado es un trabajo increíble en el que cada detalle fue cuidado con rigurosidad. Técnicas como el tejido vertical con chaquiras, bordados con la técnica de la patecabra, las coronas del perdón de putumayo convertidas en tocados y un trabajo con el tul -característico de las novias- en el que se manipula para evocar el trabajo artesanal hacen parte de estas creaciones.

Foto: Vestido de la colección Origen Bridal. Cortesía Diego Guarnizo.

“Son piezas con magia y honestidad que reflejan el amor al trabajo artesanal. Cuando me reunía con los artesanos siempre les decía que al tejer lo hicieran con pensamientos bonitos, tal y como ellos me han enseñado toda la vida. Y esa es la magia de la artesanía. La historia de Colombia está registrada en ella”, dice Guarnizo.

“La mujer que compre estos vestidos tiene que tener honestidad porque debe darle un valor que va por encima de la moda. Tiene que enaltecer y entender que la moda es ella misma, su sentimiento, su corazón y su estilo. Y si esa mujer tiene eso en claro, va a encajar perfectamente con un vestido de Diego Guarnizo Bridal”, asegura el diseñador.

Un año como ningún otro

Además de ser el encargado de cerrar el Bogotá Fashion Week 2020 con Origen Bridal, Guarnizo hizo presencia en otro gran evento de la moda en el país: Ixel Moda.

En esta oportunidad presentó La subienda, una colección que “es el resultado de una investigación de Colombia, de su hidrografía y de lo que produce. Esto se plasma en los diseños textiles y en los accesorios. Me inspiré en el Caribe Colombiano, a pesar de ser una colección para mujeres de todos los climas”.

La subienda estará disponible en la tienda virtual de Diego Guarnizo a partir del 12 de noviembre, el mismo día en el que el diseñador tolimense inaugurará su primera tienda física en Bogotá.

Foto: Vestido de la colección La subienda. Cortesía Diego Guarnizo.

“Por temas de la pandemia y la economía, trasladamos nuestro taller luego de 20 años. Pero nos convino tanto ese cambio que abriremos nuestra tienda física en la carrera 13a con calle 67a ”.

De esta manera, Diego Guarnizo se acerca al final de un año que le trajo tantos retos como satisfacciones. “Ese es el recorrido, que sin duda ha sido difícil, porque las deudas y los compromisos crecieron. Pero míranos aquí, vivos, no estamos quebrados, continuamos soñando y ya planeando el 2021. Por eso me encantaría ser un ejemplo para que toda la industria diga ‘sí se puede, no hay que bajar la guardia’. Hay que dar pasos dolorosos pero seguros”, finaliza.

