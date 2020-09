Conozca la camioneta híbrida más vendida en Colombia: Ford Escape

*Alianza Estratégica

“La nueva normalidad” de la que tanto se ha hablado durante los últimos meses nos ha puesto en la tarea de redefinir y transformar la manera en la que habitamos nuestro hogar, el espacio de trabajo e incluso el modo en que nos movemos y vivimos la ciudad.

Durante esta época también se habló tanto de la creciente (y urgente) responsabilidad que tenemos de cuidar nuestros recursos, como de las acciones que cada uno puede llevar a cabo en la tarea de mejorar su relación con el medioambiente.

Así que si combinamos este nuevo reto de vivir la ciudad con sus más recientes cambios y una consciencia más amigable con el planeta, de la misma forma buscaremos opciones que respondan a este nuevo propósito, y una de las soluciones es la Totalmente Nueva Ford Escape Híbrida, la camioneta que con dos motores, uno a gasolina y otro eléctrico, lleva los conceptos de desempeño e innovación al siguiente nivel, y la posicionan como la camioneta híbrida más vendida en Colombia, solo a 5 meses de su lanzamiento.

En Diners les contamos cuáles son las características que posee esta camioneta, que además de estar exenta del pico y placa en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Manizales y Pereira, realza los valores del diseño y la eficiencia con una mirada enfocada en el rendimiento y el cuidado del medioambiente.

Autorrecargable y eficiente

Uno de los principales inconvenientes que pueden llegar a tener los vehículos eléctricos en Colombia es que no existe una infraestructura de puntos de recarga en todo el país. Las estaciones de energía eléctrica no son tantas como las de gasolina. Sin embargo, el motor eléctrico de la Totalmente Nueva Ford Escape Híbrida no necesita recargarse en ningún tipo de estación, pues lo hace automáticamente en cada frenada.

Esta camioneta recupera energía gracias a un avanzado sistema de frenado regenerativo que convierte la energía cinética producida al frenar, en energía eléctrica que se acumula en una batería de iones de litio que alimentan el motor eléctrico.

Esta batería se encuentra ubicada debajo de los asientos de la segunda fila, así que no hay posibilidad de que la comodidad o la carga del baúl se vean afectadas.

Recorre hasta 1200 kilómetros con un tanque de combustible

Otra de las formas de ayudar al medioambiente pasa por lograr una mayor eficiencia en el consumo del combustible, si recorremos una distancia gastando menos, aprovechamos mejor nuestro recurso, en este caso, la gasolina.

Para eso la Ford Escape Híbrida incorpora un motor 2.5L que le permite recorrer hasta 85 kilómetros por galón. Esto quiere decir que puede salir de su ciudad a un municipio cercano, volver y seguramente no ha consumido el primer galón. En total, el rendimiento aproximado de todo el tanque lleno recorre hasta 1200 kilómetros, lo que significa que podría ir de Bogotá a Riohacha habiendo tanqueado a full solo una vez.

Modos de conducción amigables

Otras de las características enfocadas en ofrecer un mejor rendimiento son sus 5 modos de conducción preconfigurados, esto con el objetivo de optimizar la dinámica del manejo según las condiciones del terreno. Uno de ellos es el modo de manejo ecológico, que maximiza la eficiencia del sistema de motorización híbrido. Además, la función Eco-Coach de la Ford Escape Híbrida monitorea el consumo de combustible, ayudándole al conductor a implementar hábitos de conducción óptimos.

Sistemas de control y tracción inteligente AWD

Que una camioneta brinde un sistema de tracción AWD (All Wheel Drive), inmediatamente le dice que su sistema de distribución de energía sobre las 4 ruedas es el mejor, así que la respuesta en superficies difíciles o lisas será superior. Esto es una gran ventaja en asfaltos húmedos o en terrenos destapados.

Para mejorar aún más el desempeño, la Ford Escape Híbrida tiene un sistema Advancetrac que detecta si el vehículo está derrapando o sobregirando, si es así, aplica una presión de frenado a cada rueda para reducir el torque y así estabilizar el carro. Además, cuenta con un equipo Curve Control que ajusta la velocidad de cada rueda, lo que contribuye a mejorar la maniobrabilidad al acelerar en curvas.

Protección máxima

Su sistema Stop-And-Go mide la distancia de los vehículos que se encuentran al frente y reconoce el aumento o reducción de velocidad, además, esta camioneta también ofrece un asistente de manejo evasivo que ayuda a evitar una posible colisión con un vehículo estacionado o que va adelante.

Su asistente anticolisión con detector de peatones permite que el sistema aplique los frenos de forma automática. Antes de eso su alerta anticolisión detecta y lanza una advertencia que incluso precarga los frenos en caso de no poder reaccionar a tiempo.

Los sistemas de seguridad se complementan con 7 airbags, una cámara de reversa para visualizarlo todo en una pantalla de 8”, un sistema de permanencia en el carril que identifica las líneas demarcadas en el suelo para advertir y corregir la trayectoria en caso de desviarse involuntariamente, un detector de fatiga y un sistema de punto ciego para reconocer objetos o vehículos que quizás no son de fácil visualización.



Bonus: 5 características que hacen a la Totalmente Nueva Ford Escape Híbrida la camioneta híbrida más completa

Asistente de parqueo 2.0

La nueva Ford Escape Híbrida es la primera camioneta de la marca Ford en Colombia capaz de estacionarse sola. Solo hay que ubicar al espacio y el vehículo hará el resto.

Sistema de encendido remoto

Ahora podrá encender la camioneta a distancia. Luego de hacerlo la temperatura interior de Ford Escape Híbrida se ajustará de acuerdo a la configuración que previamente haya establecido.

Apertura eléctrica del baúl con función de manos libres

Si por algún motivo está cargando cajas o paquetes y tiene sus manos ocupadas, con solo pasar el pie por la defensa trasera podrá abrir el baúl.

Sistema de carga inalámbrica

Si tiene la necesidad de cargar su celular o dispositivo electrónico, esta camioneta cuenta con un sistema de carga inalámbrica que funciona si su móvil cuenta con esta función, de ser así solo basta con acercarlo sobre la base de carga. Aunque también tiene puerto USB.

Pantalla de visualización frontal

También conocida como Head-Up Display, esta pantalla emergente se ubica detrás del manubrio y desde allí puede monitorear información de llamadas, ubicación por GPS y otras asistencias adicionales.

Precios de venta

La Ford Escape Híbrida viene disponible en dos modelos: SE Sport 4×2 y Titanium 4×4 y se encuentran disponibles en todas las salas o vitrinas autorizadas de Ford en el territorio nacional, ubique la más cercana en https://www.ford.com.co/ locate-a-dealer/.

Precio SE Sport 4×2: $127.990.000

Precio Titanium 4×4: $147.990.000