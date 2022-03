Marzo en Bogotá son tres palabras que nos hacen muy felices. En primer lugar, es bien sabido por expertos del ocio y la buena vida que este mes es de cine, música y gastronomía. En segundo lugar, los empresarios ponen a prueba nuevas alternativas de eventos en la capital y, además, la mayoría están diseñados para compartir con la familia.

En Diners reunimos algunos que pueden llamar su atención:

1. Casino en las alturas (Calle 7 # 72- 41)

Este jueves 24 de marzo a las 7 p. m. podrá vivir una noche de póker en el Sky15 Rooftop del Hilton de Bogotá. Gracias a la alianza con los casinos Winner Group, los amantes de este juego podrán vivir una experiencia de talla internacional con música en vivo, parrillada, cocteles y cervezas.

Bajo el nombre de Lucky Sky encontrará una oferta disponible todos los fines de semana de 2022 para salir de la rutina y pasar una tarde cargada de diversión, color, emoción y alegría.

2. Festival Estéreo Picnic (Campo de Golf Briceño 18)

El FEP ya es reconocido como uno de los festivales de música más importantes de Latinoamérica. Desde 2010, ha traído a artistas de talla mundial, como The Strokes, The Weeknd, Gorillaz, Lana del Rey, Kendrick Lamar y Twenty One Pilots.

Durante los próximos 25, 26 y 27 de marzo se presentarán más de 40 artistas, en los que recomendamos a las bandas locales Armenia, WYK, Los Cotopla Boyz, Las Añez, Edson Velandia y los reconocidos Foo Fighters, Black Pumas, C. Tangana, Ashniko, Doja Cat, Ela Minus, entre otros.

3. Cinemateca al Parque (Carrera 19 #52B-15)

Este 27 de marzo empieza la temporada de Cinemateca en el Parque El Tunal, donde toda la familia podrá disfrutar al aire libre películas de talla mundial como Spider-Man: un nuevo universo, Alias María y Te Busco, esta última cumple 20 años.

Además, podrá escuchar el conversatorio con el director Dago García y diferentes actores colombianos que ha participado en sus reconocidas producciones, como la saga de El Paseo. Y si esto le parece poco, aproveche y revise toda la agenda de talleres, shows musicales y charlas con reconocidos artistas de la industria. Entrada gratis.

Más información en cinematecadebogota.gov

4. Viajes en el Planetario de Bogotá (Calle 26B #5 – 93)

Hasta el 26 de marzo, el escenario astronómico de Idartes y la artista Carolina Rueda presentarán un viaje inmersivo bautizado: Viajeros Insólitos. Basado en los cuentos del maestro Ray Bradbury, usted y su familia podrán vivir una experiencia inmersiva y conocer a uno de los escritores más prolíficos de los Estados Unidos.

A su vez el domo del Planetario de Bogotá se convertirá en una cápsula para viajar por todo el universo. Aproveche para llevar a sus hijos y conocer diferentes paisajes y cuerpos celestes, además de lugares recónditos del espacio recién descubiertos por la NASA.

5. Festival de cafés especiales (Carrera 5 # 12C – 40)

Si usted no conoce nada del tema, pero quiere convertirse en un experto catador de nuestra bebida nacional, no se pierda este 25, 26 y 27 de marzo el Festival de Cafés Especiales de La Candelaria. Aquí podrá aprender de la mano de maestros baristas, bartenders y amantes de la bebida que lo guiarán por la senda de los granos excelsos de Colombia.

Con 8 tiendas, de las que destacamos Café Jaguar, Mambe, Matuca y Orígenes, podrá participar de concursos de coctelería, aprender arte latte y otros métodos de preparación, para disfrutar de su café en casa. El festival también cuenta con una sección especial de conferencias con caficultores y reconocidos líderes de la industria.

6. Día Mundial del Teatro en Bogotá

Del 26 al 27 de marzo en Bogotá viva el teatro nacional en 36 salas y espacios de la capital con descuentos, precios especiales y funciones gratuitas para niños, jóvenes y adultos.

Visite los teatros de Teusaquillo, Santa Fe, Fontibón, Chapinero, La Candelaria, Antonio Nariño, Kennedy, Barrios Unidos, Los Mártires, Tunjuelito y Bosa para disfrutar de los clásicos de Teatro en conmemoración a su día mundial.

Nuestras obras recomendadas:

Sábado 26 de marzo

Barrios Unidos

La Ventana Circo

Varíete maratón circo unidos vol.2

Calle 63D No. 22-15

8:00 p.m.

Descuento Especial

-10% por compras superiores a 2 boletas

Chapinero

Teatridanza Ciat El Teatro de la Montaña

Cine par disfrutar solos o acompañados

Cra. 13 Este, Bogotá

3:00 p.m.

Entrada libre

Teatro Experimental La Mama

El episodio final, 30 años de experiencia

Calle 63 No.9-60

7:30 p.m.

Descuento Especial

La Candelaria

Centro García Márquez El Original

Palomas

Calle 12B No. 3 – 17

7:30 p.m.

Precio especial

$20.000

Teusaquillo

La Factoría L’explose

Muda

Carrera 25 No. 50 – 34

7:30 p.m.

Precio especial

General $45.000

Estudiantes y adulto mayor $36.000

Domingo 27 de marzo

Barrios Unidos

Teatro Quimera

Cenizas a las cenizas

Calle 70A No. 19 – 40

7:00 p.m.

2×1

$20.000

Teatro Estudio La Gata

Naturamento 11:00 a.m.

Kinestesia 2:00 p.m.

Carrera 20 No.70-19

11:00 a.m.

Precio especial

$20.000

Teatro Nacional La Castellana

Perfectos desconocidos

6:00 p.m.

Calle 95 No. 47-15

Descuento Especial

$51.000 – 40% Para platea y luneta

Chapinero

Teatro Hilos Mágicos

El Principito

3:00 p.m.

Calle 71 No.12-22

2×1

$28.000

Teatro Libre Chapinero

La consagración

Calle 62 No. 9A – 65

5:00 p.m.

Descuento Especial

$60.000 -20%

La Candelaria

Teatro La Candelaria

Unipersonal Pieles que habita

Calle 12 No. 2-59

5:00 p.m.

2×1 $30.000

$15.000 con carnet de estudiante

Teatro Estudio Quinta Porra

Vidas precarias

Calle 11 No. 2-78

5:00 p.m.

Precio especial

$20.000

Umbral Teatro

Yosotros

Calle 19 No. 4 – 71 Local 404

5:00 p.m.

Entrada libre

Para más información entre a idartes.gov.co.

