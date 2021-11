¿Cómo aprovechar la subida del dólar? Esto dicen los expertos

“Blindarnos por completo de la subida del dólar es casi imposible; ni como país ni como individuos o a escala de empresa o familia estamos exentos de los altibajos de esta divisa”, indica Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.

Podemos administrar mejor el riesgo, pero no podemos evitar los peligros de las volatilidades.

La subida del dólar y la devaluación del peso colombiano

El peso colombiano pasó de ser una de las cinco monedas de mejor desempeño en el primer trimestre de 2019, a una de las más castigadas en 2021.

Durante la última semana de noviembre el dólar alcanzó dos máximos históricos en Colombia, tendencia que según los analistas obedeció, además de la incertidumbre generada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aumente las tasas de interés ante presiones en la inflación frente a otras naciones latinoamericanas.

Esta semana la divisa estadounidense superó la barrera psicológica de los 4.000 pesos. De acuerdo con Catalina Tobón, gerente de Economía y Estrategia de Old Mutual, durante gran parte de 2019 el dólar a escala global registró un proceso de apreciación explicado, principalmente, por la fortaleza de la economía estadounidense frente a las demás economías del mundo.

Así, Estados Unidos creció mucho más que Europa, el Reino Unido o Japón, y el dólar se fortaleció frente al euro, la libra esterlina y el yen, así como ante muchas monedas latinoamericanas.

“En ese sentido, desde 2019 hasta 2021 los inversionistas han preferido invertir en acciones y renta fija en ese país y la demanda global por dólares se incrementó. Eso implicó que el peso perdiera terreno y explicó su devaluación frente al dólar”.

¿En algún momento bajará el dólar?

Tobón asegura que los factores que explicaron la apreciación del dólar en 2021 continuarán el próximo año. En tal sentido, la fase dos de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como las protestas derivadas de la insatisfacción social en Latinoamérica son situaciones que pueden generar ruido en los mercados globales y esto continuará fortaleciendo el dólar a escala global.

Además, se espera que la economía de Estados Unidos siga creciendo a un buen ritmo, de no presentarse una confrontación con los países de Oriente Medio.

Para el profesor Alejandro Useche, el dólar a lo largo de 2022 oscilará en una franja por encima de los 4.000 pesos y, de acuerdo con los acontecimientos que se presenten a lo largo del año, bajará o subirá sin oscilar tanto.

Entre el petróleo y las exportaciones

En cuanto a los factores externos que podrán influir en la cotización del dólar se encuentra el comportamiento en los precios del petróleo, producto que sigue siendo el principal rubro de exportaciones del país.

Otro de los acontecimientos que marcará el comportamiento del dólar será el desarrollo de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. “Para 2022 esto no será una novedad. Los mercados han entendido la naturaleza de esta relación y es probable que se presenten nuevos capítulos en esta guerra, que tendrán efectos coyunturales”.

Las dos caras de la subida del dólar

Aunque a simple vista pareciera que un dólar caro beneficia principalmente a los exportadores y a las personas que reciben remesas, en definitiva todos los colombianos pagamos las consecuencias de la apreciación de esta divisa.

El lado positivo es que un dólar alto hace que el país se vuelva más atractivo para los turistas extranjeros. Por cada dólar que cambian reciben más pesos y se abaratan las compras y el consumo que hacen en nuestro país. Para 2022 se espera que ingresen más dólares por el turismo, algo favorable para la economía.

La otra cara de la moneda, sin embargo, es que muchos de los productos que adquirimos son importados o tienen un alto componente de materias primas importadas. Y estos mayores costos de importaciones se transmiten a los precios finales a los cuales las empresas venden a sus consumidores. Entonces, el verdaderamente afectado por el alza del dólar es el consumidor final. Lo mismo ocurre con servicios como telecomunicaciones y turismo. “Un dólar caro afecta el bolsillo de consumidores, empresarios y del propio gobierno; si bien es cierto que a algunos sectores les conviene que el dólar esté caro, a la mayoría no”, explica Useche. Un problema para los que tienen deudas en dólares La devaluación del peso afecta, entre otros aspectos, las deudas en dólares, y la que más lesiona el bolsillo de los colombianos es la deuda externa del país porque el contribuyente es el que la paga finalmente. “Un dólar caro lleva a que el costo de la deuda externa en pesos aumente y se apriete más el cinturón del presupuesto del sector público. Esperemos que en 2022 no se presenten alzas fuertes del precio de la divisa. Esto para que no ejerza presión sobre el complicado panorama fiscal”, indica el profesor de la Universidad del Rosario. Otro aspecto a tener en cuenta es el de las compras en línea que se hagan con tarjeta de crédito. Es probable que el banco cobre los dólares a un precio superior al promedio que se negocia diariamente y sería bueno estar informados sobre los precios efectivos del dólar que van a pagarse con tarjeta, para tomar decisiones precisas. Vea tambien: Criptomonedas, ¿la nueva fiebre del oro? Así, según la franquicia de su tarjeta de crédito y de su banco, los cobros pueden ser transados en pesos o en dólares, por tratarse de comercio electrónico. También se ven afectados pagos de servicios como los juegos en línea de Play Station o los servicios de streaming como Deezer o Spotify. Cuidado con los tiquetes aéreos Así mismo se encarece el rubro de los tiquetes aéreos, de manera que si queremos viajar a otro país por razones de turismo o negocios. Lo ideal es hacer una planeación anticipada del viaje y contemplar un escenario de cotización del dólar a 3.800 pesos para evitar sorpresas. ¿Cómo aprovechar esta coyuntura de volatilidad que implica que el tipo de cambio local pueda subir eventualmente? Es aconsejable contar con dólares ahorrados o invertidos para que en momentos de volatilidad, si el tipo de cambio sube a 4.100 pesos. Ahí se pueda tener una utilidad interesante que compense las caídas de acciones o renta fija local. A su turno, Alejandro Useche asegura que una forma de sacarle provecho a un dólar que sube de precio es comprar cuando se encuentre en niveles de 3.800 pesos o por debajo. Mantenerlo en reserva y cuando suba de precio venderlo a una tasa que se considere adecuada. “Es probable que en ciertos momentos del año encontremos un dólar un poco más caro y podamos ganar, pero no veo que este sea el gran negocio del año. Mi consejo es ser muy prudentes a la hora de hacer inversiones en dólares y mirar el largo plazo. Se trata de un mercado donde vamos a encontrar muchos altibajos”. También le puede interesar: ¿Qué son los NFT y por qué valen millones de dólares?

Relacionado