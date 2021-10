Ideas creativas para un disfraz de Halloween de última hora en casa

Lo sabemos: otra vez volvió a dejar todo para última hora y no tiene disfraz de Halloween. Tal vez tuvo mucho trabajo u otras prioridades que no le permitieron sacar unas horas para buscar el traje ideal, o simplemente fue aplazando y aplazando hasta que llegó al punto sin retorno.

No se preocupe, en Diners le presentamos estas divertidas y creativas opciones de disfraces para su fiesta de Halloween. No requieren mucho tiempo ni tantos materiales, solo su creatividad con lo que tenga en casa y manos a la obra.

Disfraces con iniciales

Una de las tendencias en TikTok es disfrazarse en grupo teniendo en cuenta las iniciales de cada uno. Por ejemplo, si escoge profesiones y su nombre es Paola, puede disfrazarse de profesora. También puede intentarlo con canciones, series o personajes de Disney como hicieron en este caso.

Película ¿Y dónde están las rubias?

Este es uno de los mejores disfraces de la lista porque es muy sencillo y divertido. Si le gusta la película ¿Y dónde están las rubias?, este atuendo de Latrell Spencer y Tiffany Wilson será la sensación. No olvide poner la canción A Thousand Miles para marcar la entrada junto a su pareja.

Jorgen Von Strangle de Los padrinos mágicos

Conviértase en el hada más poderoso del mundo mágico de Los padrinos mágicos al usar este sencillo disfraz. Solo necesita un pantalón verde estilo militar, un esqueleto verde, un cinturón negro y cartulina amarilla para hacer la corona y la varita.

jamás podré superar mi disfraz de halloween pic.twitter.com/sqfj9XfcwL — dani (@ojosdealpaca) October 26, 2021

Décadas

Nada más sencillo que este disfraz de Halloween que está en tendencia en TikTok. Solo debe escoger su década favorita y buscar entre su armario qué es lo que más se adapta a la época seleccionada. Sea creativo y ajústelo a su personalidad.

Tendencias Google

Aunque entre las principales búsquedas de disfraces en Google en 2021 están El juego del calamar, Chucky y Cruella de Vil, estas opciones no son tan sencillas para un traje de último minuto. Sin embargo, también puede recurrir a otras entradas populares, como vaquero, calabaza, payaso, hada y la mejor: el popular videojuego Among Us, que puede imitar a partir de bolsas o ropa de diferentes colores.

Winx Club, Enredados o Isla del drama

Esta usuaria de Instagram publicó 10 sencillas adaptaciones que seguramente usted puede hacer con lo que tiene en casa. Desde Bloom y Stella de Winx Club, hasta Cruella, Bella y Rapuncel. ¿Cuál de todos le gusta más?

Boo, Tinkerbell o Harley Quinn

Esta tiktoker también compartió varias ideas para replicar grandes personajes. Para algunos solo necesita una camiseta verde o rosada.

Scooby Doo

Bien sabemos que este programa nunca pasa de moda, por eso es una gran opción para disfraces de última hora, pues no necesita muchos elementos diferentes a la ropa que encuentra en su armario.

Un disfraz con sus mentiras

Tomarle un pantallazo a esas cosas que le dijeron y que no eran ciertas, imprimirlas en gran tamaño y colgárselas. Con esta opción no sabemos qué es más fácil, si hacer el disfraz o enumerar las mentiras que puede que le hayan dicho alguna vez.

Ghosting

Y si la persona con la que estaba saliendo en vez de decirle mentiras simplemente desapareció sin más, este disfraz basado en el ghosting puede ser una buena opción.

«Amiga, date cuenta»

Otra de las opciones de disfraz de Halloween de último minuto es la famosa frase que se ha convertido en meme: Amiga, date cuenta. Para ello solo necesita dos carteles y que una persona use unas gafas y un bastón fingiendo ser ciego.

Disfraz de Tinder (o cualquier red social)

Este hombre usó un par de cartones, fotos ampliadas y un sencillo sistema de rotación para su disfraz de Tinder. Tal vez lo más “difícil” de ajustar fue el espejo que sobresale después de hacer un “match”. Disfrazarse de red social puede ser una buena manera de divertirse y burlarse de lo dependientes que somos de estas herramientas digitales. ¿Qué tal un disfraz de Facebook con memes?

A continuación, una recopilación de varias ideas útiles en TikTok para su disfraz de Halloween:

Vincent Vega de Pulp Fiction

Mia Wallace de Pulp Fiction

Edna de Los Increíbles o Steve y Robin de Stranger Things

