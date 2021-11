Hace rato el cambio climático dejó de ser una teoría para convertirse en una realidad. Durante años muchas personas se han apropiado de esta lucha y han tomado las banderas contra los efectos del cambio climático.

Desde académicos hasta niños, estas personas están luchando por implementar políticas, exigir a los gobiernos que se cumplan los acuerdos y crear conciencia en la población sobre lo que cada persona puede hacer para ayudar a disminuir los efectos del calentamiento global.

A propósito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP 26) hacemos un repaso por la vida de estos defensores del medio ambiente:

1. Francisco Vera Manzanares

Para nadie es un secreto que el joven colombiano de 12 años es tendencia en Colombia desde que a finales de 2019, increpó en el congreso a los políticos nacionales por las pocas medidas medioambientales del país.

Desde entonces, Francisco Vera Manzanares -a quien puede encontrar en Twitter como @franciscoactiv2-, realiza reflexiones y jornadas de protesta y limpieza por el medio ambiente. Esto último lo ha llevado a ser amado por muchos, pero también odiado por otros, al punto de recibir amenazas de muerte.

Actualmente, Vera Manzanares viajó desde Villeta a Glasgow (Reino Unido) para escuchar a los líderes mundiales de la COP26 y conocer las últimas acciones para frenar el calentamiento del planeta. Justo allí se encontró con la activista Greta Thunberg, de 18 años, de quien recibió elogios por su movimiento «Guardianes por la vida». El colombiano también dio un discurso a los jóvenes de todo el mundo para presionar a los líderes mundiales a establecer normas estrictas para mitigar el cambio climático y reducir el calentamiento global.

2. Greta Thunberg

La joven sueca empezó su carrera contra el cambio climático en 2018 cuando decidió protestar frente al parlamento sueco con una pancarta escrita a mano que decía: «Huelga estudiantil por el clima».

El movimiento creció a pasos agigantados y en unos cuantos días se convirtió en un movimiento mundial bajo el numeral #FridaysForFuture, en el que invita a todos los jóvenes del mundo a pararse los viernes frente a los parlamentos o edificios oficiales, para exigirle a los gobernantes que adopten las medidas destinadas a frenar el aumento de la temperatura global, uno de los retos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021.

Su iniciativa ha inspirado a miles de jóvenes, quienes han salido a marchas en más de 112 ciudades del mundo para luchar contra el cambio climático. Thunberg es considerada como una de las candidatas para ganar el próximo Nobel de Paz.

De momento, la sueca ha participado de protestas a escala mundial, como atravesar el Atlántico Norte en un bote que no produce emisiones de carbono, o solo utilizar medios de transporte que no consuman gasolina, tan solo por mencionar unos ejemplos.

3. Leonardo DiCaprio

Foto: Wikimedia Commons/ Christopher William Adach/ CC BY 3.0.

Fuera de ser uno de los actores más reconocidos de Hollywood, DiCaprio ha estado ligado con las causas ambientales desde hace varios años. Fue el productor del documental Before the flood, que explica las causas y consecuencias del calentamiento global.

Para hacerlo contó con testimonios de científicos e instituciones que se han dedicado a investigar acerca de este fenómeno. Fuera de producir este documental, también ayudó a recaudar fondos para organizaciones que trabajan por el medio ambiente.

Actualmente dedica su cuenta de Instagram a publicar noticias sobre el tema y charlas que ayudan su público a adoptar medidas responsables con el planeta. Por ejemplo, una de sus últimas publicaciones rinden homenaje al presidente de Ecuador Guillermo Lasso y al Ministerio de Medio Ambiente de este país por crear una nueva Área Marina Protegida de más de 30.000 kilómetros cuadrados en las islas Galápagos para salvaguardar la vida de especies marinas en peligro, como por ejemplo, los tiburones ballena y los tiburones martillo.

4. Vandana Shiva

Foto: Frank Schwichtenberg/ Wikimedia Commons/ CC BY 4.0

Nació en los Himalayas y es hija de un guardabosques y una granjera. En 1976 viajó a Canadá donde obtuvo el doctorado en filosofía de Ciencia de la Universidad de Guelph. Tres años más tarde creó la Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica que se encarga de proponer y apoyar iniciativas en favor del medio ambiente.

Su labor y su trayectoria también la definen como una importante feminista y una de las abanderadas de las causas ecofeministas en el mundo. En 2003 la revista Time la definió como “heroína ambiental de nuestro tiempo”.

En 2021 participó en la conferencia virtual Wellbeing 360 de la universidad de Tecmilenio (México). Allí aseguró que los cultivos además de ser sustentables deben ser felices, que como explicó se trata de unir la ecología con la economía. «Tenemos que tener lugares de cultivo cercano a nuestras viviendas para evitar el uso de combustibles en el transporte. Cuidar el ecosistema es cuidar su felicidad y sus riquezas. Todo está interconectado», dijo Shiva en su intervención.

5. Laurence Tubiana

Foto: Flickr/ UNclimatechange/ CC BY 2.0.

Es una economista francesa que fue embajadora para las negociaciones internacionales sobre el clima durante el COP21 de 2015 en París. También fue directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales con sede en París.

Su trabajo como embajadora se basó en alentar a los ministros y grupos económicos del mundo para que adoptaran estrategias y políticas contra el cambio climático. En pocas palabras es la arquitecta del Acuerdo de París.

Actualmente es la directora de la Fundación Europea para para el Clima. Desde allí aseguró que los científicos del mundo ya habían hecho su trabajo para salvar el planeta. Ahora, falta que los líderes mundiales implementen esas políticas públicas si queremos llegar a 2050.

6. Marion Kamau

Esta keniata es una de las máximas representantes del Green Belt Movement, una organización que empodera a las mujeres para cuidar el medio ambiente y buscar formas sostenibles de subsistir.

Su visión es la de “una sociedad impulsada por los valores de las personas. Que conscientemente trabajan para la mejora de sus medios de vida y por un mundo más verde y limpio”.

Actualmente trabaja como docente y activista en diferentes países de África. Además de ser la representante de la fundación Wangari Maathai y la consejera de Kuhumo Trust, dos entidades que luchan contra el cambio climático.

7. Sir David Attenborough

El científico de 95 años es uno de los defensores del medio ambiente con más historia. A través de investigaciones sobre la naturaleza y documentales, como State of the Planet (2000) y The Truth About Climate Change (2006), ha logrado llegar a todos los rincones con su lucha contra el cambio climático.

Attenborough fue uno de los invitados estrella de la COP 26 donde dio un arrollador discurso sobre el futuro del planeta si no tomamos medidas ahora:

«La concentración de carbono y la temperatura global son las formas más claras de trazar nuestra propia historia. Esto define nuestra relación con el mundo. En los últimos 10.000 años hemos vivido porque el clima nos lo permite porque se mantiene estable en este último periodo. Pero si seguimos así, un grado arriba o un grado abajo, estaremos en problemas», comentó en su discurso mundial.

