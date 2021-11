Ghosting y otros 13 términos para usar en redes sociales

¿Se acuerda cuando estaba de moda enviar los emojis hechos con paréntesis y dos puntos, algo así :)? Esto era lo más revolucionario para hablar en los chats de Messenger y Facebook. Sin embargo, la tecnología avanza con el lenguaje en los medios digitales y ahora tenemos términos como ghosting.

Ahora hay que olvidarse de los emojis, pues ya vienen predeterminados en caritas amarillas, y ponerle atención a las palabras anglosajonas adaptadas a las redes para describir una situación sin tener que escribir un párrafo para hacerse entender.

De ahí que los más familiarizados con estos términos sean los jóvenes -pertenecientes a la generación millennials y centennials-, quienes viven sumergidos en esta nueva ola de palabras e información, que para algunos parece “encriptada”.

Es por eso, que Diners le trae un glosario con las palabras más importantes del mundo digital para que entienda que están diciendo sus hijos, familiares e incluso sus amigos que están en esta nueva ola:

1. Catfishing

Cuando una persona miente en sus datos personales, o pone una foto que no refleja quién es. Esto sucede desde el nacimiento de MySpace, cuando las personas mentían en sus perfiles. Sin embargo, se popularizó con la llegada de Tinder en donde el 84% de las personas mienten, según un estudio de la Universidad de Indiana y la Purdue Fort Wayne.

2. Hype

En pocas palabras significa altas expectativas. El anglicismo nació en la comunidad de ‘gamers’ -jugadores de videojuegos-, quienes ante la expectativa de un nuevo juego usaban el término. Más adelante se expandió y ahora lo utilizan todos los jóvenes para hablar sobre una serie, película, canción o chisme que genera expectativas.

3. Ghosting

¿Recuerda a esa persona con la que se hablaba muy bien, pero ahora son dos completos desconocidos? Bueno en vez de describir todo esto puede usar este término. Esta persona suele aparecer y desaparecer sin previo aviso, algo así como un fantasma. De ahí en anglicismo.

Si está pensando en usarlo, tenga cuidado pues, según la BBC, hacer un ghosting -o sufrir uno- puede afectar su autoestima y lo hará atravesar por un periodo de duelo, más remordimientos y sentimientos de culpa.

4. Yolo

Del acrónimo You only live once, que traduce al español: solo se vive una vez, es una invitación o un reto para las personas. Por ejemplo, si lo están invitando a una fiesta y usted dice que no, puede que le manden un ‘Yolo’, para retarlo a asistir y demostrar que es capaz de cualquier cosa. Un término perfecto para poner en las selfies que monta en redes sociales.

5. Benching

Si es de las personas que tiene expectativas con una persona y siente que está a punto de pasar algo, como por ejemplo, una relación formal y al final no sucede nada, esto significa que le hicieron un benching, en otras palabras: lo dejaron en la banca.

6. Bae

Siéntase orgulloso si alguna vez le dijeron: Tú eres ‘my bae’. No se trata de un diminutivo de baby o babe, simplemente es el acrónimo de “Before anyone else”, que traduce antes que nadie. Es una de las expresiones más amorosas de todo el glosario.

7. Orbiting

Si dejó de hablar con una persona, pero aún sigue viendo todas sus historias y publicaciones en redes sociales usted está haciendo lo mismo que la tierra con el sol: orbitando en su eje sin hacer contacto.

8. NTR

Cuando sienta que alguien se enoje con usted, no le pida disculpas, use más bien el acrónimo NTR, que significa no te rayes, en otras palabras no te enojes. Economía de palabras.

9. Zombieing

Si la vida fuera una película de zombies esta palabra resumiría en momento en el que su mejor amigo -que fue mordido al principio de la película- aparece para comerse su cerebro. En otras palabras este término se usa cuando una persona de su pasado, quizás un ex, aparece como si nada nuevamente en su vida.

10. Hater

Así se le dice una persona que critica algo que a usted le gusta o se mete en temas sensibles de política, economía o religión. En español es la persona que odia todo y le quiere llevar siempre la contraria. Por ejemplo: “Hitler fue un hater del pueblo hebreo”.

11. Shipping o salseo

Aunque en Colombia no se usa mucho este término, sirve para hacer referencia a una crítica sobre cualquier tema. La RAE incluyó el término salsear para describir a un persona que se quiere entrometer en cualquier conversación sin importar nada. ¿Ideal para hacerle ghosting?

12. Trol

Este término se refiere a dos clases de personas en internet: el ‘Trol de bien’ que busca hacer chistes de todo lo que encuentra y el ‘Trol de mal’ que afecta la percepción que tiene una persona sobre una empresa, partido político o celebridad.

Por ejemplo, no es raro encontrar troles que entorpecen las conversaciones políticas a través de redes sociales. Siempre, existirán las personas que defienden «a morir» al político de turno.

13. Crush

El amor vuelve al glosario con la palabra crush, que se usa para referirse a la persona de la que usted está muy enamorado. Alguno lo usan con su actual pareja y otros prefieren reservarlo para ese amor platónico a una celebridad. ¿Lo usaría en redes sociales?

14. LOL

Esta es la nueva forma de reírse en internet. No desgaste más su huella dactilar escribiendo: jajajaja, hahahaha e incluso ja, ja, ja. Ahora use el LOL, que es el acrónimo de Laughing out Loud, que traduce: riendo a carcajadas. Y si quiere usarlo en una frase puede poner: «LOL porque el ghosting que me hizo mi crush no es nada comparado a lo que hacen mis haters«

