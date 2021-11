¿Cómo dejar de trabajar a los 40 años? Vea este ejemplo mundial

“Seguramente se los explicaron así: la vida es cara y pensionarse no es algo seguro, pero igual debe trabajar todos los días durante 40 años. La verdad es que este plan de vida es irracional y, además, terriblemente aburrido. Mientras que la mayoría obedece a este modelo, yo ahorro lo suficiente para dejar de trabajar, tener un estilo de vida sencillo, y pasar el resto de mi vida, desde los 40 años, como quiero”. De esta forma, Oliver, un alemán que estudió informática y diseño de medios en Bremen, y quien desde 2015 comparte en su blog Frugalisten, su estilo de vida y anima a otras personas a seguirlo.

¿Es posible dejar de trabajar antes de pensionarse?

En Alemania, la pensión solo se consigue luego de cumplir 63 años, y esa fue una de las motivaciones de Oliver para hacer un cambio en su vida, así que diseñó un plan de ahorro agresivo y redujo al máximo los gastos que no eran vitales.

“También trato de aprender cosas nuevas, si hay un problema, lo resuelvo con creatividad y pensamiento lógico, en lugar de simplemente «tirar dinero». ¿Una casa, coches y muebles de diseño? No me interesa. De esta manera, pude ahorrar alrededor del 70% de mis ingresos en los últimos años”, cuenta en su blog.

El siguiente paso está lejos de acumular el dinero debajo del colchón. Oliver invierte su ahorro en fondos indexados, bonos e inmuebles. “De esta manera, son los ingresos pasivos de dividendos, intereses e ingresos por alquiler los que financiarán mi sustento después de algunos años”.

Así comenzó un movimiento que cada vez parece tener más adeptos. Gisela Enders, autora de Liberación financiera. ¿Qué hace la gente que no trabaja?, es una de las gurús del “frugalismo”, y explica, entre otras cosas, que aparte del ahorro intenso, tienen en común el lema de jamás adquirir deudas y renunciar a tener hijos.

Otras medidas más extremas para dejar de trabajar

La BBC Mundo contó la historia de otro movimiento, llamado FIRE: Financial Independence, Retire Early (independencia financiera, retiro temprano) y del que hacen parte jóvenes de todo el mundo como Craig Curaleop, de 25 años y quien vive en Denver, Estados Unidos.

La preocupación de Craig por su futuro lo llevó a desarrollar un meticuloso plan de ahorro que consistió en comprar cosas para no usarlas. Adquirió un auto pero en vez de transportarse en él, lo alquilaba, así obtenía varios cientos de dólares y lo mismo hizo con su hogar, que arrendaba a través de Airbnb mientras él dormía en la sala.

Llegó a lograr un importante ahorro que le permitió comprar otra casa y que volvió a alquilar para solo vivir en un cuarto.

“En este momento estoy ahorrando entre tres mil y cuatro mil dólares al mes. Es probable que en los últimos 18 meses haya ahorrado entre 60 y 80 mil dólares”.

A la nueva generación no le interesa retirarse del trabajo ni ahorrar

Que la mayoría de quienes conforman estos movimientos sean millennials controvierte la afirmación de que a esta generación particular no le interesa el ahorro, y que prefiere invertir su dinero en viajes y experiencias, actividades que ni los frugalistas ni quienes se identifican con FIRE, tienen como prioridades.

Los dos movimientos comparten el concepto de que “jubilarse” no es sentarse a jugar cartas y ver cómo pasan los días, sino poder aprovechar su tiempo en lo que realmente les gusta. No quieren dejar de trabajar, planean poder vivir de su ahorro e inversiones a la par que se desempeñan en lo que los apasiona, así el pago no sea tan bueno.

El truco para dejar de trabajar antes de los 40 años

Pero, finalmente, ¿cuánto dinero tendría que ahorrar para poder garantizar su futuro?

La idea es ahorrar 25 veces lo que gasta durante un año e ir retirando solo el 4 % del dinero, de esta forma solo utiliza las ganancias y no el capital.

Sin embargo, algunos analistas como Holly Mackay, del sitio web Boring Money, especializado en finanzas, cree que hay poco realismo en las metas para lograrlo.

“Si te jubilas a los años 30, podrías vivir 70 años más. Creo que hay un poco de ingenuidad», le contó a la BBC.

