Halloween es la excusa perfecta para sacar a relucir a su alter ego o caracterizarse como el personaje de la ficción del que siempre ha sido seguidor. En esta fecha las calles de Bogotá se llenan de superhéroes, villanos y rock stars.

Este fin de semana es, sin duda, el mejor escenario para un significativo derroche de producción en maquillaje, vestuario y creatividad. En Diners le compartimos los planes perfectos para esta celebración: concursos al mejor disfraz, música en vivo, cenas al estilo all you can eat y los mejores cocteles de la capital.

Sea como sea, el mejor escenario para mostrar la producción en maquillaje, vestuario y creatividad siempre serán las fiestas y afortunadamente este fin de semana le tenemos los planes perfectos que incluyen concursos al mejor disfraz, música en vivo, comida al estilo all you can eat y los mejores cocteles de la capital.

1. Halloween en el Marriott de la Zona T

Desde el viernes 29 de octubre hasta el domingo 31, disfrute de diferentes fiestas en el Marriott Bogotá Zona T con barra de comidas y bebidas seleccionadas para que consuma de forma ilimitada.

Este viernes Sunset AC Brunch tendrá una edición única de máscaras y antifaces con DJ en vivo, estaciones de street food, sushi, mesa de ensaladas, tapas y candy bar. Además, una barra de gin tonics, vinos y cerveza de barril. Todo por 120.000 pesos por persona.

El sábado siga la fiesta con el especial de Disco Halloween con la temática del largometraje Fiebre de sábado por la noche, con comida ilimitada en la que puede degustar las especialidades del chef, así como la mesa de postres, gin tonics, mojitos y tinto de verano.

Y el domingo, desde las 11:30 a. m. viva el especial de Halloween: sombreros y pelucas, perfecto para celebrar en familia. En la tarde disfrute con su pareja o amigos de la barra ilimitada de comida, DJ en vivo, mimosas y gin tonics. Precio: 99.000 por persona.

Los más fiesteros de los tres eventos podrán llevarse diferentes premios como noches de alojamiento en el hotel, almuerzos o cenas exclusivas en el restaurante AC Kitchen.

Aforo limitado. Reservas al 320 814 3507, 320 814 3481 o al correo reservaacbogota@oxohotel.com.

2. Fiesta en el Sofitel Bogotá Victoria Regia

Este viernes 29 de octubre prepare su mejor disfraz para participar en la Shadows Night Brunch, una fiesta exclusiva en la capital colombiana que combina el ambiente de lujo del hotel Sofitel con adornos de ultratumba y misterio para vivir una noche sin igual.

De 9 p.m. a 1 a.m. disfrute del night brunch, un buffet con lo mejor de la gastronomía asiática, mexicana, americana y veggie. Encuentre también postres temáticos junto a cocteles de autor que despertarán sus sentidos para celebrar.

Y si aún no sabe cómo disfrazarse, le aconsejamos crear una máscara alusiva al Festival de Venecia o al Fantasma de la Ópera, ideales para encajar en la fiesta del Sofitel Bogotá. De las mejores celebraciones de Halloween en Bogotá.

Gracias a su creatividad y elegancia en el disfraz podrá ganarse una noche de alojamiento para usted y su acompañante en una de las Luxury King Rooms del hotel. Precio 180.000 pesos por persona.

Reservas al 646 6404 o al correo electrónico eventos.sofitelbogota@sofitel.com

4. Theatron de Película

Uno de los bares más populares de Colombia abrirá sus puertas al aclamado y reconocido concurso de disfraces este domingo 31 de octubre a las 8 p.m.

Además de pasar una noche de fiesta en sus 16 salas, los invitados podrán concursar por 19.000.000 millones en premios reales y en efectivo, además de premios de marcas patrocinadoras. La producción estará a cargo de Koralito, uno de los presentadores y modelos más famosos de Theatron.

Por supuesto el evento tendrá shows en vivo, DJs, gogo dancers y mucho más. Precio: 60.000 pesos por persona (20.000 son consumibles).

