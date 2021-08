¿Por qué dejamos de escuchar música nueva a los 30 años?

Ya no reconoce a los últimos artistas? ¿Escuchar la radio ya no es para usted porque se sorprende con la música de ‘hoy en día’? Lo cierto es que si usted tiene más de 30 años, esto es algo más normal de lo que parece.

La plataforma de música Deezer reveló los resultados de una encuesta realizada a sus usuarios, que mostró que a partir de los 30 años las personas dejan de descubrir música nueva. Mil británicos participaron en la encuesta. Allí averiguaron sus gustos musicales.

El 60% de los encuestados afirmó que normalmente solo escuchan las canciones que ya conocen, lo que arrojó que la edad máxima en la que las personas aún escuchan mucha música nueva eran los 30 años.

Escuchar música nueva es para jóvenes

Por debajo de los 24 años, las personas suelen escuchar diez o más pistas nuevas a la semana. Pero aún así otra parte de los encuestados escucha en promedio cinco canciones nuevas al mes.

En todo caso, el estudio demuestra que el interés por las novedades musicales se apaga después de los 30 años. Según los encuestados esto sucede porque a esta edad las personas ya están abrumadas por la cantidad de opciones disponibles o porque su estilo de vida ha cambiado mucho, bien sea por sus trabajos o por que deben cuidar de niños pequeños.

La música viejita manda la parada

«Con tanta música brillante es fácil sentirse abrumado. Esto a menudo nos lleva a quedar atrapados en una ‘parálisis musical’ al llegar a los 30 años», comentó Adam Read, editor de Deezer.

La encuesta de Deezer, no es la única prueba de este cambio. En 2015 el blog Skynet & Elbert analizó los datos de usuarios de Spotify en Estados Unidos y de Echo Nest.

El análisis mostró que a los adolescentes les gusta principalmente la música popular. Sin embargo, a medida que pasan los años sus gustos “maduran” y empiezan a preferir otros géneros o a escuchar la música de su juventud.

Viva la nostalgia al escuchar música

Otra de las razones por las cuales las personas cambian sus gustos musicales, es porque se empieza a despertar un sentimiento de nostalgia por la juventud. Por eso prefieren recordar por medio de la música que escuchaban.

De hecho, un estudio publicado por la revista Memory & Cognition, encontró que esta ‘nostalgia’ se basaba en el poderoso efecto que tiene la mente para evocar recuerdos por medio de la música.

¿Por qué sucede esto? De acuerdo con la ciencia, nuestras canciones favoritas estimulan respuestas de placer en el cerebro, liberando oxitocina, dopamina y serotonina, entre otros químicos. Y en la adolescencia por los cambios hormonales, el cerebro es más sensible, por lo que es más fácil que una canción cautive y seamos una esponja musical.

No es que con la edad no nos cautive la música nueva, la diferencia es que ya no somos un mar de sentimientos y hemos dejado atrás el exceso de hormonas.

