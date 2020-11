Este artículo, titulado originalmente 6 consejos para dormir como un bebé, fue publicado el 8 Jul 2016

Aunque biológicamente todos los seres humanos estamos conformados por los mismos elementos químicos. Tenemos las mismas necesidades fisiológicas y el ciclo de vida es igual, respondemos de diferente forma a ciertas características de la naturaleza. Algunos tienen reacciones alérgicas cuando hay calor intenso, otros no toleran ciertos tipos de comida y a otros les cuesta más trabajo dormir. Así que los siguientes consejos sobre cómo dormir plácidamente son generales, es más, puede que usted tenga sus propias técnicas, mañas, trucos o secretos que le funcionen.

Esos tales 5 minuticos más no existen

En una reciente investigación, la BBC quiso responder el interrogante sobre una práctica muy común: ¿es bueno o no posponer la alarma durante 5 minutos más? Y lo resuelve de la siguiente forma: “Aunque puedas pensar que retrasar la alarma del despertador hará que finalice tu ciclo natural del sueño y te despiertes descansado, eso no es exactamente lo que sucede. Al contrario: cuando activas el botón de snooze, tu cerebro comienza de nuevo su ciclo de sueño”, señala la publicación.

Entonces el consejo es sencillo: si ya sonó la alarma haga de tripas corazón y evite posponer la alarma. Cuesta, sí, pero la somnolencia-que seguramente lo persigue luego-, no permanecerá durante tanto tiempo.

La siesta de la tarde no debe durar más de media hora

Jeanne Duffy, experta en trastornos del sueño de la Universidad de Harvard recomienda dormir entre 20 y treinta minutos en las tardes-si lo necesita, claro, porque hay quienes no les hace falta-. Según ella, este tiempo es prudente y reparador, pues sirve “para mejorar el estado de alerta y el rendimiento, sin quedar aturdido o que interfiera con el sueño nocturno”, comentó para la BBC.

Ejercitarse para poder descansar

Hacer ejercicio no solo produce dolor los primeros días mientras se acostumbra a las rutinas. Tampoco tiene el beneficio único de mejorar su resistencia física, también lo ayuda a conciliar el sueño. Ejercitarse es una de las recomendaciones que hizo la Escuela de Medicina de Harvard. Caminar, trotar o realizar algún otro esfuerzo como nadar, agotan el cuerpo y hace que pida descanso, lo que lleva a sentir la necesidad de dormir y disminuye la posibilidad de despertar durante la noche.

Deje dormir a su celular

Desprenderse completamente del cibermundo (redes sociales, internet, etc), no es tarea fácil. Quizás a usted le pase como me sucede a mí en ocasiones, que decido que ya es hora de dormir, dejo el teléfono a un lado pero llega una notificación y lo vuelvo a tomar para saber qué era. Si alguien escribió, ahí puedo permanecer un largo rato navegando o chateando.

Sobre esto, CNN en Español consultó al director del Sleep and Circadian Neuroscience Institute, el doctor Russel Foster, quien recomendó apagar todos los dispositivos , ya que tenerlos encendidos “posiblemente aumente los niveles de alerta, por lo tanto, retrasará el inicio del sueño”. El objetivo es reducir la exposición a la luz, para lograr un sueño más profundo, por eso no solo piense en apagar el celular, sino también el televisor o cualquier otro dispositivo que genere iluminación.

Si llega muy cansado a su casa, no se acueste

Aunque parezca contradictorio, el director de la Clínica del sueño de Madrid, Diego García Borreguero, no aconseja lanzarse al colchón y emprender el viaje del sueño. Él sugiere realizar alguna actividad antes de acostarse. Es más, también dice que ir a la cama luego de hacer ejercicio, llegar del trabajo o cenar, tampoco es aconsejable. Entonces, ¿Qué hacer? ,“es conveniente realizar alguna actividad relajante como leer, escuchar música suave o dar un paseo para desconectarse de las preocupaciones”, le comentó a la revista S Moda del diario El País, de España.

Matemáticas vs Insomnio

Andrew Weil es un médico estadounidense y director de Medicina Integral de la Universidad de Arizona. En 2015 tomó una técnica india de respiración y la convirtió en una fórmula para combatir el insomnio, la denominó 4-7-8. Consiste en que durante el primer momento tome aire por la nariz y lo sostenga contando hasta 4 mentalmente. Luego, manténgalo durante 7 segundos y exhale el aire durante los 8 segundos siguientes. Luego de algunas repeticiones, afirma el médico, logrará relajarse y conciliar más fácil el sueño.