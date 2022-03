Guía básica para cuidar una suculenta y que no muera en el intento

La suculenta es una planta que puede tener en su hogar y que requiere ciertos cuidados específicos. Le contamos cuáles son. Empecemos:

¿Qué es una suculenta?

Las suculentas son plantas capaces de almacenar grandes cantidades de agua entre sus hojas, esto hace que ellas puedan sobrevivir a arduas sequías. El agua la guardan en: las hojas el tallo o las raíces. Así que esta planta es apta para usted por que solo tendrá que acordarse de vez en cuando en regarla.

Qué pasa entre los cactus y las suculentas:

No se estrese, el cactus es una suculenta. El cactus es una planta de tallo suculento. A estos personajes les ha tocado tan duro que crecen simplificando su forma al tallo convirtiéndose en una esfera. Hay otros que tienen espinas más aéreas y tienen tubérculos o verrugas, por eso los hay lisos y por eso hay varias figuras geométricas entre ellos.

Todo superhéroe tiene su kriptonita:

Antes de empezar hay que saber que no se debe abusar de este súper poder que tienen las suculentas, nada es eterno en el mundo y si usted se excede y se va meses de viaje y las deja en el balcón bajo el sol inclemente un día llegará a casa y encontrará su suculenta con rigor mortis.

Espinas a favor:

Las suculentas son plantas que además tienen unas espinitas que capturan la humedad ambiente, punto de más para ellas. No se ponga de gracioso a modificar su suculenta para que se vea más bonita o para que el gato no se chuce, no le quite las espinas que no son rosas en un florero.

Amantes del verano:

Fueron hechas para el sol, por lo que suelen acoplarse mejor al verano; al sol inclemente. Cuando no reciben mucho sol, pueden deformarse o crecen débiles. De nuevo, el tema del abuso se lo recordamos para que le quede claro. Bueno es culantro pero no tanto.

Poquito porque es bendito:

No hay que regarlas a diario, solo cuando se siente la tierra muy seca. Si las tiene en interior trate de no ponerles un plato debajo para que no retengan el agua. No las encharque. Poquita agua está bien. En invierno sáquelas al sol para que no les de hongos el exceso de humedad las pone mal.

Entre primos más me arrimo:

Puede haber varias suculentas en una misma matera, pero hay que fijarse en que todas sean de tamaños semejantes. Que no haya sombra entre ellas. Si hay un poco de sombra rote la matera de vez en cuando para turnarles los baños de sol.

Eso es todo: básicamente sol y poca agua. Son plantas agradecidas. Como a todas las plantas les gusta que les den amor, no hay necesidad de ser osco e indiferente. No hay que ser de extremos como llegar a abrazarlas por las noches o cantarles una canción para dormir, pero póngales atención de vez en cuando, convérseles un poco, en el mundo de las plantas esto es un hit.

También como dato curioso le contamos que las suculentas están de moda, ahora las encuentra en todos los viveros, en los supermercados y vienen de muchos tamaños y especies . Seguramente si cumple años o para navidad va a tener una de regalo con muchos muñequitos de la selva entre piedritas de colores, así que esta guía será su salvación.

