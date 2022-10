No es sorpresa que en el mundo de la ciencia exista el machismo. Desde la primera edición de los Premios Nobel que tomó lugar en 1901, desde la cual se han entregado 103 premios en la categoría de Química, tan solo 8 han sido otorgados a mujeres.

La primera en ganarlo fue Marie Curie, quien, cuando comenzó a incursionar su carrera hacia la física y la química, se encontró con más puertas cerradas que oportunidades por el hecho de ser mujer.

Sin embargo, la científica continuó en sus estudios y resultó siendo la primera mujer en ganar el Premio Nobel, pero además, la primera persona en ganar dos.

Primero fue el de Física en 1903, el cual compartió con su esposo Pierre, por el descubrimiento de los elementos radioactivos, y el segundo fue en Química, en 1911, por su investigación sobre el radio y sus compuestos.

