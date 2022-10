Quizás porque vieron a sus padres y madres estudiarlo durante toda su vida o porque se lleva en la sangre, lo cierto es que son varios los casos en los que hay más de un Premio Nobel en la familia.

Aunque usualmente esto sucede en las categorías de Química y Física, y a veces los proyectos de los hijos son avances de lo que ya habían descubierto sus padres, no deja de ser extraordinario que un galardón de tal reconocimiento sea otorgado dentro de la misma familia.

Por eso, Diners le trae cinco casos extraordinarios donde esto sucedió.

Quizás una de las parejas de científicas más famosas en la historia. En 1903, Pierre y Marie Curie, esposos, ganaron el Premio Nobel de Física por sus hallazgos sobre la radioactividad.

Después, Marie Curie volvió a ser galardonada en 1911 con el Nobel de Química por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos.

Physics Photo Of The Day:



Marie Curie and her daughter Irène in the lab at Radium Institute, Paris, 1921. pic.twitter.com/uUtmpdMDQJ