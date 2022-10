Este lunes 3 de octubre el Instituto Karolinska de Suecia anunció que Svante Pääbo era el ganador de, quizás, uno de los premios más importantes del mundo de la ciencia, el Nobel de Medicina.

El Instituto comentó que el científico “logró algo aparentemente imposible” al descubrir el código genético de un pariente extinto de los humanos: los neandertales.

Además, Pääbo también identificó que hubo una transferencia de genes entre los neandertales y los Homo sapiens hace ya más de 70 mil años. Esta información es completamente nueva para la comunidad científica.

Sin embargo, quizás uno de los avances más importantes que hacen que Pääbo sea merecedor de este galardón es la creación de “una disciplina científica completamente nueva, la paleogenómica”, como comenta el Instituto.

BREAKING NEWS: The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J

Cuando el biólogo y especialista en genética de 67 años se enteró que había ganado el Premio Nobel de Medicina, le preguntó a la organización si podía compartir la noticia con su esposa, Linda Vigilant, con quien está casado desde 2008 y tiene dos hijos.

De hecho, fue ella la que tomó la fotografía que después fue publicada en la cuenta oficial de los premios tras la noticia.

Pääbo ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio de la genética humana. Comenzó estudiando medicina en la Universidad de Uppsala, Suecia, y allí mismo consiguió su doctorado en el Departamento de Investigación Celular años después.

De hecho, se podría decir que la ciencia es algo así como un interés familiar. Su padre, el bioquímico Sune Bergström, también ganó el Premio Nobel de Medicina en 1982 junto con dos compañeros por sus “descubrimientos sobre las prostaglandinas y sustancias biológicamente activas relacionadas”.

Say good morning to our new medicine laureate Svante Pääbo!



Pääbo received the news while enjoying a cup of coffee. After the shock wore off, one of the first things he wondered was if he could share the news with his wife, Linda.



Photo: Linda Vigilant pic.twitter.com/l27hnzojaL