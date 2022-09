Narcosantos, la nueva serie coreana que llega al top 10 de Netflix

Basada en una historia real, Narcosantos gira en torno a Kang In-gu, interpretado por Ha Jung-woo, un reconocido actor coreano. El hombre se involucra en una operación de la policía de Corea del Sur que busca atrapar a Jeon Yo Hwan, interpretado por Hwang Jung-min, un narcotraficante que maneja una red de drogas entre Surinam y Europa.

La serie ha sido un éxito en Netflix y desde su estreno el pasado 9 de octubre se posicionó dentro del Top 10 dentro de la plataforma.

Su éxito no solo se debe a que cuenta una historia llamativa que mezcla acción y suspenso, sino también a que en su elenco se reúnen figuras muy importantes de la televisión coreana.

El director es Yoon Jong-bin y tiene en la cabeza del elenco a Ha Jung Woo, que interpreta a Kang In-gu; Hwang Jung-min, a Jeon Yo-hwan; Park Hae-soo, quien participó en El juego del calamar como Cho Sang-woo e interpreta a Choi Chang-ho en esta entrega, entre otros.

La adaptación de una historia real

Desde que Yoon Jong-bin escuchó la historia en la que está basada la serie, supo que quería hacer algo con ella.

Sin embargo, cuando lo pensó para un formato de película se dio cuenta de que en dos horas quedarían faltando los datos que, a su parecer, eran los más curiosos de toda la historia.

“Pensé que una serie sería un mejor formato y justamente en ese momento tuve la oportunidad de trabajar con Netflix, lo cual fue una gran coincidencia”, comentó el director.

La serie tardó entre 7 y 8 años en convertirse en una realidad, pero eso no detuvo al director de tener ya pensado el elenco desde incluso antes que se firmara algún tipo de contrato.

De hecho, muchos de los actores que protagonizan Narcosantos llegaron a la producción debido a la admiración mutua entre ellos y el director.

Jo Woo-jin contó que se comprometió a participar en el proyecto sin siquiera saber de qué se trataba.

“Yo era un fanático de Yoon y nos encontramos en una fiesta después de la premiere de una película. Él me dijo que aún no tenía un libreto pero que estaba trabajando en un proyecto y quería que yo participara. Después, sacó un billete y lo firmó. No estábamos tan borrachos, era en serio. Yo también lo firmé y lo partimos por la mitad. Así fue como llegué al personaje de Byun Kitae en Narcosantos”, recordó.

Las historias de los otros personajes no difieren mucho de esta. Algunos contratos se crearon después de una copa de vino en una reunión o en medio de grabaciones de otros proyectos. Lo cierto es que el equipo que se creó generó altas expectativas para la serie que, por lo que parece, logró cumplirlas.

Los retos de la producción

Narcosantos se grabó en medio de la pandemia por el COVID-19, por lo que el proyecto de tener algunas escenas en Sudamérica se volvió imposible poco tiempo después de haber iniciado.

Sin embargo, esta dificultad obligó al director a buscar una manera de traer Sudamérica a su estudio, y así lo hizo junto con la ayuda de su director de arte.

“Le dije que compráramos algunas palmeras y plantáramos árboles. Teníamos que hacer que funcionara porque no teníamos alternativas. Cuando el equipo comenzó a hacerlo nos dimos cuenta de que lucía muy similar”.

Después, junto con la edición necesaria y el CGI, todos quedaron muy sorprendidos con el resultado. “Estábamos tomando fotos porque se veía demasiado auténtico y creo que el poder de la producción y diseño son demasiado importantes. Ellos hicieron mucho y todo resultó muy bien, siento que es un milagro”, comentó Jo Woo-jin.

Así las cosas, la serie de Netflix, que cuenta con un elenco de estrellas coreanas y un director con otros éxitos en la televisión, presentó los seis capítulos de su primera temporada y, hasta el momento, ha tenido un gran recibimiento.

