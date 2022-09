La reina Isabel II fue la figura que representa la unidad nacional de los británicos. Su poder es conocido también como la figura soberana de 14 naciones independientes que reconocen su poder, como es el caso de Jamaica, Nueva Zelanda, Granada y Canadá. Esto explica su influencia casi mundial y el por qué su muerte es importante para el planeta.

Su fallecimiento implica el fin de una era y la transición denominada The London Bridge is Down, además de una serie de cambios políticos y diplomáticos, como la subida del príncipe Carlos, con 73 años, es decir, uno de los reyes de mayor edad en asumir el poder que deja la reina Isabel II.

Entre tanto, Diners reúne los momentos más importantes de la vida de la reina Isabel II desde 1952 hasta hoy:

1. Ascenso al trono

El 6 de febrero de 1952 tomó las riendas de la corona, tras la muerte de su padre el rey Jorge VI, lo que la convirtió en la monarca con el reinado más largo y la jefa de estado que más se prolongó en el poder de Reino Unido.

2. Una promesa cumplida

Antes de la muerte de Jorge VI, reveló que su padre Jorge V deseó a Dios que su hijo Eduardo nunca tuviera hijos, para que Lilibeth, como le decían a la reina Isabel, llegara al trono. Tal y como sucedió.

3. El primer gran evento televisado

Luego de que Isabel II pausara su gira por Kenia, con su esposo Felipe, para asumir el reino con tan solo 25 años, tuvo que asistir a una ceremonia el 2 de junio de 1952 con 8.500 invitados de honor.

Según cifras de la BBC, el evento fue televisado por 27 millones de personas, de las 36 millones de población total de la época, y otras 11 millones por la radio a nivel mundial. En ese entonces era bien sabida su timidez ante las cámaras, por lo que el príncipe Felipe de Edimburgo tuvo que advertir que no debían hacer primeros planos de su rostro.

4. El primer gran desastre

A catorce años de su coronación, la reina Isabel II vivió su primera gran crisis, cuando el 21 de octubre de 1966, una avalancha de escombros sepultó a 116 niños y 28 mineros en Aberfan, en el sur de Gales.

Vea también: El príncipe Carlos es el nuevo rey de la corona británica

La reina retrasó su visita inmediata por temor a que su presencia interrumpiera las labores de rescate, por lo que se presentó ocho días después para consolar a la ciudadanía. Una vez en Aberfan, la recibió una niña con el mensaje: “Un regalo de los niños que quedan en Aberfan”.

5. 25 años de reinado

Con un atuendo rosa brillante con 25 cascabeles de tela, la reina celebró sus 25 años en el poder junto a su esposo Felipe. Fue así como el 7 de junio de 1977 paseó en el emblemático carruaje Gold State Coach desde el Palacio de Buckingham hasta la Catedral St. Paul, donde prometió dar su vida por el servicio a su gente.

Luego de esto, la monarca visitó 36 países, donde realizaron fiestas en su honor, pese a la crisis económica, las huelgas y el declive industrial.

6. 1992, un año para el olvido

Si la reina Isabel II tuviese un deseo, sería el de olvidar todos los hechos de 1992. Este fue el año en el que Maurice se convirtió en una república independiente a la Commonwealth, es decir, la Mancomunidad de Naciones a la que pertenecen actualmente 54 países, entre ellos, India, Pakistán, Malasia, Nigeria y Chipre.

Luego, el 19 de marzo su hijo el príncipe Andrés se divorció de la duquesa de York, seguida de la ruptura de la princesa Ana del capitán Mark Phillips. Por si fuera poco, ese mismo año sucedió el escándalo del príncipe Carlos y Diana, momento en el que el periodista Andrew Morton publicó todas las desgracias que vivió Diana con el príncipe.

En noviembre, a unos cuantos días del discurso de Guildhall -en el que dice que ha sido un año horrible-, se incendia y destruye el icónico Castillo de Windsor.

7. Con el agua al cuello

La reina Isabel II tuvo que luchar contra cielo y tierra luego de anunciarse en 1996 el divorcio de la princesa Diana y su posterior muerte, el 31 de agosto de 1997, lo que aumentó las críticas generales a la familia real.

Ese día la reina no permitió ondear la bandera a media asta en honor a Diana en el Palacio de Buckingham, hecho que hasta hoy los seguidores de la monarquía le critican a Isabel II.

8. La reina Isabel II se retracta

Luego de su acto poco empático con la muerte de Diana, la reina Isabel II se retracta y rinde honor a la madre de William y Harry. De esa forma dio un discurso televisado -cosa que poco le gustó en su vida-, que dice: “todos hemos tratado de llevar la situación de diferentes formas. No es nada fácil expresar algo en esta sensación de pérdida, ya que se mezclan sentimientos de incomprensión, ira y mucha preocupación”.

9. Visita a Irlanda

Irlanda es de esos países que tiene una herida abierta causada por la corona, por lo que en mayo de 2011, la reina Isabel II decidió ir y dar un discurso de reconciliación, marcando así un suceso histórico, pues era la primera vez, desde 1922, que un monarca de la realeza pisaba tierras irlandesas.

En ese momento, la reina fue recibida con gran cariño por los ciudadanos, así como por la presidenta Mary McAleese, en Dublín. Sinn Fein, ex militar del ejército Republicano Irlandés, fue el único que no vio con buenos ojos su visita. Él estuvo al frente de las filas de batalla en numerosas ocasiones.

10. Escándalos sexuales

Cuando parecía que todo marchaba bien en la realeza, aparecieron los escándalos del príncipe Andrés a finales de 2019. Ahí se vio implicado en acusaciones de abuso sexual junto a su amigo el magnate fallecido Jeffrey Epstein.

Esto despertó las malas relaciones públicas de la corona con el mundo. Esto llevó a Andrés -el hijo favorito de la reina- tuvo que renunciar a su cargo. A esto se le sumó la irreverencia de Harry y Meghan Markle, quienes se retiraron de sus deberes reales en enero de 2020, dando cabida al escándalo bautizado por los medios como el “Megxit”.

11. Una muerte anunciada

El Palacio de Buckingham confirmó en un escueto comunicado que Su Majestad la reina Isabel II murió pacíficamente a los 96 años. A esto se le sumó que el rey Carlos y la reina consorte Camila permanecerán en el Castillo de Balmoral, en Escocia. Volver a Londres mañana en la mañana.

También le puede interesar: ‘London Bridge is Down’, el código que anunció la muerte de la reina Isabel II

Relacionado