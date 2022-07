El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es la nueva serie de Prime Video, que narra los acontecimientos que anteceden a las historias de los libros y películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit. La narrativa explica al espectador cómo se forjaron los grandes poderes de la antigua Tierra Media, los tiempos de paz y la aparición de la oscuridad en el mundo entero.

Así es como el viernes 2 de septiembre más de 240 países podrán conocer de primera mano estos vastos territorios inspirados en la obra de J. R. R. Tolkien, como las profundidades de las Montañas Nubladas, los bosques de Lindon, la capital élfica y el reino de Númenor, donde habitaban los grandes marineros de la época en busca de la inmortalidad.

Los Anillos de Poder, el origen de todo

Por primera vez en la historia, los fanáticos de El Señor de los Anillos verán en una serie de streaming el origen del Anillo Único, uno de los artefactos creados por el Señor Oscuro Sauron para ejercer control sobre los Elfos y otras razas de la Tierra Media.

A su vez, la historia presenta el anillo Gobernante, el Maestro, el de Poder y el de la Perdición de Isildur, los cuales hacen contra peso al poder casi absoluto de Sauron.

“Tres anillos para los reyes Elfos, siete para los señores Enanos, nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la Tierra de Mordor donde se extienden las sombras”, relata Tolkien en su obra El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo

¿Qué veremos en la serie de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder?

El tráiler reveló la creciente guerra entre Elfos y el ejército de Sauron. Galadriel, quien es una de las elfas más hermosas y poderosas de la Tierra Media (con tres anillos en su poder), percibe la amenaza del Señor Oscuro, quien ronda entre las tinieblas y hará lo imposible por adueñarse del poder absoluto.

Así lo decidieron los productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay, junto al equipo creativo de Juan Antonio Bayona y Charlotte Brändström. También está Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond, Christopher Newman. Entre otros productores reconocidos de otras series como Star Trek, The Sopranos y Game of Thrones.

Un reparto desconocido

Morfydd Clark, en el papel de Galadriel, encabeza el reparto de la nueva serie de Prime Video. Algunos expertos auguran que tendrán un reconocimiento internacional como sucedió con los actores de Game of Thrones. Por ejemplo, Clark es una actriz sueca que ha participado en papeles secundarios en Drácula 2020 y la historia independiente de terror Saint Maud de 2019.

Lo mismo sucede con Cynthia Addai-Robinson, quien es reconocida en el país por la Venganza despiadada 2011, donde hizo el papel de la “colombiana”; Robert Aramayo, quien viene de interpretar a Eddard Stark de joven en la serie Game of Thrones; Owain Arthur, reconocido por la obra de teatro One Man, Two Guvnors; Maxim Baldry, como el niño de Las vacaciones de Mr. Bean; Nazanin Boniadi de apariciones esporádicas en la serie How I Met Your Mother; y el puertoriqueño Ismael Cruz Córdova, quien ha tenido papeles cortos en Plaza Sésamo y las películas Hija de Dios y Miss Bala.

Datos curiosos de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’

1. El día de su estreno se convertirá en la serie de televisión más cara de la historia con un costo en producción de un poco más de mil millones de dólares.

2. Prime Video le ganó a Netflix los derechos de producción de las novelas de J. R. R. Tolkien con 250 millones de dólares.

3. El director Peter Jackson -la trilogía El Señor de los Anillos y El Hobbit- aseguró en sus redes sociales que solo ofrecerá consejos sobre los guiones, pero que no participará directamente en el desarrollo de la serie.

4. El secretismo sobre el guion original de la serie es absoluto. Prime Video aseguró la sala de escritura con una puerta con lector de huellas, cinta en las ventanas y hasta un guardia de seguridad.

5. Prime Video firmó un contrato con la familia de Tolkien en el que asegura que no cambiará nada sobre lo que está escrito en las novelas. Sin embargo, tiene libertad creativa para moverse en el antes y después de las novelas.

6. Luego del estreno del tráiler oficial, muchos fanáticos publicaron en redes sociales “El mal no puede crear nada nuevo, solo puede distorsionar y destruir lo que fue inventado por las fuerzas del bien”. Una frase haciendo alusión a la inclusión forzada de un elenco multicultural, teniendo en cuenta que se trata de una historia que describe a la mayoría de personajes con facciones nórdicas.

7. Prime Video aceptó el reto de contar el origen de los anillos, aunque solo tenga los derechos de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Se espera que conforme avance la producción, el equipo ejecutivo pueda llegar a un acuerdo con la familia de Tolkien para narrar los hechos de El Silmarillion, La historia de la Tierra Media, los cuentos inacabados de la Segunda Edad y todo lo relacionado con este tiempo.

