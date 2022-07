Palabras al oído: Vance Joy, Regina Spektor y Richard Wagner

Los tres recomendados musicales de nuestra columnista Laura Galindo susurran al oído historias distintas: el enamoramiento en pandemia de Vance Joy, el viaje por el mar sin retorno de Richard Wagner y las perdidas que experimentó Regina Spektor.

Vance Joy

In Our Own Sweet Time

Liberation Music

Con tan solo una oída al tercer disco del australiano Vance Joy, podría afirmarse, sin muchas posibilidades de error, que se enamoró durante el encierro de 2020.

In Our Own Sweet Time es un álbum de doce canciones que le pone música a un amor íntimo, de esos que ocurren en privado y sin muchos espectadores. Es, al igual que sus trabajos anteriores, una historia completa que comienza en el primer corte, Don’t Fade, y termina en Daylight, la declaración de principios de un idilio.

De su sonido característico se mantienen la guitarra acústica, el brillo del ukelele soprano y los ritmos country. Como nueva propuesta trae fuertes influencias de pop y el uso de ecos y ecualizaciones en la voz. Un buen balance entre sorpresa y terreno conocido que, posiblemente, complacerá a sus seguidores de siempre y le sumará unos cuantos nuevos.

Regina Spektor

Home, before and after

Sire Records

Las opiniones sobre Regina Spektor están divididas: por un lado van los fanáticos que se enamoraron de la desnudez de su voz y el minimalismo de su piano, de ese espacio sonoro, acogedor y sin pretensiones que fue su disco 11:11 en 2001.

Por el otro están los nuevos fanáticos, que adoran su música potentemente orquestada y capaz de enfrentarse al sonido de The Strokes en un escenario.

Pero lo cierto es que ambas Reginas están presentes en Home, before and after, su octavo disco de estudio. Son diez canciones lo suficientemente íntimas para sentir que alguien se nos confiesa al oído, y lo suficientemente robustas para recordarnos que, por muy vulnerables que nos sintamos, hay un ejército con nosotros.

Richard Wagner

Der Fliegende Holländer

Deutsche Grammophon

Richard Wagner vivió lleno de deudas. O, quizás, solo gastaba más de lo que podía pagar. Lo cierto es que a los 26 años escapó de Riga –en el antiguo Imperio ruso– huyendo de sus acreedores. El plan inicial era llegar a Londres y comenzar de nuevo. Sin embargo, una tormenta desvió el barco y Wagner pasó 24 días perdido en altamar.

Esa experiencia revivió su interés por la leyenda de El holandés errante, capitán burgués que fue condenado a navegar eternamente sin rumbo y sin tocar tierra. El 2 de enero de 1843, la leyenda, vuelta ópera, se estrenó en Dresde, Alemania.

Esta grabación, en la que participan el coro y la orquesta de Bayreuther Festspiele, estuvo dirigida por Oksana Lyniv y contó con la participación del alemán Georg Zeppenfeld en el rol principal.

